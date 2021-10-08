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Подростки о том, как выглядит работа мечты: собственный бизнес и приятная атмосфера
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Сегодня в 16:45

Подростки о том, как выглядит работа мечты: собственный бизнес и приятная атмосфера

Аружан Амангелдиева, 17 лет, @ka1ratovnaaru


Аружан Амангелдиева


О себе


Я учусь в институте Ыбырая Алтынсарина на преподавателя английского языка. В свободное время люблю плавать, имею звание КМС по водному поло. Еще мне нравится читать. Предпочитаю книги по психологии и бизнесу. Моя цель — прожить жизнь, помогая будущему поколению развиваться и иметь лучшие знания.

О будущем


В будущем я вижу себя как успешную и счастливую Аружан, которая так же, как и сейчас, будет совмещать спорт, хобби и любимую работу. С детства я мечтала стать крутой business woman, преподавать английский язык. Уверенно иду к своей цели и не предаю свою мечту.

подростки

В моей голове есть яркий образ компании мечты. Хочу, чтобы работа там меня мотивировала, формировала высокие амбиции. Руководителем, естественно, буду я сама. Хочу открыть центр, где будет собираться круг крутых людей, которые хотят развиваться и делать свой вклад в образование молодого поколения. В этом центре будет не только обучение английскому языку, но и курс по заработку денег с раннего возраста. Хочу учить детей жить осознанно.

Где бы не стали работать


Я бы никогда не согласилась на работу, которая мне не нравится. Такая работа ведет в скучную и бесцельную жизнь. Ведь люди должны заниматься только тем, что им по душе, должны слушать свой внутренний голос. Таким образом, все складывается само собой. Люди интуитивно разрабатывают стратегию и зарабатывают деньги.

Жардем Қайсар, 16 лет, @zhardem.kaisar


Жардем Кайсар


О себе


Я простой парень родом из Западно- Казахстанской области, города Уральск. Люблю заниматься спортом. С детства пробовал самые разные виды физической активности, но сейчас остановился на железе, хожу в зал. С третьего класса, изучаю английский язык. Был президентом в двух школах. Основал свой проект. Стал финалистом программы FLEX и сейчас учусь в городе Сиэтл, штат Вашингтон, в Roosevelt High School.

О будущем

В будущем я вижу себя состоятельным предпринимателем, счастливым человеком и хорошим отцом для будущих детей. Хочу иметь свое дело. Помогать людям. Дарить им пользу.

работа

Моя работа мечты — место, где все друг-друга уважают и ценят. Где нет сплетен между сотрудниками. Где все сплоченно работают ради блага народа.

Где бы не стали работать


Каждая работа хороша по-своему, если ты делаешь ее любя. Я бы никогда не согласился трудиться в той сфере, которая мне неинтересна. Также я бы никогда не работал в компании, которая не несет хорошие ценности. Допустим, если цель бизнеса просто разбогатеть на деньгах других людей, а не помочь клиентам. Или в фирме, где работают токсичные люди, которые не хотят развиваться.

Дана Алигазиева, 16 лет, @alidaaa.d

работа мечты

О себе


Я учусь в частной школе 125 high school в городе Уральск, усердно готовлюсь к ЕНТ. С детства ходила на разные кружки. Люблю читать и танцевать в свободное время.

О будущем


Сейчас, когда мы стоим на пороге взрослой жизни и выбора своего будущего, важно брать все в свои руки. В будущем я представляю себя сильной, уверенной в себе и успешной бизнес-леди. Хочется приносить пользу всему миру, особенно родным и близким, чтобы они всегда могли на меня положиться. Уметь радоваться жизни, простым вещам. Замечать то, чего не видят другие.

бизнес команда

Меня с детства привлекала профессия переводчика. Этот специалист помогает людям разных культур общаться и понимать друг друга. Главная черта моего характера — коммуникабельность. Я открытый, веселый человек, сангвиник по типу темперамента. Иногда бываю слишком импульсивной, но стараюсь не забывать о рассудительности, быть более организованной. Поэтому я бы хотела иметь собственное дело. Это требует ответственности, четкости, умения управлять персоналом.

В наши дни роль предпринимателя становится актуальной и престижной. Эта работа требует твердости характера, сдержанности. В любой момент нужно быть готовым к любым трудным ситуациям и решать возникающие вопросы.

Где бы не стали работать


Я бы никогда не работала в месте, где царит нездоровая атмосфера с плохими отношениями в коллективе. А самое главное — не трудилась бы на нелюбимой работе.

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