Креативный класс. Диджеи из Центральной Азии о профессиональном комьюнити и вдохновении

Познакомились с диджеями из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана и узнали, где они проводят свободное время, как вдохновляются, что предпочитают слушать и смотреть и какие бренды одежды выбирают.





Шохрух Сираджев, 25 лет, город — Ташкент, диджей и продюсер, @djkingmacarella





О себе





Многие знают меня как King Macarella. Идеальный сет моего отличного времяпровождения: занятия спортом, пешие прогулки, развлечения, походы в кино и вкусная еда.

Мое окружение — это семья и друзья, которые также стали моей командой.

Слушаю, читаю, смотрю





В музыке я не выбираю что-то конкретное. Главное, чтобы она погружала меня в нужную атмосферу.

Из фильмов люблю фантастику, боевики и экшн. В литературе предпочитаю классику.

Слежу за коллегами из Центральной Азии. Скажу по секрету, что ведется большая работа, чтобы объединить творчество центральноазиатских авторов.

Что вдохновляет





Меня вдохновляет национальный колорит и история. Но музыка не стоит на месте, поэтому я работаю, чтобы об узбекской культуре узнало как можно больше людей.





Вдохновение можно найти где угодно. Не только Ташкент, но и вся страна наполнена интересными местами.

Где провожу свободное время

Свободное время я провожу в парках, за просмотром кино и в поездках в другие города. Отдых всегда разный: иногда активный, а иногда ленивый.

Я люблю свой город и свою страну. Узбекистан действительно красив.

Новых знакомых и друзей я встречаю абсолютно на разных мероприятиях: открытие нового места, фестиваль или что-то другое.

Где что купить





Я люблю одежду от отечественного бренда 7Saber, ношу кроссовки Nike. Комфортно и стильно.

Акежан Кулиев, 27 лет, город — Алматы, диджей, музыкальный куратор радио, музыкальный менеджер бара, организатор вечеринок, @dj_akee_





О себе





Многие знают меня как Аки, а также по моему новому диджейскому псевдониму DJ AKEE. Я диджей, музыкальный куратор радио, музыкальный менеджер бара, организатор вечеринок.

Помимо работы и музыки, люблю смотреть фильмы, сериалы, футбол и танцы.

Мое окружение — это коллеги по творческой сфере. У меня много друзей и знакомых, среди которых есть танцоры и музыканты, которыми я восхищаюсь.

Слушаю, читаю, смотрю





Я не люблю слово «меломан». Я скорее музыкально открытый человек. Слушаю много музыки и в каждом жанре нахожу себя.

Смотрю легкие для восприятия фильмы. Люблю работы, где все построено на диалогах. Иногда нравятся кинокартины, где практически нет слов.

В последние годы я не много читаю. В основном это документальные книги о музыке.

Слежу за новинками от авторов из Центральной Азии, особенно последний год, так как это моя обязанность как музыкального куратора радио. Вижу, как развивается музыка в разных направлениях.

Что вдохновляет





Я не ищу в людях кумира, но часто вдохновляюсь друзьями и знакомыми. Их поступками и действиями. Еще вдохновляюсь музыкой. Она мой лучший друг и спаситель.





В Алматы меня вдохновляет атмосфера города.

Где провожу свободное время





Мне иногда тяжело найти время на отдых. Временами думаю, что мне хватит одного дня, чтобы просто привести в порядок мысли. В будние дни я работаю, а по выходным играю на мероприятиях или организовываю их. Поэтому бывает так, что в месяц у меня всего пара дней для «ничегонеделания». Я не фанат активного отдыха, поэтому стараюсь в такие дни побыть дома.

Я живу в частном секторе около парка Горького, и мне нравится атмосфера моего района. Есть что-то уютное в старых частных секторах.

Алматы насыщен мероприятиями. Классно, что можно встретить интересных личностей даже на базаре, в горах и на вечеринках.

Где что купить





Я ношу много базовой одежды из масс-маркета. Редко позволяю себе необычные покупки. Хочу отметить, что слежу за Basqa @basqawear и Howe @howe.almaty. Бывает, что заказываю что-то с Вenladen Аrchives, Pradayou.rar.

