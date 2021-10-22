Как живут и думают современные подростки: об учебе за рубежом, работе мечты и своем окружении

Подростки о том, почему хотят учиться в Европе, США и Южной Корее и какие возможности для этого есть





Ерке Шазында, 15 лет, @ mydadcallsmeyerke

Я учусь в 10 классе школы имени Абая для одаренных детей в городе Кызылорда.

Планирую получить образование в сфере IT. С детства изучаю английский язык, сейчас он у меня на уровне B2. Плюс к этому изучаю французский и арабские языки.

В планах выбрать университет в странах Европы, таких как Швейцария, Дания или Норвегия. Также задумываюсь про поступление в США, а именно в Сан-Франциско. В этом регионе хорошо развита IT сфера.

Сегодня есть много возможностей для поступления за рубеж. Если у вас высокий GPA и баллы по тестам, хорошее мотивационное эссе, то вас примут в некоторые вузы Штатов и Великобритании на полное финансирование, дадут стипендию. В Южной Корее и во многих странах Европы тоже есть программы, которые работают по такому же принципу.

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Какие подкасты и YouTube-шоу нравятся подросткам





Аружан Кайраткызы, 17 лет, @aruzhanax

В современном мире YouTube стал неотъемлемой частью жизни человека. Различные шоу вместе с развлекательной функцией несут также и воспитательное значение. Хотя бывает сложно выбраться из паутины некачественной информации, которую распространяют в интернете. Важно везде искать что-то полезное для себя.

В последнее время в свободные часы я смотрю интервью-шоу Юрия Дудя и The Graham Norton Show. Меня вдохновляют истории гостей, которые добились многого в своем ремесле.

Я люблю хорошо посмеяться, поэтому смотрю Stand Up Shows различных комиков и ЧБД.

Из подкастов мой фаворит в этом году — RUH Food — Orta. Интересно слушать мнения участников и черпать для себя что-то полезное.

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Подростки о том, как выглядит работа мечты





Аружан Амангелдиева, 17 лет, @ ka1ratovnaaru

Я учусь в институте Ыбырая Алтынсарина на преподавателя английского языка. В будущем я вижу себя как успешную и счастливую Аружан, которая так же, как и сейчас, будет совмещать спорт, хобби и любимую работу. С детства я мечтала стать крутой business woman, преподавать английский язык. Уверенно иду к своей цели.

В моей голове есть яркий образ компании мечты. Хочу, чтобы работа там меня мотивировала, формировала высокие амбиции. Руководителем, естественно, буду я сама. Хочу открыть центр, где будет собираться круг крутых людей, которые хотят развиваться и делать свой вклад в образование молодого поколения. В этом центре будет не только обучение английскому языку, но и курс по заработку денег с раннего возраста. Хочу учить детей жить осознанно.

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Подростки о том, как формируют окружение и с какими людьми никогда не будут общаться





Амина Аман, 16 лет, @amina.amvn

Окружение играет весомую роль в жизни человека. Есть несколько принципов, которых я придерживаюсь:

— скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты

— если ты общаешься с тремя аристократами, ты будешь четвертым

— подобное притягивает подобное.

Я формирую свое окружение благодаря интересам, новым увлечениям. В толпе сразу заметны люди близкие мне по душе, и мы быстро находим общий язык. Они целеустремленные, разносторонние, добрые, искренние, понимающие и продуктивные.

В мой круг никогда не войдут пассивные, не энергичные, депрессивные и не разносторонние люди. Те, кто не стремится идти вперед.

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Подростки об отношении к спорту и здоровому образу жизни





Нурасыл Халтаев, 17 лет , город — Шымкент, @nurassyl_tri

Я учусь в ЮКГУ имени М.О. Ауэзова. Увлекаюсь спортом, а именно триатлоном. Придерживаюсь правильного питания, слежу за массой тела. У меня регулярная физическая активность. Стараюсь соблюдать режим дня.

На мой взгляд, большая часть молодежи сегодня серьезно относится к здоровому образу жизни. Но, конечно, не все.

Если сравнить с предыдущими годами, количество молодых спортсменов постоянно растет. Растет и количество людей, которые выбирают здоровый образ жизни. Например, большая часть моего окружения заботиться о своем здоровье и самочувствии. Нам интересны разные темы, но в основном те, что связаны со спортом: новости, питание и подобные. Также иногда мы обсуждаем такие вопросы как психология человека, бизнес, интересные мероприятия.

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