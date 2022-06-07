Жахонгир Умаров о создании B&B Coffee House и развитии ресторанного бизнеса в Узбекистане









О себе





Я родился и вырос в Ташкенте, в многодетной семье.

Люблю путешествия. Я не типичный турист, который изучает все главные достопримечательности в новом городе. Мне нравится просто бродить по улицам, гулять среди местных, находить между нами что-то общее. Поэтому каждый город, который я посетил, по-своему хорош.

Люблю то, чем занимаюсь. Мне нравится учиться, проходить интересные офлайн-курсы в области гастрономии.

Люблю то, чем занимаюсь

Моя жизнь и деятельность настолько переплетены, что самую большую радость мне приносит именно то, чем я занимаюсь. Когда вижу, что делаю жизнь других людей легче, приятнее, лучше, понимаю, что все не зря. Этот бизнес не просто ради денег, а ради улыбок и эмоций гостей. Понимание ценности моего дела делает меня счастливым.

О жизненных принципах





Я не ограничиваю себя правилами. Но с течением жизни у человека формируются определенные ценности и принципы. Например, я не сторонник того, чтобы продвигать вредные привычки.

Для меня важен фокус. Есть люди, которые занимаются одновременно несколькими направлениями. Но я решил для себя, что не буду распыляться и занимаюсь только кофейнями.





Если в жизни возникают сложные ситуации, я реагирую на них по-разному. Могу дать волю эмоциям, могу пообщаться с кем-то из близких, чтобы разложить все по полочкам. Могу дать себе время, чтобы свыкнуться с новыми условиями. Если знаю, что в моих силах повлиять на ситуацию, делаю это. Если нет — просто адаптируюсь, продолжаю работу. Не принимаю решения на эмоциях. Стараюсь все обдумать и принять взвешенное решение. При этом важно не затягивать с размышлениями, а действовать.

О людях в жизни





Мои родные и близкие — самые важные люди для меня. Также ценю друзей и свое ближайшее окружение. В Узбекистане принято раз в месяц встречаться с друзьями в чайхане, делиться новостями. У среднестатистического ташкентца есть три-четыре компании, с которыми он регулярно встречается: это и одноклассники, и однокурсники, и коллеги, и партнеры. Мы поддерживаем связь друг с другом на протяжении длительного времени.

Все люди разные, у каждого есть достоинства и недостатки. Поэтому я не создаю для себя идеалов. Понимаю, что вижу только одну сторону человека. Замечаю в людях хорошие черты, восхищаюсь ими и развиваю в себе.

Мне нравятся люди, которые мыслят позитивно, но при этом трезво

Мне нравятся люди, которые мыслят позитивно, но при этом трезво. Они находят решения даже в сложных ситуациях. Еще люблю тех, кто мыслит креативно, нестандартно. Такие люди создают интересные продукты, формируют наше будущее. Вдохновляют те, кто умеет брать от жизни все: качественно работать и качественно отдыхать.

О деятельности





Я окончил Ташкентский государственный экономический университет, затем учился в Италии, где получил степень MBA по финансам. Некоторое время работал в сфере общепита в Великобритании. Но в 2009 году вернулся в Узбекистан. Несколько лет работал в международной компании. А в 2015 году мы с коллегой открыли B&B. Теперь у нас действует уже пять точек по городу. Они созданы в одном стиле и единой концепции, но каждая имеет свои особенности, чтобы людям было комфортно и интересно.





Культура кофе в Узбекистане только развивается. А семь лет назад в городе почти не было кофеен. Но я создавал место, которое было бы мне по душе, где я бы сам проводил время и организовывал встречи.

Ресторанное дело — моя болезнь. Нельзя сказать, что это простой, высоко маржинальный или суперприбыльный бизнес. Но при этом он безумно интересный. Каждый день ты встречаешься с разными людьми, обмениваешься мнениями, видишь, как гости хорошо проводят время в твоем заведении. От этого ощущаешь радость, чувствуешь себя живым.

Раньше в сфере общепита в Ташкенте все было похоже друг на друга: в один год открывалось множество итальянских ресторанов, в другой год — много кофеен. Но гораздо интереснее, когда люди вдохновляются необычными идеями и создают уникальные проекты. И меня радует, что с каждым годом у нас появляется больше интересных и необычных концепций. Рынок растет и становится все более разнообразным.

Дело моей жизни, мое детище — бизнес. Я кайфую от того, чем занимаюсь. Думаю, мне никогда не надоест делать жизнь людей комфортнее, легче и приятнее.