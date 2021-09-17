Бизнес, маркетинг, медиа — подростки о современных увлечениях, которые приносят деньги

Еркин Скаков, 17 лет





О себе





Я учусь в школе. Также я digital-маркетолог, занимаюсь продвижением в социальных сетях. Работал с проектами из трех стран мира: Казахстан, Россия, Турция. За моей спиной больше 60 успешно реализованных проектов.

Про увлечения





Больше всего меня интересует сфера digital: маркетинг, дизайн и другие. Также мне интересно предпринимательство. С 12 лет я занимался перепродажей товаров. Покупал наушники за 3500 тенге и продавал по всему Казахстану за 6500.

Сейчас число подростков, которые чем-то занимаются, растет с каждым днем. Многие занимаются любимым делом просто в удовольствие, даже если оно не приносит доход.

Например, некоторые любят танцевать, петь, снимать видео в TikTok или же хотят начать свое дело. Я же пока не представляю себя в какой-либо другой сфере, кроме маркетинга и предпринимательства.

Про вдохновение

Я чаще всего смотрю следующие страницы в Instagram: @we_project, @kudaibergen_kairat, @askhat_abu_muhammad, @yussupov21.





О себе





Мне 16 лет и я учусь в 11 классе. Также работаю в beauty-сфере.

Про увлечения





У меня почти нет свободного времени, не теряю ни минуты. Два года назад окончила курс в beauty-сфере и поняла, что мне это нравится. Окунулась в это направление с головой. Для меня это больше, чем просто «сделать реснички». Когда работаешь сам на себя, ты одновременно мастер, администратор, фотограф, уборщик и так далее. Но как только я окончательно встала на ноги, обучила двоих прекрасных мастеров. Сейчас они работают в моей команде, а я могу чуть больше уделять время себе, своему развитию и семье.

Хобби и увлечения 80% подростков — онлайн. Есть множество различных информативно-развлекательных интернет-площадок. И большинство подростков раскрывают себя через социальные сети: SMM, таргет, онлайн-менеджер, ведение личного блога и множество других интересных вещей. У меня есть пара знакомых, которые благодаря социальным сетям открыли бизнес. Это обычные подростки, которые рискнули и обрели то, о чем и не могли даже мечтать.

Про вдохновение





Когда появляется свободная минутка, я люблю почитать Илью Варламова @varlamov, глянуть ленту Юрия Дудя @yurydud, ну и напоследок зайти на аккаунт Карины Оксукпаевой @oksukpaevak.





О себе





Я учусь в лицее «Білім-инновация». Также занимаюсь фотографией и видео.

Про увлечения





В свободное время я учусь и читаю книги. У нас в школе почти все много читают. И это нормально.

Интересуюсь фотографией и видео. И зарабатываю на этом. Подростков-видеографов не так много, но я встречал нескольких.

У всех подростков есть хобби. Все понимают, что мир изменился, и наш подход к будущему тоже меняется. Сегодня чтобы заработать или найти работу не обязательно поступать в университет. Все равняются на сферу медиа. Например, появился TikTok. Это большой бомбезный шанс для подростков, чтобы проявить и найти себя. Поэтому именно медиа — это настоящее!

Про вдохновение

Я вдохновляюсь @yusupov21, @freemax, @bashpay, @quanyshi, @vados.psd. Эти ребята успешные и талантливые. Я люблю их искусство!