Подростки о том, почему хотят учиться в Европе, США и Южной Корее и какие возможности для этого есть









О себе





Я учусь в 10 классе школы имени Абая для одаренных детей в городе Кызылорда.

Планирую получить образование в сфере IT. С детства изучаю английский язык, сейчас он у меня на уровне B2. Плюс к этому изучаю французский и арабские языки, чтобы иметь возможности для общения с разными людьми за рубежом.

В планах выбрать университет в странах Европы, таких как Швейцария, Дания или Норвегия. Также задумываюсь про поступление в США, а именно в Сан-Франциско. В этом регионе хорошо развита IT сфера.

Молодежь и учеба за рубежом





Сегодня изучение иностранных языков и учеба за рубежом — популярная тема среди молодежи. Все хотят учится заграницей и те, кому не лень, прикладывают большие усилия для изучения языка.

На мой взгляд, методика обучения в вузах Казахстана не менялась с советских времен, и она сильно устарела. А за рубежом нет преподавателей, которые повышают голос на учеников. Напротив, относятся к студентам как к друзьям. А сама методика обучения развита и технологична.

В нынешнее время есть много возможностей для поступление за рубеж





В нынешнее время есть много возможностей для поступление за рубеж. Если у вас высокий GPA и баллы по тестам, хорошее мотивационное эссе, то вас примут в некоторые вузы Штатов и Великобритании на полное финансирование, дадут стипендию. В Южной Корее и во многих странах Европы тоже есть программы, которые работают по такому же принципу.

О возможностях





Я думаю, учеба в зарубежных вузах эффективна. И, по возвращению обратно в Казахстан, у молодых специалистов есть возможность устроиться в лучшие компании страны или построить свой бизнес. А если вы не хотите возвращаться, то сможете найти работу в любой стране. Ведь люди с качественным высшим образованием ценятся везде.

Мирас Сейлхан , 17 лет, @mirasbil





О себе





Я президент школы Шымкент БИЛ, основатель редакций BIL PRESS для поколения Z и организатор волонтерских проектов в Шымкенте.

В данный момент я активно изучаю турецкий язык, в планах достичь уровня C1 — advanced. После турецкого в планах выучить испанский.

После окончания школы я бы хотел учиться в США, а именно в одном из университетов Лиги плюща. Поэтому также готовлюсь к тесту IELTS.

Молодежь и учеба за рубежом





Сегодня среди молодых людей популярно изучение иностранных языков. Я считаю, что это тренд 21 века, который дает ряд преимуществ. Во-первых, знание языков увеличивает ваши шансы получить образование в лучших вузах мира. А во-вторых, вы сможете найти хорошую работу в будущем или построить карьеру за рубежом.

Сегодня среди молодых людей популярно изучение иностранных языков







В данный момент почти все школьники хотят учиться за границей. Многие уверены, что именно в топовых вузах они смогут получить качественные знания.

О возможностях





Для меня обучение за рубежом — это инструмент для реализации мечты. То, что откроет перед тобой новые двери в жизни. Но все зависит от человека и его готовности приложить большие усилия.

Ерасыл Раймхан, 16 лет , @eraimxan





О себе





Я учусь в 10 классе школы Мурагер.

В данный момент изучаю английский язык. В будущем планирую сдать IELTS и поступить в зарубежный вуз. Я бы хотел учиться в Южной Корее, и активно готовлюсь к поступлению. Считаю, что корейское образование — одно из лучших в мире. К тому же, меня привлекает Корея как страна. Но если не получится поступить в корейский университет, выберу Германию.

Молодежь и учеба за рубежом





Молодежь заинтересована в изучении языков, особенно английского. А вот тема об учебе за рубежом, на мой взгляд, не столь популярна. Многие подростки попросту не знают о такой возможности или считают, что это платно и дорого.

Молодежь заинтересована в изучении языков, особенно английского







Тем не менее, существует множество грантов для обучения. Один из них — KGSP, который позволяет учиться в корейском университете абсолютно бесплатно и еще дает стипендию. Также в некоторых странах Европы бесплатное образование.

О возможностях





Обучение в зарубежных вузах открывает множество перспектив. У тебя есть возможность расширить кругозор, познакомиться с новыми и интересными людьми. К тому же, в будущем будет легче остаться там и устроиться на работу.

Я думаю, самая главная ценность — знакомства с другими амбициозными людьми со всего света. Это вдохновляет стремиться к достижению своей мечты.