Креативный класс. Визажисты о том, где находят вдохновение, знакомятся с коллегами и делают покупки

Познакомились с талантливыми визажистами из Алматы, Астаны, Бишкека и Ташкента, и узнали, где и как они проводят свободное время.





Айжан Салпыкова, 34 года, город — Астана, визажист, @aizhanmua





О себе

Я визажист и ментор со стажем в beauty-сфере более семи лет. Но это лишь одна из моих профессий. До того как стать визажистом, я работала бортпроводником и благодаря этому облетела практически весь мир. Это было время, когда я постоянно открывала для себя новые виды красоты: внешности, стиля, моды. Уже тогда я засматривалась на разных людей и подмечала, как они красятся.

Поскольку я визажист, большая часть моего окружения — это прекрасные девушки, среди которых много известных личностей. Помимо работы, я встречаюсь с друзьями из разных сфер.

Слушаю, читаю и смотрю

Раньше я фанатела от Энрике Иглесиаса и до сих пор мечтаю попасть на его живой концерт. Сегодня я не привязана к определенной музыке. Слушаю то, что в тренде, либо детские песни из YouTube и TikTok. Родители меня поймут.

В подростковые годы я читала классику. Теперь больше читаю полезные статьи и учебные материалы про визаж. Люблю документалки о знаменитых личностях.

Когда я училась в школе, на меня большое впечатление произвела книга Роллана Сейсенбаева «Тоска по отцу, или день когда рухнул мир». Помню, что читала и плакала от того, как автор передал свои мысли, чувства и переживания на бумаге. Кто не читал — рекомендую.

Не так давно открыла для себя романы современного автора Рината Валлиулина. Нравится читать их перед сном, помогает расслабиться и отвлечься. Я нахожу в его романах много интересных фраз.

Что вдохновляет​ ​

Меня вдохновляют мои дети. А еще покупка новой люксовой косметики в красивой упаковке. Сразу хочется приступить к работе.





В Астане есть прекрасные места, где можно отлично провести время, и при этом за это не нужно платить. Например, Набережная, Ботанический сад.

Где провожу свободное время

С семьей мы обычно посещаем парки, пиццерии, ТРЦ. С супругом вырываемся в кино и рестораны. С подругами любим исследовать новые места.

Нравится отдыхать дома. Еще люблю свою студию красоты.

Посещаю разные мероприятия и места, куда меня приглашают.

Где что купить

Могу посоветовать своего nail-мастера @salpykova_aliya_studio, а также мастера-бровиста @zhuldyz_permanent.

Диля Уктамова, 25 лет, город — Ташкент, визажист, @dilyauktamova





О себе

Я визажист и блогер. Давно следила в Instagram за известными визажистами, вдохновлялась их работами. Хотела пользоваться такой же косметикой, хотя почти ничего о люксовом сегменте не знала. Поэтому начала раз в месяц покупать продукты от известных косметических брендов. Через какое-то время пошла на курсы, отучилась на визажиста и думала, что сразу смогу делать крутой макияж. Когда этого не случилось, самокритика заставила меня сделать паузу почти на два года. Когда осознала, что результат приходит с опытом, снова вернулась в строй.

Помимо работы, мне нравится проводить время с друзьями, читать книги, гулять с дочкой.

Слушаю, читаю и смотрю

Из литературы предпочитаю психологию. Это мне помогает в развитии, карьере и воспитании ребенка.

Музыку и кино выбираю абсолютно разные. В этом плане не имею предпочтений.

Что вдохновляет

Меня вдохновляют сильные женщины, которые имеют свое «я».





В Ташкенте каждый может найти вдохновение в разных местах. Лично для меня такое место — студия, где я провожу больше всего времени.

Где провожу свободное время

​Я обожаю завтракать в красивых местах. Люблю кофейни Breadly, «ЧайКоф». Еще часто гуляю и провожу время в Экопарке.

Где что купить

В сфере красоты — рекомендую нашу студию @joliesbeautystudio.

Жанель Мадиярова, 23 года, город — Алматы, визажист, @by_janelle_





О себе

Я визажист со стажем более семи лет. Увлеклась этим в 15 лет. Все получилось спонтанно, ведь я не мечтала быть визажистом. Но на каникулах после девятого класса я листала Instagram и увидела пост об обучении. Решила пройти обучение для себя и с тех пор работаю в этой сфере.

Я увлекаюсь рисованием. Это передалось мне от отца. Он был художником. Думаю, визаж — это своего рода художество. Для меня лицо — это холст, а косметика — краски.

Так как я почти все свое время провожу на работе, каждый день встречаюсь и знакомлюсь с разными людьми. Кроме работы мне нравится проводить время со своей семьей и близкими друзьями.

Слушаю, читаю и смотрю

Я меломан. Кроме рока и техно я слушаю все. В кино больше всего люблю боевики, детективы и фантастику.

Книги не читаю, но слушаю аудиокниги о саморазвитии. Еще люблю подкасты.

Слежу за нашими соотечественниками и их творчеством.

Что вдохновляет

Я вдохновляю себя сама. Моя мотивация — это мое будущее. Каждый день я стараюсь быть лучше, чем вчера.





В Алматы меня вдохновляют горы. Они помогают перезагрузиться и просто радуют глаз. Чтобы наполниться энергией, езжу в Алма-Арасан.

