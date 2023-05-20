Как живут представители креативных профессий в Центральной Азии: режиссеры, визажисты, диджеи и не только

Где найти единомышленников в Центральной Азии, если вы представитель креативной индустрии. Читайте подробнее в нашей рубрике «Креативный класс».





Режиссеры музыкальных клипов

Баходир Касымов, 37 лет, город — Ташкент, режиссер, сценарист, @bakhodir_kasimov





Я работаю режиссером в компании Khabi Media Company: пишу сценарии, снимаю клипы и рекламу.

Мне нравятся фильмы, которые заставляют задуматься и вызывают эмоции. Я люблю драмы, исторические фильмы и фильмы, основанные на реальных событиях. Нравятся некоторые фантастические и приключенческие фильмы.

Слежу за работами коллег из Центральной Азии. Мне импонирует, что создают режиссеры из Казахстана. Не пропускаю последние работы Айсултана Сеитова и Медета Шаяхметова.

Я вдохновляюсь самим процессом работы. В нашем городе много мест, где каждый творческий человек найдет вдохновение. Я предпочитаю места, где много типажных людей с разными взглядами на жизнь. Их можно встретить на рынках вроде Чорсу.

Подробнее по ссылке.

Диджеи





Мухаммад Рахмонов, 29 лет город — Душанбе, диджей, @dj_emre_jan





Многим я знаком как Emre Jan. Последние несколько лет занимаюсь диджеингом. Также часто выступаю в разных заведениях в Дубае, Алматы, Ташкенте и других городах.

В связи с моей профессией у меня нет любимого жанра музыки. Для каждой публики есть свой сет, который я подбираю в соответствии с тематикой мероприятия или заведения.

Меня вдохновляют мои слушатели, которые всегда рады музыкальным сетам.

Вдохновение в Душанбе можно найти, посещая концерты и мероприятия с участием великих маэстро, таких как Далер Назаров, или на вечерах памяти Муборакшо и других выдающихся людей.

Подробнее по ссылке.

Авторы электронной музыки

Камрон Just Kama Пулатов, 17 лет, город — Ташкент, электронный музыкальный продюсер, диджей, артист Universal Music Group, @justkamamusic





Я электронный музыкальный продюсер, диджей, амбассадор Rockstar Energy и Lone Clover, артист Universal Music Group. Состою в группе СОС. Мои работы выпускали западные лейблы: Ensis Records в Румынии, 2Dutch в Германии, Believe Music во Франции, Digital Empire в Перу и другие.

В свободное время посещаю интересные мероприятия, открытия новых заведений, выставок или ярмарок вместе с близкими людьми.

Большая часть моего окружения состоит из людей, которые старше меня. Они опытные, крутые и невероятно умные люди. Проводя время с ними, я многому учусь и чувствую себя в своей «тарелке». Сверстников, с которыми я поддерживаю общение, немного. Но они мне близки, всегда рядом и поддерживают во всем.

Меня с детства вдохновляет Skrillex. Его подход к музыке не сравнится ни с чем. Skrillex — одна из причин, почему я начал писать электронную музыку. Также меня вдохновляет ряд легендарных артистов, таких как Porter Robinson — самоучка, который пишет классическую музыку, совмещая с электронной. ILLENIUM довел меня до слез своими треками, хотя я несентиментальный человек. San holo и Apashe делают оркестральную электронную музыку.

Подробнее по ссылке.

Танцоры





Жибек Jicki, 23 года, город — Бишкек, танцор, @jicki.bricki





Все зовут меня Jicki. Я танцую современную хореографию. Помимо танцев, увлекаюсь вокалом. В Instagram можно найти каверы в моем исполнении.

Музыка играет важную роль в моей жизни. Я слушаю много разных жанров, в зависимости от настроения.

Обычно я вдохновляюсь событиями, которые происходят в моей жизни и которые влияют на меня эмоционально. После чего я ищу музыку под настроение и выплескиваю все чувства и эмоции в танце.

Подробнее по ссылке.

Визажисты





Жанель Мадиярова, 23 года, город — Алматы, визажист, @by_janelle_





Я визажист со стажем более семи лет. Увлеклась этим в 15 лет. Все получилось спонтанно, ведь я не мечтала быть визажистом. Но на каникулах после девятого класса я листала Instagram и увидела пост об обучении. Решила пройти обучение для себя и с тех пор работаю в этой сфере.

Так как я почти все свое время провожу на работе, каждый день встречаюсь и знакомлюсь с разными людьми. Кроме работы мне нравится проводить время со своей семьей и близкими друзьями.

Я вдохновляю себя сама. Моя мотивация — это мое будущее. Каждый день я стараюсь быть лучше, чем вчера.

В Алматы меня вдохновляют горы. Они помогают перезагрузиться и просто радуют глаз. Чтобы наполниться энергией, езжу в Алма-Арасан.

Подробнее по ссылке.