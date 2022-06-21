Убай Маткасымов о том, как работая на базаре, создал собственный успешный бизнес









О себе





Я супруг и отец троих детей. Еще я предприниматель, основатель компании «Маткасымов», которая существует уже шестой год.

Люблю работать. Для себя решил, что буду человеком, который приносит пользу. Всегда оцениваю свою результативность с точки зрения ценности и пользы проделанной работы. Даже выделил четыре основных направления, где могу быть полезен:

— я создаю инфраструктуру — мы построили завод там, где раньше было просто поле, а теперь появляются дороги, инфраструктура, работа для местных жителей

— я передаю опыт — мы сотрудничаем с выпускниками вузов, делимся знаниями с молодыми специалистами, наша компания — это в том числе площадка для развития

— я создаю качественные товары для клиентов по выгодным ценам

— я приношу пользу своим партнерам и людям, которые сотрудничают со мной в бизнесе.

Предпочитаю действовать быстро

Предпочитаю действовать быстро. Бывают люди, которые мыслят системно, анализируют и делают выводы. Но мы многого добились именно за счет быстроты действий. Быстро — значит допускать много ошибок, но постоянно учиться и становиться сильнее.

Мне нравится собирать улыбки. Часто ловлю моменты, когда люди искренне улыбаются чему-то — у меня даже есть коллекция таких фотографий.

О жизненных принципах





Для меня важно быть справедливым.

В бизнесе для нас на первом месте стоит команда. Когда случаются трудные периоды, мы следим за тем, чтобы члены команды чувствовали себя хорошо.

Один из принципов — не создавать продукты, которые будут вредить людям.

В сложных ситуациях я не принимаю решения на эмоциях. Даю себе время, чтобы все переосмыслить, тогда оцениваю все свои ресурсы и нахожу оптимальное решение. Считаю, что для человека, который осознает все свои возможности и пользуется ими, нет непреодолимых препятствий.

О людях в жизни





Я развиваюсь благодаря окружению. Поэтому часто общаюсь с людьми, у которых можно многому научиться. У меня много наставников, информацию от которых я жадно впитываю.

Важные люди — инвесторы, которые вложили в наше дело веру. Среди них мой брат Аман. Когда-то он учился в АУЦА на гранте, а я работал на базаре. Он поверил в меня, и его поддержка сыграла ключевую роль в становлении нашего дела.





Не могу не отметить членов команды, которые работают с нами с самого начала. Они развиваются, занимают руководящие должности, вносят огромный вклад в наше развитие. Без них компания бы не состоялась.

Всех нас объединяет умение действовать быстро.

О деятельности





Я рано женился и всегда искал возможности, чтобы содержать семью. Работая на базаре, понимал, что нужно выходить на новый уровень. Задумался о собственном производстве. Сначала сам собирал телевизионные антенны с помощью обычных бытовых инструментов. Постепенно сформировал привлекательно предложение, и дело стало обретать спрос.

Я осознал, что предпринимательство — это мое. Но понимал, что это так же ответственность. Роль, занимая которую, человек должен приносить обществу пользу.

Так с 2017 года мы занимались производством антенн для цифрового телевидения. На 90% запомнили рынок аксессуаров для телевидения отечественным продуктом. В 2020 году, в связи с мировой ситуацией, мы перестроились на производство санитайзеров. Экспортировали их во многие страны.

Предприниматель должен приносить обществу пользу

В 2021 году компания нашла новое направление. Два завода в Кыргызстане были переоборудованы под производство товаров для дома. Мы развиваем сеть фирменных магазинов и расширяем ассортимент. Трудоустроили около 100 человек. Еще у нас есть филиал в Алматы, где работает 10 человек.

Наша миссия — создать комфорт. И нам нравится эта деятельность, сфера. Она неисчерпаема. Мы каждый день можем делать жизнь наших клиентов лучше и удобнее.

В предпринимательстве есть понятие «Лидер пятого уровня». Я бы хотел стать таким лидером, чтобы самому воспитывать новых лидеров. Хочу, чтобы наша компания стала площадкой для развития активных деятельных граждан. А мы вместе сможем улучшить жизнь в Кыргызстане и не только.