Креативный класс. Авторы электронной музыки о своем творчестве и сообществе единомышленников

Познакомились с авторами электронной музыки из Центральной Азии и узнали, что они любят слушать, смотреть и читать, как вдохновляются, и где проводят свободное время.







Камрон Just Kama Пулатов, 17 лет, город — Ташкент, электронный музыкальный продюсер, диджей, артист Universal Music Group, @justkamamusic





О себе



Я электронный музыкальный продюсер, диджей, амбассадор Rockstar Energy и Lone Clover, артист Universal Music Group. Состою в группе СОС. Мои работы выпускали западные лейблы: Ensis Records в Румынии, 2Dutch в Германии, Believe Music во Франции, Digital Empire в Перу и другие.



В свободное время посещаю интересные мероприятия, открытия новых заведений, выставок или ярмарок вместе с близкими людьми.

Большая часть моего окружения состоит из людей, которые старше меня. Они опытные, крутые и невероятно умные люди. Проводя время с ними, я многому учусь и чувствую себя в своей «тарелке». Сверстников, с которыми я поддерживаю общение, немного. Но они мне близки, всегда рядом и поддерживают во всем.

Слушаю, читаю и смотрю

У меня нет конкретной категории или жанра музыки для постоянного прослушивания. Все зависит от времени, места, настроения и эмоционального состояния. В основном слушаю электронную музыку, так как в EDM больше 300 жанров, и для каждого момента можно подобрать определенный трек. В последнее время выбираю хаус, потому что сам начал писать в этом направлении.

Люблю комедии с черным юмором. В этих фильмах ощущаю абсолютно все эмоции. Это настоящее зрелище.

С книгами немного сложно. Я люблю читать, но на это нет времени. Компенсирую чтение прослушиванием подкастов вроде Kuji, Talk, «Утоми меня». Там обсуждают серьезные темы с нотками юмора. А я люблю юмор.

Не всегда слежу за новинками от авторов из Центральной Азии. В основном за теми, с кем работаю. Предпочитаю следить за новинками западных авторов, потому что ориентируюсь именно на западную музыкальную индустрию.

Что вдохновляет





Меня с детства вдохновляет Skrillex. Его подход к музыке не сравнится ни с чем. Skrillex — одна из причин, почему я начал писать электронную музыку. Также меня вдохновляет ряд легендарных артистов, таких как Porter Robinson — самоучка, который пишет классическую музыку, совмещая с электронной. ILLENIUM довел меня до слез своими треками, хотя я несентиментальный человек. San holo и Apashe делают оркестральную электронную музыку.

В Ташкенте можно вдохновиться на фестивалях, но они бывают редко. В клубах тоже часто играют то, что было выпущено больше 10 лет назад. Самый надежный источник вдохновения — студия или дом.

Где провожу свободное время

Свободное время я провожу с друзьями и коллегами. Не люблю гулять по городу, в парках или клубах, потому что в этих местах я чаще работаю. Предпочитаю уютные, спокойные места. Также не откажусь сходить в кино. Люблю быть дома с друзьями.

Любимых мест у меня мало. В BNB приятная и уютная атмосфера и вкусный кофе. Студия Premium Stuff — мой второй дом и место, где я работаю. DODO PIZZA — заведение, где я чаще всего обедаю и ужинаю.

Я пристально слежу за локальными выставками, ярмарками, тематическими мероприятиями или тусовками. Интересно наблюдать за тем, как город развивается в разных творческих направлениях. Люблю знакомиться и общаться с людьми из разных сфер, но со схожими амбициями. Именно в таких местах я могу встретить интересных творческих личностей.

Где что купить

Я не любитель брендовой одежды. Чаще всего еду в ТЦ «Атлас» и хожу по разным магазинам. Покупаю то, что понравилось. Рекомендую бренд Lone Clover. Это крутые ребята с классным дизайном и с широкой линейкой одежды. Они делают доставку в соседние страны.

Я хожу в локальную парикмахерскую у себя на районе. Она неизвестная, не ведет социальные сети. Девушкам рекомендую салон красоты «Сказка», так как там уже долгое время женским мастером работает моя мама.

Шерзод Rakheemow Рахимов, город — Стамбул, битмейкер и YouTube-автор, @rakheemow





О себе



Я всю жизнь переезжаю: родился в Таджикистане, жил и учился в Узбекистане, а затем переехал в Россию. В прошлом году мы с девушкой отправились в путешествие по миру, чтобы пожить в разных странах. Сейчас я нахожусь в Турции. В планах переехать в Центральную Азию.



Я занимаюсь музыкой. Раньше писал и исполнял песни, но теперь больше нравится продюсировать. Пишу биты и инструментальные треки в разных жанрах: trap, g-house, phonk. Работаю с западными артистами и авторами из СНГ. На данный момент я куратор международного сервиса Submithub.com, где оцениваю работу артистов. Мне отправляли треки The Plugz Europe, ZieZie и Anas. Люблю писать ремиксы. У меня есть YouTube-канал, на который подписано более 107 000 подписчиков. В прошлом году я получил серебряную кнопку от YouTube.

Я люблю путешествовать и фотографировать интересные места. Увлекаюсь дизайном. Нравится рисовать логотипы.

Провожу свободное время с друзьями и девушкой. У меня интернациональное окружение. Среди моих друзей есть афганцы, узбеки, таджики, русские, туркмены, грузины, казахи и многие другие.

Слушаю, читаю и смотрю





Я слушаю старые иранские песни, французский трэп и дрилл. Мне нравится, когда авторы используют современный качающий бит с восточными инструментами. Например, песня «5000» группы «Ирина Кайратовна». Люблю песни турецкого продюсера Махмуда Орхана, а также обожаю работы Манижи.

Я смотрю боевики, документальные фильмы, а также картины, основанные на реальных событиях. Мои любимые фильмы: «Побег из Шоушенка», «Дорога в Пусан», «Сокровище нации». Из сериалов: «Чумонг», «Бумажный дом», казахский фильм «Патруль».

Я давно подписан на странички авторов из Центральной Азии в Instagram, ведь в этом регионе живет много талантливых людей.

О вдохновении

Меня вдохновляют идеи и люди, молодые музыканты и блогеры, которые добиваются своих целей. Сегодня много возможностей для развития бизнеса, творчества и человеческого потенциала.

Где провожу свободное время

Я предпочитаю посещать исторические места, пить кофе и гулять по городу. Люблю спонтанные поездки.

Единомышленников можно встретить на концертах, куда часто ходят битмейкеры, дизайнеры и другие талантливые люди. Раньше я активно искал их через Telegram-группы. Многие ребята из СНГ приезжают на отдых в Стамбул, и мы вместе проводим время, обмениваемся лайфхаками и планами.

Где что купить

Люблю минималистический стиль одежды. Планирую приобрести мерч блогеров из СНГ, например, Qazaq Republic, Troll.uz.