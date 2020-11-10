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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Лидеры мнений из Кыргызстана, чьи проекты влияют на жизни людей
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08.11.2020

Лидеры мнений из Кыргызстана, чьи проекты влияют на жизни людей

Руслан Кыдырмышев, 37 лет, город — Бишкек, предприниматель, общественный деятель, @kydyrmyshev_ruslan

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Я создал Федерацию национальной борьбы «Кулатуу Эртаймаш» после того, как побывал на турнире по MMA, который проводился в Казахстане, Алматы. Увидев уровень мероприятия и самой федерации, я подумал, что кыргызстанскому MMA нужны еще долгие десятилетия, чтобы хотя бы приблизиться.

3 декабря 2014 года мы провели первый масштабный турнир в Бишкеке. Среди гостей были бойцы из США, Европы, России, Казахстана, Узбекистана и руководители спортивных организаций. Это мероприятие стало нонсенсом в Средней Азии. Об этом написали все СМИ. На сегодняшний день в мире около 7000 тысяч таких организаций, и наша федерация находится в 20-ке лучших. При этом коллеги из Казахстана находятся в рейтинге на 200-300 позиции.

Подробнее здесь.

Азис Абакиров, 39 лет, город — Бишкек, основатель Парка высоких технологий Кыргызской Республики и IT-академии, Facebook

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В 2003 году мы с другом Максимом Шмелевым, сейчас он глава одной из разработок в штаб-квартире Microsoft, основали компанию Unique Technologies. Местного рынка практически не существовало, программистов можно было пересчитать по пальцам. Мы были одной из первых IT-компаний. Разрабатывали программное обеспечение для зарубежного рынка. Молодые ребята приходили к нам стажироваться, для них Unique Technologies была школой. Сейчас они работают в ведущих компаниях по всему миру. Плюс мы многих вдохновили, в Кыргызстане появились тысячи программистов и сотни IT-компаний. В итоге шесть лет назад мы создали Кыргызскую ассоциацию разработчиков программного обеспечения и услуг, открыли Парк высоких технологий Кыргызской Республики и IT-академию.

Наш слоган: «Жить в Кыргызстане, работать со всем миром». Больше всего экспортируем в США, а также в Европу, страны Азии и Африки. Делаем то, что делали наши предки — соединяем Запад с Востоком. В ПВТ сейчас 80 компаний-резидентов, создана тысяча рабочих мест. Мы начинали с нуля, а сейчас оборот — миллиард сомов в год.

Подробнее здесь.

Эльдар Галиев, 33 года, город — Бишкек, информационные технологии, CEO Growave, linkedin

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Меня беспокоит, что много талантливых кыргызстанцев уезжает за рубеж. Они могут создавать здесь что-то крутое, но выбирают для себя другую страну. Потому что в Кыргызстане нет площадки, где молодые и талантливые люди могут себя реализовывать, нет примера успешного роста.

Поэтому дело моей жизни — создать прецедент для подрастающего поколения. Показать, что, находясь в Бишкеке, можно построить большую и успешную на мировой арене компанию. Хочу, чтобы об этом узнавали молодые ребята в нашей стране и, находясь на перепутье, задумались о том, что они сами могут сделать здесь и сейчас.

Подробнее здесь.

Тимур Файзиев, 39 лет, родной город — Бишкек, основатель Elite House, девелопер, бизнес-коуч, @timurfayziev

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Я хочу влиять на людей. Хочу сделать умнее, сильнее, богаче 1 миллиард людей. Чтобы они поняли, что можно быть причиной, а не следствием, мыслили стратегически, формировали цели и планы для их достижения, верили в то, что могут это сделать.

Я постоянно учусь сам и обучаю других. Повышаю собственный уровень знаний. Это помогает генерировать лучшие идеи в масштабах СНГ.

Подробнее здесь.

Адылбек Асанов, 32 года, город — Бишкек, предприниматель, @adylbekasanov

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Я предприниматель, меценат. Люблю помогать людям, занимался благотворительностью и раньше, но не афишировал это.

С недавних пор по совету друга начал вести блог в Instagram. Медийность помогла мне в период пандемии. Я инициировал благотворительную акцию, и другие бизнесмены тоже стали помогать соотечественникам. Вместе мы оказали людям существенную помощь.

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#предприниматель #кыргызстан #бишкек #общественныйдеятель
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