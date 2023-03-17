Креативный класс. Режиссеры музыкальных клипов из Центральной Азии о вдохновении, любимых фильмах и авторах

Познакомились с режиссерами музыкальных клипов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, и узнали, чем они вдохновляются, какую музыку слушают, за чьим творчеством следят и что предпочитают покупать.









Рамзат Махаметов, 22 года, город — Алматы, режиссер, @qarajusai

О себе

В 19 лет я решил, что стану режиссером и буду работать в медиасфере. Бросил университет и начал путь в сфере продакшена. Начинал с разных департаментов, был и костюмером, и «хлопушкой». Теперь я режиссер.

Все мои друзья и знакомые из одной тусовки. Чаще всего будни проходят в рабочих задачах, на разгонах идей с блогерами, продюсерами, операторами. По выходным отдыхаю. Обожаю смотреть сериалы, фильмы, аниме. Играю с друзьями в компьютерные игры. Внедряю в жизнь бокс и занятия спортом. Часто гуляю под музыку по вечернему Алматы.

Слушаю, читаю и смотрю

Музыка — один из главных источников вдохновения. Мой плейлист можно поделить на две полярности. Первая — это что-то качевое и дерзкое, придающее мотивацию, а вторая часть более лиричная и романтичная. В основном слушаю Soul и R&B. Из западных артистов люблю Brent Faiyaz, Giveon, Jorja Smith, Joji. Из местных — M’Dee, Andro и Скриптонита.

Кино — самое большое наслаждение и наркотик. Я смотрю разное кино, не обращая внимание на жанр, язык и поколение. Впитываю информацию циклично. Год назад придумывал челлендж посмотреть кино до 90 года. Отобрал фильмы разных жанров и не переходил к просмотру современных картин, пока не отсмотрю весь список. И таких списков много: я смотрел все фильмы Тарантино, Гая Ричи, Иньяриту. Благодаря такой цикличности развивается насмотренность и своего рода дисциплина. В кино много малоизвестных мелочей, можно всегда найти новые идеи и вдохновиться персонажами.

Я большой фанат аниме, поэтому изучаю одного из своих любимых авторов — Макото Синкая. Читая его статьи и интервью, я заметил, что он часто говорил о Харуки Мураками. В прошлом году я тоже познакомился с этим автором. Был поражен его красноречием и глубоким повествованием.

Что вдохновляет

Меня вдохновляет музыка и кино. Удивляет и поражает талант и способности человека. Смотря на других, хочется не отставать и творить дальше.

Вдохновение приходит от коннекта внутреннего с внешним. Вдохновение не сможет прийти, если лежать на берегу у океана, но может возникнуть на кухне при взгляде на чайник.

Где провожу свободное время

Я отдыхаю в максимально в контрастной среде, так как постоянно нахожусь в раздумьях о работе. Играю в Dota с друзьями, хожу на бокс с братьями или провожу время с девушкой.

Обожаю ужинать в грузинском заведении «Пацацина». Это маленькое, но уютное место с прекрасной кухней.

Мы с друзьями часто гуляем в парках за гостиницей «Казахстан». Для более романтичных встреч выбираю ресторан Aroma, Grand Zina и «Афиша».

Многих знакомых я вижу на вечеринках, концертах и других светских мероприятиях. Чаще всего встречаю знакомых блогеров, артистов и людей из видеопродакшена. Я не требователен к мероприятиям. Все получается спонтанно: бывает, приглашают организаторы, иногда иду за компанию с друзьями.

Где что купить

Я не шопоголик, но люблю комфорт. Мне нравится, что делают ребята из Qazaq Republic, Basqa. Я выбираю базовые вещи, что-то из Zara, Calvin Klein, Guess, Nike. В последнее время заказываю вещи от GAP, Yeezy, Palm Angels, Balenciaga, из американских онлайн-магазинов или на сайте Farfetch.

Зия, 22 года, город — Алматы, режиссер, @ziyazeid

О себе

Я работаю преимущественно на музыкальном рынке, снимаю клипы, лайвы и рекламу.

