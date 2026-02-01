10 дорам с любовным треугольником, от которых не оторваться

Если вы любите дорамы с непростыми романтическими отношениями, эта подборка для вас. Собрали 10 дорам про любовные треугольники — смотрите и узнайте, кого выберут главные герои.

«Силачка До Бун Сун» / Strong Woman Do Bong Soon

До Бун Сун живет с необычным даром, который одновременно помогает и мешает ей быть обычной девушкой. Ее сила притягивает опасности, странные ситуации и людей, которым от нее что-то нужно. Работая телохранителем, она оказывается втянута в расследования, корпоративные интриги и мир, где чувство юмора соседствует с реальной угрозой. Дорама умело балансирует между экшеном, комедией и романтикой, постепенно раскрывая героиню как человека, который учится не прятать себя.

«Истинная красота» / True Beauty

Им Джу Ген меняет свою жизнь благодаря макияжу, но вместе с новым образом приходит страх быть разоблаченной. Школа становится для нее сценой, где каждый день приходится играть роль. За внешней легкостью скрывается история о комплексах, травле и попытке понять, что важнее — признание окружающих или честность перед собой.

«Мистер Планктон» / Mr. Plankton

Главный герой живет так, будто у него нет корней и точки назначения. Он перемещается по жизни, не задерживаясь нигде надолго, избегая ответственности и привязанностей. Все меняется, когда прошлое начинает напоминать о себе, а случайные встречи оказываются вовсе не случайными.

«Записка юности» / Record of Youth

Са Хе Джун мечтает добиться успеха в индустрии, где талант не всегда решает все. Он сталкивается с отказами, завистью и давлением семьи, которая не верит в его выбор. Дорама честно показывает путь молодого человека, который пытается остаться собой в мире конкуренции, красивых фасадов и жестких правил.

«Вверх тормашками» / My Lovely Liar

Способность слышать ложь делает главную героиню сильной и одновременно уязвимой. Она знает, когда ее обманывают, но не всегда понимает, что делать с правдой. Появление человека с темным прошлым ставит под сомнение все ее убеждения.

«Я знаю, но…» / Nevertheless

Ю На Би разочаровалась в любви, но все равно тянется к чувствам, которые не обещают стабильности. Она соглашается на отношения без обязательств, убеждая себя, что так будет безопаснее. Кампус, студенческая жизнь и разговоры о свободе создают фон для истории о самообмане и эмоциональной уязвимости.

«Понимание любви» / The Interest of Love

Рабочие будни в банке постепенно стирают грань между профессиональным и личным. Герои делают выборы, не проговаривая их вслух, и каждый шаг меняет расстановку сил.

«Стартап» / Start-Up

Со Даль Ми мечтает построить собственный бизнес и доказать, что она способна добиться успеха без помощи семьи. Мир стартапов встречает ее жесткой конкуренцией, ошибками и необходимостью рисковать. На фоне технологий и инвестиций разворачивается история о взрослении, амбициях и выборе пути.

«Слепая страсть адвоката» / Love with Flaws

Чжу Со Ён живет с набором убеждений, которые долгое время казались ей защитой. Новые отношения заставляют ее пересмотреть взгляды на внешность, статус и личные границы. Легкая на старте история постепенно приобретает глубину и перестает быть простой романтической комедией.

«Не стоило целоваться» / No Gain No Love

Рациональность помогает главной героине держать жизнь под контролем. Она соглашается на формат отношений, который выглядит безопасным и удобным. Но чувства не вписываются в расчеты и начинают разрушать выстроенную систему.