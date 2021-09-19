Как живут и думают современные подростки: о развлечениях, работе, хобби и будущем

Подростки о том, какие фильмы и сериалы смотрят





Раяна Жаркынбек, 17 лет, @_n.raya_

«Красотка на всю голову», 2018

Этот фильм учит любить себя такой какая ты есть. Несмотря на то, какого ты роста или веса.

«Величайший шоумен», 2017

Великолепный фильм про цирк. Талантливые актеры. Невероятная музыка.

«Марсианин», 2015

Захватывает дух. Учит никогда не сдаваться. Показывает, чего может достичь человек, не имея, в буквальном смысле, ничего.

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Подростки о сложностях выбора будущей профессии





Я учусь в Назарбаевской Интеллектуальной школе в городе Петропавловск. Увлекаюсь биологией. Прохожу курсы по индустриальной биоинженерии и науке о продуктах питания от ведущих зарубежных университетов. В будущем, думаю, связать свою жизнь с этим направлением.

Я не мало думала о выборе будущей профессии. Мир так быстро меняется, что профессия, которая на данный момент актуальна, через несколько лет, может стать никому не нужной. А в юном возрасте не просто выбрать ту самую сферу, которая поистине будет тебе подходить. Но я считаю, что через путь проб и ошибок, каждый найдет свою дорогу.

Думаю, при выборе, во-первых, важно учитывать свои интересы. Во-вторых, собственные наклонности и способности. А затем можно проанализировать, соответствуют ли ваши способности требованиям выбранной вами специальности.

Может звучит банально, но важно слушать себя. Никто другой не знает, чего вы хотите на самом деле, какие у вас желания, что вы хотите получить от жизни и дать этому миру!

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Подростки о красоте, внешности и самовыражении





Марал Тлепберген, 18 лет, @_mar.tl

Сейчас в тренде естественная красота. Если раньше в моде были худые, тоненькие и хрупкие, то сегодня все склоняются к максимальной естественности. Стандарты изменились, и я рада этому. Никто не разделяет внешность на «странную» и «нормальную». Все мы прекрасны по-своему.

Я начала красить волосы в 14 лет, когда окончила школу, ибо тогда поняла, что никто мне не запретит и не будет осуждать за это. Я насмотрелась на разных подростков в интернете. Также разные мультфильмы и аниме дали какое-то вдохновение. За это время мои волосы были самых разных цветов, начиная с красного и заканчивая голубым.

Для меня покраска волос — это какое-то выражение креативности. У меня такое же отношение к тату и пирсингу. Любые эксперименты со внешностью — что-то интересное. Можно сделать просто миллионы разных образов! И еще это дает мне плюс к своей самооценке.

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Подростки о создании собственного бизнеса





Станислав Галантцев, 15 лет, основатель репетиторского агентства и образовательной платформы CLOUDBRAIN, @cloudbrain.kz

CLOUDBRAIN — это репетиторское агентство и образовательная платформа, которая облегчает процесс обучения, делая его увлекательным.

Бизнес — это постоянные переживания, которые помогают обрести новые «хард скилы» и выйти из зоны комфорта. Но если правильно относиться к своим ошибкам, они помогут сделать бизнес, еще лучше. Думаю, когда я совершаю ошибки, это делает меня сильнее.

Самые главные сложности — финансы и знания. Без материальных вложений сложнее создать хорошую образовательную платформу, а без знаний я не могу грамотно продвигать бизнес.

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Подростки о современных увлечениях, которые приносят деньги





Еркин Скаков, 17 лет













Я учусь в школе. Также я digital-маркетолог, занимаюсь продвижением в социальных сетях. Работал с проектами из трех стран мира: Казахстан, Россия, Турция. За моей спиной больше 60 успешно реализованных проектов.

Также мне интересно предпринимательство. С 12 лет я занимался перепродажей товаров. Покупал наушники за 3500 тенге и продавал по всему Казахстану за 6500.

Сейчас число подростков, которые чем-то занимаются, растет с каждым днем. Многие занимаются любимым делом просто в удовольствие, даже если оно не приносит доход.

Например, некоторые любят танцевать, петь, снимать видео в TikTok или же хотят начать свое дело. Я же пока не представляю себя в какой-либо другой сфере, кроме маркетинга и предпринимательства.

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