Эмиль Уметалиев о том, почему продвигает идею общечеловеческих ценностей в Центральной Азии

О себе





Мне трудно назвать себя одним словом. Я предприниматель, инвестор, общественный деятель. Занимаюсь владенческим контролем, корпоративным управлением. Но по факту 90% времени я выступаю как гостевой спикер. Организовываю групповые беседы и обсуждения.

Не хочу говорить о том, какой я человек. Обо мне должны говорить другие. Но могу сказать, что человек должен находить для себя важные ценности. Желательно, чтобы они были глобальными, но реализовывались локально. Не нужно ждать условий для создания чего-то: Start where you are, use what you have, do what you can. Важно ценить в других и взращивать в себе стремление и преданность делу, умение добиваться своего. Это качества, которые помогают людям становиться лидерами.

Start where you are, use what you have, do what you can

Есть три ценности, которые применимы ко мне лично и к нашему бизнесу. Если бы люди в нашем городе и стране тоже их придерживались, в обществе было бы гораздо больше гармонии и благ для других. Эти ценности: клиентоориентированность, инновации, гуманизм.

Клиентоориентированность — это не только про удовлетворение потребностей целевой аудитории бизнеса. Это также про изучение потребностей и создание благ для людей, за которых ты берешь ответственность: ребенок, супруг, жители вашего города, сограждане.

Инновации — это про стремление предугадать потребности будущего и предпринять меры для их удовлетворения. Создавать что-то для других. И чем масштабнее продукты, тем выше значимость деятельности человека.

Гуманизм — это про отношение к людям и к окружающей среде. Например, есть несколько принципов, которые признаны педагогами во всем мире: ребенка нельзя бить, наказывать, ругать и унижать. Вместо этого его нужно полностью принимать, любить, ласкать и уметь договариваться. Развивать его уникальные способности. Всегда быть на его стороне, даже если это сложно. То же самое касается и других людей: вашего супруга, клиента или партнера.





За свою жизнь я изучил много теорий о счастье. Осознаю, что в понимании многих людей счастье — это бесконечный поток радостных моментов в жизни. Но человек, который взращивает в себе глобальное видение, со временем становится думающим и сопереживающим обществу. Умение думать и делать что-то для других — это не всегда про счастье и веселье. Это про приятие себя, других людей и стремление сделать общество лучше.

О жизненных принципах





В нашей компании есть корпоративные принципы, которые я могу назвать и своими личными. Я выделю те, вокруг которых строится наша жизнь:

— принцип «Парома»: видеть разные потребности и уметь их объединять, рассматривать возможные альтернативы и выбирать лучшие

— принцип High: ставить высокие цели, вдохновляться ими. Мыслить глобально, действовать локально

— принцип Success: достигать успеха там, где другие терпят неудачи или видят препятствия. Искать креативные решения

— принцип «Кочевника»: экономить время и ресурсы клиента и компании, быть экологичным, работать в гармонии с природой

— принцип Easy: двигаться быстро, легко, сфокусировано, гибко. Ценить время больше, чем перфекционизм.

Мною движет нулевая толерантность к коррупции. Хотелось бы прийти к тому, чтобы людям было стыдно не придерживаться данного принципа.





Еще мне близко выражение Томаса Джефферсона: «Инакомыслие — это высшая форма патриотизма». Я тоже отношу себя к числу инакомыслящих людей. Это помогает мне отстаивать свои ценности, принципы и взгляды на жизнь. Инакомыслие в любой среде способствует тому, чтобы создавать более качественные идеи и решения. Я бы хотел, чтобы инакомыслие стало нормой в наших странах.

О людях





В общении с людьми я придерживаюсь народного принципа, который дословно можно перевести так: «Будь там, где тебя ждут, и не ходи туда, куда тебя не звали».

Я один из первых пришел к тому, чтобы отказаться от устаревшего принципа общаться только с соседями, однокурсниками, коллегами и родственниками. Решил, что буду сам выбирать круг общения. Взаимодействовать с теми людьми, которые интересны мне в рамках профессиональной деятельности, бизнеса и гражданского активизма.

Я выступаю за создание множества переплетений множества паутин

Постепенно я пришел к созданию целых кругов общения: ассоциаций, сообществ. Такие круги могут меняться и обновляться, исходя из ваших потребностей. Они постоянно растут вверх и вширь. Поэтому я выступаю за создание множества переплетений множества паутин.

О деятельности





В 1990 году я создал одну из первых компаний — Kyrgyz Concept. Мы оказывали услуги туризма, но миссия и идея создания подобной компании были гораздо шире. Мы работали над тем, чтобы интегрировать Центральную Азию в развитый мир. Я быстро вышел на уровень инвестора и стал участником многих других предприятий. Деятельность каждой из этих компании совпадает с моим видением и миссией. Это проекты в области туризма, финансов, образования, digital, медиа.





Какое-то время я был руководителем Государственного протокола Министерства иностранных дел. Еще был исполняющим обязанности министра экономического регулирования.

Также я участник общественных дискуссий. Участвовал в создании многих бизнес-ассоциаций и организаций гражданского общества, которые боролись против коррупции и работали над созданием законов для формирования дружелюбной бизнес-среды и комфортного инвестиционного климата.

Недавно я понял, что, помимо прочего, стал спикером, организатором бесед. Меня приглашают на разные мероприятия, где я делюсь с другими идеями и мыслями.

Я бы хотел стать одним из тех, кто глубоко и осознанно понимает идеи гуманизма и общечеловеческие ценности. Они были сформулированы еще в 1947-1948 годах, когда происходило создание ООН. К сожалению, пока в наших странах эти идеи недостаточно популяризированы. Но я бы хотел поделиться ими со всеми: продвигать их в обществе, помогать людям быть более осознанными и с рождения строить гуманные отношения с окружающими.