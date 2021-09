Какие подкасты и YouTube-шоу нравятся подросткам: Юрий Дудь, ЧБД, Ted Talks и другие

Аружан Кайраткызы, 17 лет, @aruzhanax

Я студентка второго курса. Учусь по направлению юриспруденция.

В современном мире YouTube стал неотъемлемой частью жизни человека. Различные шоу вместе с развлекательной функцией несут также и воспитательное значение. Хотя бывает сложно выбраться из паутины некачественной информации, которую распространяют в интернете. Важно везде искать что-то полезное для себя.

В последнее время в свободные часы я смотрю интервью-шоу Юрия Дудя и The Graham Norton Show. Меня вдохновляют истории гостей, которые добились многого в своем ремесле.

Я люблю хорошо посмеяться, поэтому смотрю Stand Up Shows различных комиков и ЧБД.

Из подкастов мой фаворит в этом году — RUH Food — Orta. Интересно слушать мнения участников и черпать для себя что-то полезное.

Батырхан Бейсембеков, 18 лет, digital-маркетолог, @beyssembekov





Я увлекаюсь маркетингом. Занимаюсь онлайн-обучением для учеников старшей школы, помогаю им в выборе будущей профессии и хорошего университета. В свободное время занимаюсь спортом или чтением книг. А также смотрю разные интересные YouTube-шоу.

Подкасты и YouTube-шоу сейчас очень популярны. Мы живем в эпоху аудио и видео. И современные маркетологи эффективно используют эти форматы. Но для меня это не только развлечение. В подобном контенте можно почерпнуть клевые инсайты и знания.

Подкасты удобно слушать фоном во время уборки, занятий спортом или по дороге на работу. Мои любимые: Ted Talks, Brendon Show, How to Fail. Из YouTube-шоу могу порекомендовать: «вДудь», It is Mamix, Wylsacom, BBC learn English, «Антон Птушкин».

Первое, на что я обращаю внимание при выборе шоу и программ — это качество. Хороший контент может покрыть спрос пользователей на информацию по определенной теме. И попав на сайт из поисковика, пользователь найдет то, что искал.

Второе — польза информации. В YouTube есть множество полезных знаний и лайфхаков.

Третье — возможность отдохнуть. Человек не может 24/7 работать или учиться. Это не только вредно, но и истощает организм. Поэтому иногда нужно развлечься и немного расслабиться, отдохнуть от суеты. А YouTube и подкасты в этом отлично помогают.

Балнур Жалелова, 17 лет, @ baalnurkin





В свободное время мне нравится танцевать и читать книги. Еще мне нравятся подкасты и YouTube-шоу. В них можно находить клевые инсайты, знания.

Топ-3 моих любимых подкастов:

1. «Будни сурка» — это аудиодневник подростка из Латвии. Автор рассказывает не о скучной и будничной жизни, а делится своими историями, рефлексирует на тему того, что волнует его на данный момент. Здесь вы услышите и истории об анорексии, продуктивности, планировании времени и космосе.

2. «Девочки говорят» — три молодые девочки говорят о том, что интересно таким же, как и они, молодым и неуверенным. Одновременно легкий и серьезный подкаст, в котором шутят и делятся опытом.

3. «Вы нас даже не представляете» — подкаст, который расскажет о том, каково быть семнадцатилетним. Как тебя видят окружающие, что думают и как это может мешать тебе в жизни.

А если говорить о YouTube-шоу, мне нравится ЧБД.

Контент, который я потребляю, дает мне много новых знаний. Так я расширяю свой кругозор.