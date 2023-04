Популярные танцоры из Центральной Азии о вдохновении, нетворкинге и профессиональном сообществе

Познакомились с танцорами из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана и узнали, где они проводят свободное время, как вдохновляются, что предпочитают слушать и смотреть, и какие бренды одежды выбирают.





Жамшид Шукуров, город — Ташкент, вице-президент Федерации танцевального спорта Узбекистана и главный тренер национальной олимпийской сборной по брейкингу, @jfunkyy_

О себе

Я вице-президент Федерации танцевального спорта Узбекистана и главный тренер Национальной олимпийской сборной по брейкингу. Также занимаюсь организацией мероприятий, батлов и фестивалей. Много путешествую и занимаюсь любимым делом.

Я провожу время с семьей, друзьями и коллегами. Но намного чаще я нахожусь с нашей олимпийской сборной. Окружение у меня разношерстное: от танцоров до серьезных дядек в костюмах.

Слушаю, читаю и смотрю

Я меломан. Люблю всю музыку: от классики до рока, но отдаю предпочтение хип-хоп направлению.

Если говорить о кино, люблю комедии.

Литература нравится разная. Из последнего прочел роман «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

Слежу за молодыми талантами Центральной Азии. В основном это музыканты. Нравится творчество M’dee, Dareem и Shokir-Millimallimoe.

Что вдохновляет

Я привык вдохновляться от всего, что меня окружает. Это музыка, фильмы, книги, друзья и коллеги по цеху.





В Ташкенте вдохновляют вечерние прогулки и беседы с друзьями.

Где провожу свободное время

Обожаю активный отдых, квесты, походы и путешествия. Другой формат — максимальная деактивация, когда я лежу и смотрю фильмы.

Любимые места в городе: Magic City, Dream Park, Zlotnikov Dance Centre.

В силу профессии, связанной с организаторской деятельностью, я постоянно встречаю огромное количество интересных людей. Обычно это мероприятия: конференции, массовые события и свадьбы.

В сфере танцевального спорта много командировок. Мы недавно были в Корее, Японии и Бразилии. В ближайшее время планируем выезд во Францию и Канаду. На соревнованиях я встречаю мировых звезд брейкинга и налаживаю контакты.

Где что купить

Одеваюсь в основном за границей или в то, что подарит жена. Чаще всего она выбирает Puma, Nike, Terrapro, Just.

В сфере красоты привык выбирать одного мастера и ходить только к нему. В течение 12 лет посещал мастера Настю, которая следила за моими волосами. Последние два года доверяю свою голову парню по имени Шухрат.

Асхат Толегенов, 27 лет, город — Алматы, профессиональный танцор, @askhat_tolegenov

О себе

Я вырос и живу в Алматы. Танцую уже 12 лет. Мои профилирующие стили — паппинг и локинг. Также занимаюсь бразильским джиу-джитсу. Раньше играл в футбол в клубах «Цесна» и «Кайрат».

Люблю ездить на велосипеде. Долгое время занимался коллекционированием музыки.

Мое окружение — это люди творчества и спорта. С 2011 по 2018 годы я был частью студии Funky Town под руководством Марата Ягфарова. Здесь на меня оказала огромное влияние команда Elite Kazakh Team. Я черпал много знаний от Газиза Малибекова, Адильхана Кушумбаева, Галымжана Балсары, Марата Ягфарова, Бориса Мен. Эти люди помогли мне в начале пути. Мы до сих пор общаемся и поддерживаем связь. Также хочу отметить Татьяну Хегай, которая много сделала для всей танцевальной индустрии Казахстана.

На данный момент мое окружение — это те, с кем я тренируюсь: Галымжан Балсары, Алмас Уромбаев, Магжан Taki Rock, bboy Jet, Bboy Kair, Яковенко Елизавета, bboy Александр, Аружан Садыкбаева.

Слушаю, читаю и смотрю

В музыке я отдаю предпочтение жанрам funk, R&B, hip-hop. У меня много любимых исполнителей: Gap Band, Dazz Band, Kool and the Gang, Zapp and Roger, Jamiroquai, James Brown, Michael Jackson, Ron Banks, Skyy, Chuck Brown, Cheryl Lynn, Aretha Franklin, 2Pac, Rick James, Snoop Dogg, Cameo, Q-Tip, Method Man, Kaytranada, H.E.R и другие.

Раньше я смотрел много мелодрам. Со временем мне стали нравиться документальные фильмы о спортсменах, людях творчества, политиках. Мой любимый сериал — старый аргентинский «Мятежный дух». Есть традиция пересматривать его. Нравится Narcos, абсолютно все сезоны.

Люблю сериалы на Netflix: «Лемони Сниккет и 33 несчастья» и The Last Dance. Топ-фильмов: «Интуиция», 2001, «Форест Гамп», «Человек, который изменил все», «Али», «Тренер Картер».

В школьные и студенческие годы мне нравилось читать Брэдбери, Ремарка, Хэмингуэя, Фитцжеральда, Мураками, Коэльо.