За последние три года полюбил поездки на самокате. Это помогает почувствовать себя свободным. Не устаешь идти, но и не стоишь в пробках.

Мое окружение определено работой, но появились и новые товарищи. В самом близком кругу — коллектив õzen. Мы почти все время проводим вместе. Это не только участники команды, но и наши общие друзья: стилисты, продюсеры.

Близко дружим с Dequine. Периодически встречаюсь с коллегами из индустрии.

Но главным человеком в жизни остается моя жена Салатик. Мы с ней всегда вместе, ведем совместные проекты, помогаем друг другу. Это мой самый близкий друг и надежная опора.

Слушаю читаю и смотрю

В музыке я большой почитатель хард-рока: Rainbow, Deep Purple, Led Zeppelin и других исполнителей. Многие путают жанр с хэви-металлом из-за приставки «хард». Но в данном случае «хард» скорее не про звучание, а про смыслы. Великие стихи, великая музыка.

В кино мои взгляды пока не зрелы и поэтому консервативны. Но в список любимых картин добавил бы «Амадей» — Милоша Формана, «Троя» и первые две части из трилогии «Крестный Отец».

Литература — моя первая любовь. Без нее мне трудно себя представить. Но с началом самостоятельной жизни дисциплина чтения пропала. Я вырос на русской классической литературе. Теперь наверстываю знания в философии и истории и уже год читаю несколько работ: «Этногенез и биосфера Земли» — Гумилева, «Рождение трагедии из духа музыки, или Эллинство и Пессимизм» —Ницше. Параллельно беру что-то из рабочей области или личных интересов. Недавно прочел «Выходит продюсер» Роднянского и автобиографическую книгу Сэра Алекса Фергюсона. Потрясающие книги.

Я слежу за новинками от авторов из Центральной Азии. Центральная Азия — наш основной фокус. У меня много талантливых товарищей из Бишкека, Ташкента, Душанбе и других городов. Со многими из них успели даже поработать.

Что вдохновляет

Люди и образы. Вдохновение может прийти после насыщенного диалога, просмотра кино или даже хорошего подкаста. Когда видишь людей, которые ясно выражают свои мысли и двигаются к цели — это мотивирует.

Вдохновение можно найти на каждом углу. Не думайте, куда идти, а наблюдайте вокруг. Я не хожу по выставкам или паркам в поисках вдохновения. Сам город и природная местность вокруг — одна большая площадка для вдохновения.

Где провожу свободное время

Дома. За эти годы мы привыкли проводить время в офисе, быстро переключаясь между работой и отдыхом. А если и от дома устаешь — доверяю программу своей жене, она в этом профи.

Я люблю бульвар Бухар жырау. Часто оказываюсь в районе ТРЦ Forum по делам. Одно из любимейших мест в городе — отрезок от проспекта Абая — от Ленина до Мира и пару кварталов вниз.

Я небольшой любитель мероприятий. Все ивенты, которые посещаем — это то, что организовали наши коллеги. Ходим поддержать и увидеть тех, с кем давно не виделись.

Где что купить

Я одеваюсь просто. Люблю уличную и спортивную одежду. Часто комбинирую простые лонгсливы с футбольными формами.

Много крутой одежды от локальных брендов, поэтому часто делаю выбор в их пользу. Например, худи ношу только от @basqawear.

Уже несколько лет мои посещения барбера ограничиваются исключительно — Ансаром, @ansar.yr. Ответственный и креативный парень.

Анвар Халмурзаев, 33 года, город — Бишкек, режиссер, клипмейкер, @anvarhalmurzaev

О себе

Я занимаюсь творчеством больше 10 лет. Снимаю музыкальные клипы отечественным исполнителям, таким как Бегиш, Ulukmanapo, Bakr. Работаю в проекте DBillions, снимаю детский контент на YouTube-каналы. Занимаюсь Compositing — это создание 2D-анимации для детских видеороликов с музыкальным сопровождением.

Досуг люблю проводить с семьей. Обычно это совместные прогулки, выезды в горы. Иногда нахожу время на футбол. Часто провожу время на студии с друзьями, где мы делимся новостями, обмениваемся идеями и целями.

