10 культовых сериалов, которые миллениалы готовы пересматривать бесконечно

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что современные сериалы уже не те? Не беспокойтесь, у нас есть отличное лекарство — проверенные временем хиты, которые по-прежнему смотрятся запоем. Встречайте 10 культовых сериалов, которые до сих пор дарят радость и бессонные ночи.





«Друзья» / Friends, 1994-2004





Культовый ситком, который спустя время остается таким же смешным и уютным, как в первый раз.





«Клиника» / Scrubs, 2001-2010









Комедийная драма о врачах с уникальным стилем повествования, которая заставляет и смеяться, и плакать.





«Как я встретил вашу маму» / How I Met Your Mother, 2005-2014









Сериал, который многие пересматривают снова и снова ради атмосферы и искрометных шуток.





«Офис» / The Office, 2005-2013









Гениальная псевдодокументальная комедия о буднях скучного офиса с неподражаемым Майклом Скоттом.





«Доктор Хаус» / House M.D., 2004-2012









Саркастичный доктор, гениальные диагнозы и философские размышления о жизни.





«Сверхъестественное» / Supernatural, 2005-2020









Если вы скучаете по братьям Винчестерам, то самое время пересмотреть несколько любимых сезонов.





«Отчаянные домохозяйки» / Desperate Housewives, 2004-2012









Детектив, драма и комедия в одном флаконе, плюс стильные 2000-е и шикарные героини.





«Остаться в живых» / Lost, 2004-2010









Сериал-загадка, который даже спустя годы вызывает жаркие обсуждения.





«Остров Харпера» / Harper’s Island, 2009









Мини-сериал в жанре слэшера, который погружает в атмосферу тайны и ужаса.





«Сплетница» / Gossip Girl, 2007-2012









Элитный мир Манхэттена, красивые наряды и драма, от которой невозможно оторваться.