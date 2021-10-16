Подростки о том, как формируют окружение и с какими людьми никогда не будут общаться

Амина Аман, 16 лет, @amina.amvn





О себе





Я ученица 11 класса школы-гимназии Максима Горького. Увлекаюсь рисованием, дебатами, архитектурой, 3D-моделированием, фотографией и моделингом.

О роли окружения





Окружение играет весомую роль в жизни человека. Есть несколько принципов, которых я придерживаюсь:

— скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты

— если ты общаешься с тремя аристократами, ты будешь четвертым

— подобное притягивает подобное.

Мои близкие, друзья и семья — важная составляющая моей жизни. У них схожие с моим характер и цели в жизни. Я не стараюсь равняться на близких, но беру с них пример. В особенности, со своих сестер, которые добились больших достижений в жизни.

Близкие люди — это поддержка, опора и счастье. Люди, благодаря которым ты стремишься стать лучше.

О том, как формирует свое окружение





Я формирую свое окружение благодаря интересам, новым увлечениям. В толпе сразу заметны люди близкие мне по душе, и мы быстро находим общий язык. Они целеустремленные, разносторонние, добрые, искренние, понимающие и продуктивные.

В мой круг никогда не войдут пассивные, не энергичные, депрессивные и не разносторонние люди. Те, кто не стремится идти вперед.

Пусть каждый общается с людьми, которые тянут его вверх.

Олжас Турганбеков, 16 лет, @rand0mizze

О себе





Я обычный подросток, но у меня большие цели. Сейчас я учусь в Польше. Мои увлечения часто меняются, но неизменными остаются чтение книг и изучение иностранных языков.

О роли окружения





Окружение играет самую большую роль в жизни человека. Люди — социальные существа, и во многом зависят от других людей. Поэтому близкие значат для меня все. Они та самая драгоценность в единственном экземпляре.

О том, как формирует свое окружение

У меня много знакомых, но друзей мало, зато все они верные. Также для меня важны мои родители и родственники. Я равняюсь на своих дедушку и бабушку, так как у них большой жизненный опыт, которым они часто делятся со мной.

Я формирую окружение, исходя из своих интересов и целей. Ценю в других людях человечность. В мой близкий круг никогда не войдут те, у кого нет мечты. Кто живет не осознанно.

О себе





Я из Шымкента, учусь в НИШ ФМН. Люблю танцевать, общаться с людьми, смотреть корейские сериалы. Занимаюсь дебатами, работаю таргетологом и SMM-специалистом в Instagram.

О роли окружения





Окружение — один из главных факторов при развитии личности. Например, новая атмосфера в НИШ изменила мои взгляды. С тех пор как я начала там учиться, научилась выражать свое мнение и заниматься тем, чем хочу. Теперь я всегда стараюсь быть в курсе мировых новостей.

Мой папа — человек, который всегда меня поддерживает. Он изменил мою жизнь на 180°. Большую часть своего времени я провожу с друзьями. Они меня мотивируют и учат новому.

О том, как формирует свое окружение





Если интересы людей совпадают, то и общение будет комфортным. Например, мой друг привел меня в мир Instagram, где я начала зарабатывать. Одноклассники всегда обсуждают разные интересные темы, проблемы современного общества. Мне тоже это интересно.

Для моего возраста — это идеальная жизнь.