Мое окружение — это люди, с которыми меня свела судьба. Так как 80% моего времени занимает работа, то мое окружение — это музыканты, композиторы, певцы, режиссеры и актеры.

Слушаю, читаю и смотрю

Я с детства большой киноман. Уважаю творчество режиссера Такеши Китано и смотрел все его фильмы. Люблю работы Дэвида Финчера. В особенности вдохновляет его фильм «Бойцовский клуб». Такие фильмы дарят новые идеи для музыкальных клипов рэп-исполнителей.

Из музыки слушаю old school: Notorious Big, 2Pac и зарубежных исполнителей: Drake, Rick Ross, 50 Cent.

Из просмотренных за последнее время работ авторов из Центральной Азии могу отметить «Шекер» режиссера из Казахстана Айторе Жолдаскали. Могу сказать, что в нашем регионе творческая индустрия стала развиваться заметно лучше.

Что вдохновляет

Вдохновение приходит в процессе работы, как аппетит во время еды.

Я с детства люблю смотреть фильмы и многие образы из них пытаюсь переосмыслить и применить в своих работах. Это и стиль картины, и операторская работа, и режиссерская постановка. Многое берется из жизни.

Я заряжаюсь энергией, выезжая за город, в горы. А в городе часто бегаю в Ботаническом саду.

Где провожу свободное время

Основное время я провожу на работе, где и знакомлюсь с разными людьми.

Бишкек — маленький и уютный город. Здесь многие знают друг друга. И если ты сделал шаг в определенную индустрию, то дальше череда знакомств идет по цепной реакции.

Где что купить

Я не гонюсь за брендами и выбираю удобную и комфортную для себя одежду.

Баходир Касымов, 37 лет, город — Ташкент, режиссер, сценарист, @bakhodir_kasimov

О себе

Я работаю режиссером в компании Khabi Media Company: пишу сценарии, снимаю клипы и рекламу.

В свободное время занимаюсь спортом. Увлекаюсь футболом и регулярно играю с друзьями. Также занимаюсь фитнесом и хожу в спортивный зал несколько раз в неделю.

Люблю путешествия. Обожаю исследовать новые места. Предпочитаю независимый тип путешествий и часто планирую маршруты самостоятельно. За последний год посетил несколько городов: Стамбул, Дубай, Абу-Даби.

У меня разнообразное окружение. Я провожу время с коллегами на работе, с друзьями из разных социальных групп, а также уделяю время семье.

Слушаю, читаю и смотрю

Я люблю различные жанры музыки, но мой любимый — классическая музыка. Я наслаждаюсь гармонией и мелодиями композиций, а также исторической и культурной значимостью многих произведений.

Мне нравятся фильмы, которые заставляют задуматься и вызывают эмоции. Я люблю драмы, исторические фильмы и фильмы, основанные на реальных событиях. Нравятся некоторые фантастические и приключенческие фильмы.

Я читаю разные книги, включая философию, историю и автобиографии. Люблю авторов, которые умеют ясно и доступно излагать сложные идеи и концепции.

Слежу за работами коллег из Центральной Азии. Мне импонирует, что создают режиссеры из Казахстана. Не пропускаю последние работы Айсултана Сеитова и Медета Шаяхметова.

Что вдохновляет

Я вдохновляюсь самим процессом работы.

В нашем городе много мест, где каждый творческий человек найдет вдохновение.

Я предпочитаю места, где много типажных людей с разными взглядами на жизнь. Их можно встретить на рынках вроде Чорсу.

Где провожу свободное время

В свободное время я отдыхаю с семьей за городом, подальше от городского шума.

Меня часто приглашают на разные мероприятия, закрытые премьеры клипов и сериалов, где собираются коллеги. На таких ивентах мы обсуждаем рабочие вопросы и знакомимся с новыми творческими личностями.

Где что купить

Я предпочитаю одеваться свободно. Приобретаю вещи из магазинов Adidas, Timberland, The North Face.