Где провожу свободное время

Я люблю места со вкусной едой и качественным обслуживанием. В Алматы такие места найти непросто.

Еще меня часто приглашают на мастер-классы от мировых брендов. На таких мероприятиях я встречаюсь с коллегами и людьми со схожими интересами, которые хотят получить новые знания в сфере красоты.

Где что купить

​Я не гонюсь за брендами. Могу одеться стильно и комфортно в любом магазине. Но если мне нужно обновить гардероб, хожу в ТРЦ Mega Central, Essentai, где большой ассортимент бутиков. Еще в последнее время люблю казахстанские бренды.

В сфере красоты у меня нет определенных мастеров, к которым я хожу постоянно. Люблю посещать разные салоны для проведения различных процедур.

Айгерим Абданова, 36 лет, город — Астана, визажист, @makeupbyaigerim





О себе

Я топовый визажист столицы уже девятый год. Мои клиенты — представители среднего класса, жены и дочери олигархов и чиновников.

Я люблю свою работу. Еще хожу на вокал, занимаюсь хореографией.

Провожу досуг с подругами. Большинство из них предприниматели. Для меня важно дружить с правильными людьми.

Слушаю, читаю и смотрю

Слушаю классику, так как окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Выборочно люблю казахстанскую эстраду и мировых звезд.

Читаю в основном бизнес-литературу и психологию. Мое любимое произведение — «Продай себя дорого» Джо Джерарда. Читается на одном дыхании и помогает реализовать себя в хорошем смысле.

Что вдохновляет

Вдохновляюсь мировыми мастерами из США и Бразилии. Была у многих на VIP- повышении квалификации в своей отрасли.





Как бы я не любила столицу, но больше меня вдохновляет город яблок. Я училась и жила в Алматы 10 лет. Получила там три высших образования.

Где провожу свободное время

Я много работаю, поэтому все свободное время провожу с детьми либо с подругами. Обожаю уютные рестораны столицы: Selfi, Roastbeef, Mokki, Ozen, Eva и другие.

С коллегами мы встречаемся на мастер-классах иностранных визажистов. Поддерживаем между собой хорошую связь и дружим.

Где что купить

В одежде я люблю как комфорт, так и лоск. Могу миксовать люкс сегмент с масс-маркетом. Покупаю вещи за границей, заказываю через байеров либо в городе.



​Элида Темирболот кызы, город — Бишкек, визажист, @makeup_elida_tem





О себе

Я работаю визажистом более 10 лет. У меня большая и дружная команда. Вместе мы обучаем будущих мастеров. В 2021 и 2022 годах получили премии как лучшие визажисты. А после нашумевшего макияжа «Залитый золотом глаз» мое имя разлетелось по всем новостным порталам.

Я работала на высокооплачиваемых клипах и рекламных роликах. Участвовала в «Битве визажистов» города Бишкек и заняла второе место. Дважды проходила марафоны Гоар Аветисян и попала в Топ-12 лучших. В связи с беременностью была вынуждена отказаться от участия в шоу. После родов запустила проект «Перезагрузка», где собрала команду из лучших стилистов, колористов, видеографов.

Наше окружение — это отражение нас самих. Люди, с которыми мы общаемся, дополняют нас или становятся нашим продолжением. Под влиянием близких людей мы формируем свою личность, закладываем фундамент эмоций, которые будем получать впоследствии. Поэтому я рада, что меня окружают прекрасные люди. Это мои родные, друзья, коллеги по работе. Жизнь притягивает ко мне близких по духу людей

Слушаю, читаю и смотрю

Для меня есть только два музыкальных стиля: «нравится» и «не нравится». Мои вкусы непостоянны и зависят от настроения.

Меня привлекают фильмы, основанные на реальных событиях, драмы с качественной историей. Не откажусь от фантастики, триллера, комедии. Главное — это качество. Та же история с книгами. С детства отец привил мне любовь к книгам. Я прочитала много произведений зарубежных писателей и все книги Чингиза Айтматова.

Что вдохновляет

Меня вдохновляют мудборды, красивые фотографии, а также пейзажи художников. Мотивирует общение с умными и опытными людьми, которые могут дать хороший совет или поделиться своей точкой зрения.





Вдохновляют путешествия в новые места. Необязательно ехать далеко, и в собственном городе можно найти что-то интересное. Еще нравится чтение познавательных книг и прослушивание музыки. Просмотр старых фотографий, записей, конспектов и прочих забытых материалов.

Вдохновить может все что угодно: афоризм мыслителя, креативная реклама, старинное фото, случайно услышанная песня или новость. Главное— шире смотреть на мир.

Где провожу свободное время

Каждый мой день расписан по минутам, чему я рада. Я успеваю работать, быть хорошей мамой двум замечательным деткам и любящей женой своего супруга.

​Мы часто с семьей выбираемся на отдых в горы, ТЦ, кино, цирк, музеи, кафе и рестораны.

Я люблю ресторан Silla, библиотеку ProBooks, SPA-центр «Афродита», кафе Mr.Ping, боулинг-клуб Cosmopark, кинотеатр ГУМ, центр отдыха Hyde Park, комплекс Supara, ресторан здорового питания Greenbowl.