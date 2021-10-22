Подростки об отношении к спорту и здоровому образу жизни

Нурасыл Халтаев, 17 лет, город — Шымкент, @nurassyl_tri





О себе





Я учусь в ЮКГУ имени М.О. Ауэзова. Моя специальность: «Информационная безопасность». Увлекаюсь спортом, а именно, триатлоном. Кроме того, мне нравится читать бизнес-литературу.

Если говорить о полезных привычках, то я придерживаюсь правильного питания, слежу за массой тела. У меня регулярная физическая активность. Стараюсь соблюдать режим дня.

Все это можно объединить одним словом — дисциплина. Дисциплина, как мотор, который однажды завелся и постоянно поставляет энергию в систему. Здоровые привычки дают энергию организму.

Подростки и ЗОЖ





Большая часть молодежи сегодня серьезно относится к здоровому образу жизни. Но, конечно, не все.





Если сравнить с предыдущими годами, количество молодых спортсменов постоянно растет. Растет и количество людей, которые выбирают здоровый образ жизни. Например, большая часть моего окружения заботиться о своем здоровье и самочувствии. Нам интересны разные темы, но в основном те, что связаны со спортом: новости, питание и иные подобные темы. Иногда мы обсуждаем такие вопросы, как психология человека, бизнес, интересные мероприятия.

Рекомендации





Тем, кто хочет заниматься спортом дома, рекомендую приложение thenx. Оно разработано, чтобы научить кого угодно секретным методикам тренировок и дать необходимые знания для работы с собственным весом.

Алина Абдрахманова, 16 лет, город — Караганда, @olenona_a





О себе





Я учусь в 11 классе НИШ ХБН города Караганда. Интересуюсь современной культурой, ораторским искусством. Я активный участник клуба TEDx. Занимаюсь волонтерской деятельностью — активный участник клуба «Мост Добра». Еще мне нравится писать. Рассказы, статьи и небольшие зарисовки делают меня такой, какая я есть.

Ментальное здоровье также важно, как физическое. Поэтому я научилась не поддаваться волнениям и оставаться невозмутимой. Моя самая здоровая привычка — отпускать и переживать обиду, злость, а не пытаться ее скрыть или завуалировать. Разумеется, заставляю себя регулярно заниматься спортом и делать гимнастику для глаз.

Для меня быть здоровой — быть собой во всех красках.

Подростки и ЗОЖ





В последнее время все больше людей говорит на тему здорового образа жизни. С интересом ведут разные дискуссии. Например, о том, стоит ли быть вегетарианцем или нет. Однако, несмотря на такую заинтересованность, мало кто из людей реально следует такому образу жизни. Мало кто в нашем возрасте всерьез думает о здоровье.





Мне и моему окружению интересны такие темы, как стресс и борьба с ним. Учеба, олимпиады, поступление, карантин. Мы живем в быстро меняющемся времени, когда люди постоянно беспокоятся о своем будущем. Ведь его нельзя назвать устойчивым. Это все порождает стресс, с которым надо уметь справляться.

Сидячий образ жизни влияет на состояние нашего физического здоровья. У многих детей и подростков сколиоз или сутулость. Хотелось бы, чтобы люди больше времени уделяли физической культуре. Именно культуре, а не изнурительным тренировкам и строгим правилам. Я вижу, что подростки стали с большей охотой посещать занятия физкультурой, потому что начали осознавать, как важно быть здоровыми.

Рекомендации





Я читала книги доктора Бубновского о здоровье, о том, как его поддерживать и как делать это правильно. Из приложений пользуюсь шагомером, чтобы каждый день выполнять свою норму — 10 000 шагов.

Полезную информацию лучше собирать из нескольких источников сразу, чтобы объективно оценить, что именно тебе нужно.

Алимжан Кайратулы, 18 лет, город — Алматы, @alimkairatuly

О себе





Я учусь в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби на специальности «Медиакоммуникации». В свободное время люблю конные прогулки. Работаю над тем, чтобы восстановить режим сна. Это улучшает работу организма. Думаю, скоро я приду к этому.

Подростки и ЗОЖ





У всего всегда есть две стороны. Также и с отношением к здоровому образу жизни у подростков. Многие пренебрегают им, не придают этому значение. Но есть и ребята, которые поддерживают занятия спортом, думают о питании. На мой взгляд, первых больше, чем вторых. Все зависит от нескольких факторов: окружение, знания, цели, уровень осознанности.





Среди моего окружения больше тех, кто поддерживает свое здоровье и следит за ним. Как правило, их интересы и хобби связаны со спортом.

Рекомендации





Подростковый период — идеальное время для того, чтобы создавать себя. Не искать, а именно создавать. А начинать этот процесс нужно со здорового образа жизни. И об этом всегда важно помнить.