Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/bc2/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/bc235380e496d4a63c9f54cab475c6a4.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
podrostki-o-tom-pochemu-hotyat-uchit-sya-v-evrope-ssha-i-yuzhnoy-koree-i-kakie-vozmozhnosti-dlya-etogo-est
Подростки о том, почему хотят учиться в Европе, США и Южной Корее и какие возможности для этого есть
504
Главная
/
Люди WE
/
Новые люди

24.09.2021

Подростки о том, почему хотят учиться в Европе, США и Южной Корее и какие возможности для этого есть

Ерке Шазында, 15 лет, @mydadcallsmeyerke


Ерке


О себе


Я учусь в 10 классе школы имени Абая для одаренных детей в городе Кызылорда.

Планирую получить образование в сфере IT. С детства изучаю английский язык, сейчас он у меня на уровне B2. Плюс к этому изучаю французский и арабские языки, чтобы иметь возможности для общения с разными людьми за рубежом.

В планах выбрать университет в странах Европы, таких как Швейцария, Дания или Норвегия. Также задумываюсь про поступление в США, а именно в Сан-Франциско. В этом регионе хорошо развита IT сфера.

Молодежь и учеба за рубежом


Сегодня изучение иностранных языков и учеба за рубежом — популярная тема среди молодежи. Все хотят учится заграницей и те, кому не лень, прикладывают большие усилия для изучения языка.

На мой взгляд, методика обучения в вузах Казахстана не менялась с советских времен, и она сильно устарела. А за рубежом нет преподавателей, которые повышают голос на учеников. Напротив, относятся к студентам как к друзьям. А сама методика обучения развита и технологична.

В нынешнее время есть много возможностей для поступление за рубеж


В нынешнее время есть много возможностей для поступление за рубеж. Если у вас высокий GPA и баллы по тестам, хорошее мотивационное эссе, то вас примут в некоторые вузы Штатов и Великобритании на полное финансирование, дадут стипендию. В Южной Корее и во многих странах Европы тоже есть программы, которые работают по такому же принципу.

О возможностях


Я думаю, учеба в зарубежных вузах эффективна. И, по возвращению обратно в Казахстан, у молодых специалистов есть возможность устроиться в лучшие компании страны или построить свой бизнес. А если вы не хотите возвращаться, то сможете найти работу в любой стране. Ведь люди с качественным высшим образованием ценятся везде.

Мирас Сейлхан, 17 лет, @mirasbil


подростки


О себе


Я президент школы Шымкент БИЛ, основатель редакций BIL PRESS для поколения Z и организатор волонтерских проектов в Шымкенте.

В данный момент я активно изучаю турецкий язык, в планах достичь уровня C1 — advanced. После турецкого в планах выучить испанский.

После окончания школы я бы хотел учиться в США, а именно в одном из университетов Лиги плюща. Поэтому также готовлюсь к тесту IELTS.

Молодежь и учеба за рубежом


Сегодня среди молодых людей популярно изучение иностранных языков. Я считаю, что это тренд 21 века, который дает ряд преимуществ. Во-первых, знание языков увеличивает ваши шансы получить образование в лучших вузах мира. А во-вторых, вы сможете найти хорошую работу в будущем или построить карьеру за рубежом.

Сегодня среди молодых людей популярно изучение иностранных языков

В данный момент почти все школьники хотят учиться за границей. Многие уверены, что именно в топовых вузах они смогут получить качественные знания.

О возможностях


Для меня обучение за рубежом — это инструмент для реализации мечты. То, что откроет перед тобой новые двери в жизни. Но все зависит от человека и его готовности приложить большие усилия.

Ерасыл Раймхан, 16 лет, @eraimxan


учеба за рубежом


О себе


Я учусь в 10 классе школы Мурагер.

В данный момент изучаю английский язык. В будущем планирую сдать IELTS и поступить в зарубежный вуз. Я бы хотел учиться в Южной Корее, и активно готовлюсь к поступлению. Считаю, что корейское образование — одно из лучших в мире. К тому же, меня привлекает Корея как страна. Но если не получится поступить в корейский университет, выберу Германию.

Молодежь и учеба за рубежом


Молодежь заинтересована в изучении языков, особенно английского. А вот тема об учебе за рубежом, на мой взгляд, не столь популярна. Многие подростки попросту не знают о такой возможности или считают, что это платно и дорого.

Молодежь заинтересована в изучении языков, особенно английского

Тем не менее, существует множество грантов для обучения. Один из них — KGSP, который позволяет учиться в корейском университете абсолютно бесплатно и еще дает стипендию. Также в некоторых странах Европы бесплатное образование.

О возможностях


Обучение в зарубежных вузах открывает множество перспектив. У тебя есть возможность расширить кругозор, познакомиться с новыми и интересными людьми. К тому же, в будущем будет легче остаться там и устроиться на работу.

Я думаю, самая главная ценность — знакомства с другими амбициозными людьми со всего света. Это вдохновляет стремиться к достижению своей мечты.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #нашивмире #английскийязык #подростки #учебазаграницей
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Лучшие ведущие из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана
15441
Грузины, которые известны в мире: 11 музыкантов, спортсменов, предпринимателей
32145
5 инфопродуктов от инфлюенсеров, на которые стоит обратить внимание
2019