Мухаммад Рахмонов, 29 лет город — Душанбе, диджей, @dj_emre_jan





О себе





Многим я знаком как Emre Jan. Последние несколько лет занимаюсь диджеингом. Также часто выступаю в разных заведениях в Дубае, Алматы, Ташкенте и других городах.

Кроме занятий музыкой, играю в футбол: на поле и в приставку. Я киноман, поэтому часто хожу в кинотеатры города.

У меня много знакомых. Чаще всего провожу время с творческими людьми, среди которых есть певцы, ведущие, блогеры, актеры и стендап-комики.

Слушаю, читаю, смотрю





В связи с моей профессией у меня нет любимого жанра музыки. Для каждой публики есть свой сет, который я подбираю в соответствии с тематикой мероприятия или заведения.

Люблю фильмы, снятые в стиле Гая Ричи.





Я окончил филологический факультет РТСУ, поэтому предпочитаю разную литературу: от «Илиады» Гомера до современной литературы вроде «Финансиста» Теодора Драйзера.

За новинками авторов из Центральной Азии слежу, так как мы все живем в одном регионе.

Что вдохновляет





Меня вдохновляют мои слушатели, которые всегда рады музыкальным сетам.

Вдохновение в Душанбе можно найти, посещая концерты и мероприятия с участием великих маэстро, таких как Далер Назаров, или на вечерах памяти Муборакшо и других выдающихся людей.

Где провожу свободное время





В свободное время мы собираемся с друзьями в ресторанах или играем в PlayStation.

В городе люблю посещать людные места.

Я часто выступаю на фестивалях, концертах и вечеринках, где всегда встречаю своих знакомых и друзей.

Где что купить





У меня нет любимого бренда одежды. Ношу разное. В основном покупаю вещи за границей.

Сабина Омурова, 34 года город — Бишкек, диджей, визажист, @dj__kiss





О себе

Я не отношу себя к одной профессии. По образованию я экономист. На данный момент занимаюсь маркетингом, рекламой и продвижением ресторанного бизнеса. Параллельно выступаю на специальных мероприятиях как диджей и визажист. Также занимаюсь семейными заботами и воспитанием детей.

Люблю проводить время на природе или с семьей на даче. Нравится выезжать на велопробег в горы или просто чилить с друзьями.

В моем окружении много людей из разных сфер, с которыми приходится общаться каждый день. Я предпочитаю узкий круг общения.

Слушаю, читаю, смотрю





В сфере диджеинга я уже восемь лет, поэтому в голове у меня большая библиотека музыки. Я постоянно «голодна» на новые звуки и живые инструменты. Начала создавать свою музыку.

Из литературы углублено изучаю психологию и маркетинг. Чаще всего слушаю аудиокниги в дороге или за работой, так как постоянно нахожусь в движении.





У меня получается следить за всеми новинками не только авторов из Центральной Азии, но и по всему миру. Это интересно. И уже стало привычкой.

Что вдохновляет





Меня вдохновляет самопознание, а медитации приносят умиротворение души. Вдохновляет пение птиц, красивые и успешные люди, события, слова, фразы, запах, визуал и многое другое. Стараюсь видеть хорошее во всем.

Где провожу свободное время





Свободного времени у меня мало. Воскресенье — это семейный день, который посвящен релаксу или домашним заботам.

Не люблю шумные места. Иногда заглядываю в Speak Еasy Вar. Люблю новые места, рестораны с красивой подачей, вкусными блюдами и приятной атмосферой.

Новых знакомых и друзей встречаю на мероприятиях творческого формата: открытия, презентации, различные тематические праздники, закрытые вечеринки. В своем выборе ссылаюсь на несколько факторов: формат, организатор и другие нюансы.

Где что купить





Над созданием диджейских образов работают стилисты. Днем я ношу классику, а в свободное время предпочитаю удобную спортивную одежду. За брендами не гоняюсь, только за ювелирными. Лучше сшить что-то индивидуально под себя и создать свой бренд.

Я верный клиент в сфере обслуживания. Мои мастера знают меня со студенческих времен. Бишкек богат на хороших специалистов, и каждый находит своего клиента.