С 2018 увлекся спортивной психологией: «Разум чемпиона», «Держи голову выше», «От лучшего к величайшему», «The Best как становятся элитными спортсменами». На данный момент читаю Марка Аврелия, Николо Макиавелли. После прочтения «Наедине с собой» понял, что мне близок стоицизм.

Из Центральной Азии мне нравится творчество M’Dee, Abdr, Truwer, V $ X V PRiNCE и Nasia from Asia, Makvin.

Что вдохновляет

Меня вдохновляют простые вещи: семья, музыка, друзья, путешествия.

Также воодушевляет сама жизнь.





Вдохновляет все, что касается стиля. И это не о брендах, а о вкусе, внутренней составляющей.

Где провожу свободное время

Любимые улицы и места для прогулок: Терренкур, Тулебаева, Кабанбай Батыра, Восьмерка, ЦПКИО.

Когда отдыхаю, иногда люблю побыть дома, иногда прокатиться на велосипеде, изредка вижусь с друзьями. Часто проводим время вместе с Галымжаном — художником и граффити-артистом. Часто обсуждаем тему творчества, новых проектов, делимся опытом и мнениями.

В Алматы с творческими людьми чаще всего пересекаюсь на батлах либо на музыкальных ивентах.

Мероприятия выбираю исходя из лайнапа диджеев. На любой вечеринке для меня важна музыка.

Где что купить

Мои любимые бренды одежды: Dickies, Vans и Nike. Их можно найти в selective-секондах, на онлайн-платформах. Зачастую я не смотрю на название бренда, если это что-то простое, но стильное. Часто покупаю вещи у @sakalique. Также интересный выбор в Asay Jyrek, Sinichki Store.

Нравится заниматься в зале CheckMat и Dojo. Перед тренировкой всегда захожу в CoffeeTop — там готовят вкусный кофе.

Нозанин Юльчиева, 23 года, город — Душанбе, артистка балета высшей категории, @nozanin.yulchieva

О себе

Я артистка балета высшей категории. Преподаю детям и взрослым.

С детства увлекаюсь танцами, стараюсь освоить больше стилей. Занимаюсь таджикскими народными танцами, современными направлениями и балетом.

Получила образование по направлению «Руководитель танцевальных коллективов». Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Занималась вокалом и рисованием.

Все мое окружение — это интересные личности, связанные с творчеством. Они поддерживают меня во всех начинаниях, мотивируют.

Слушаю, читаю и смотрю

Я неопределенный человек. Мне нравятся абсолютно разные жанры в музыке, литературе и кино. Читать я люблю романы.

Мне нравятся работы наших молодых ребят, например, кинематографиста Маъсуда Вохидова, композитора Джасура Халилова и других. В своих проектах они красиво раскрывают таджикскую культуру.

Что вдохновляет

Если говорить о танце, то меня вдохновляет сама музыка. В глобальном смысле — природа. Когда наступает творческий кризис, достаточно выехать в горы, и фантазия расцветает.





Душанбе сам по себе город вдохновения. Это город цветов и фонтанов, окруженный горами. Один раз побывав здесь, вы никогда не забудете Душанбе.

Где провожу свободное время

Свободного времени у меня практически нет. Но если оно появляется, я провожу его с родными и близкими. Обычно мы гуляем по городу или ходим в кафе.

Любимое место в городе — театр. Это мой второй дом. Когда нужно отдохнуть от театра, иду в Парк Победы.

У нас маленький городок, поэтому на мероприятиях собираются все творческие люди. Мы легко идем на контакт, поддерживаем друг друга.

Где что купить

Я проста в плане одежды. Главное, чтобы было удобно. Но если говорить о балетной одежде, заказываю все от бренда Sansha через Ташкент.

У меня есть любимый визажист — Зебо Весна. Она не только профессионал своего дела, но и тот человек, который всегда выслушает и даст хороший совет.





Жибек Jicki, 23 года, город — Бишкек, танцор, @jicki.bricki

О себе

Все зовут меня Jicki. Я танцую современную хореографию. Помимо танцев, увлекаюсь вокалом. В Instagram можно найти каверы в моем исполнении.

Меня окружает большое количество людей. Я люблю заводить новые знакомства. Чаще всего провожу время с близкими друзьями, людьми из другой сферы.

Слушаю, читаю и смотрю

Музыка играет важную роль в моей жизни. Я слушаю много разных жанров, в зависимости от настроения.

Еще я большой фанат вселенной «Гарри Поттер».

Слежу за хореографами студии 1million.

Что вдохновляет

Обычно я вдохновляюсь событиями, которые происходят в моей жизни и которые влияют на меня эмоционально. После чего я ищу музыку под настроение и выплескиваю все чувства и эмоции в танце.

Где провожу свободное время

Свободное время я провожу с друзьями. Предпочитаю отдыхать в любимых барах — это Everyday Saturday и Riders. Также можем пойти в кино, погулять в парке или устроить домашние посиделки.





Новые знакомства и нетворкинг можно найти на танцевальных мероприятиях. Это могут быть батлы или фестивали.

Где что купить

Я не следую за трендами. Вне зависимости от бренда беру то, что мне нравится. Закупаюсь обычно в торговых центрах.