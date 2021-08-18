«Половое воспитание», «Стажер» и «Социальная сеть», — 23 фильма и сериала, которые любят подростки

Раяна Жаркынбек, 17 лет, @_n.raya_





«Красотка на всю голову», 2018



Этот фильм учит любить себя такой какая ты есть. Несмотря на то, какого ты роста или веса.

«Величайший шоумен», 2017

Великолепный фильм про цирк. Талантливые актеры. Невероятная музыка.

«Марсианин», 2015

Захватывает дух. Учит никогда не сдаваться. Показывает, чего может достичь человек, не имея, в буквальном смысле, ничего.





«Половое воспитание», 2019

Это прикольный сериал о половом воспитании. Мне нравится, что там раскрывают разные ситуации, о которых не говорят в нашем подростковом мире. Например, об ЛГБТ, дискриминации, буллинге и отношений с обществом или родителями.

«Наруто», 2002

Наверное, я смотрю его из-за мотивации, которую получаю. Нравится история жизни персонажей и их путь. А после просмотра появляются силы продолжать что-либо.

«Почему женщины убивают», 2019

В сериале поднимается тема феминизма. Проблемы женщин, с которыми они сталкиваются в патриархальном обществе.

«Молодые монархи», 2021

Красивая история любви. Иногда просто хочется посмотреть подростковую драму. Нравится актерский состав, потому что там снимаются реальные подростки с лишним весом или проблемами с кожей, а не типичные топ-модели.

«Как избежать наказания за убийство», 2014

В этом сериале есть интрига. Нравится смотреть и предполагать, что произойдет дальше.

Назерке Саматова, 17 лет, @naz___zzz

«Социальная сеть», 2010

Это мой любимый фильм. Он просто шикарный. Взрыв мозга.

В течение просмотра фильма не раз думала о том, что наш век совершенный. Все, что нужно, уже придумано гениями того времени. Все, что у нас сейчас имеется, то, чем мы ежедневно пользуемся — это итог, к которому когда-то пришли создатели всего этого.

Также из головы не выходила мысль, что страны СНГ отстали в развитии и сильно уступают во всем Америке. Гении могут быть и у нас, но мне кажется, в нашей среде таких людей часто не поддерживают. Да и в целом видно отставание в культуре и менталитете.

Фильм дает много пищи для размышлений. Поэтому мне понравилась эта биографическая драма.

«Опыты над поведением человека», 2006

Второй интересный для меня фильм называется «Опыты над поведением человека». Это даже не фильм, а короткометражка. С интересными экспериментами и душераздирающим взглядом на происходящее. Я рада, что посмотрела и узнала о таких экспериментах в нашей эволюции существования.

Ерхат Ерсаинов, 15 лет, @zmonnk

Топ моих фильмов:

«Зеленая миля», 1999

По сюжету, афроамериканца Джона Коффи, который хотел спасти детей, обвиняют в убийстве.

Мне понравилась идея фильма и его концовка. В нем показывают настоящих людей. Я даже плакал.

Отдельно стоит отметить бомбезную цитату: «Рано или поздно каждый пройдет свою зеленую милю».

«Дитя человеческое», 2006

В этом фильме могу отметить прикольный сюжет и офигенную операторскую работу. К слову, тут я тоже плакал.

Диляра Кадырова, 13 лет, @dilyara5381

«В погоне за счастьем», 2006

«В погоне за счастьем» — вдохновляющий фильм. Мне понравилось, что он учит не сдаваться и идти к своей мечте или цели, несмотря ни на что.

«Трое», 2020

Этот фильм понравился мне благодаря своему сюжету, декорациям и хорошо подобранным актерам.

«Стажер», 2015

У фильма «Стажер» хороший режиссер. Сюжет интересный, не навязчивый, но актуальный. И актеры классные.

Исатай Изтурганов, 15 лет, @issawnl

Я огромный любитель фильмов, основанных на реальных событиях. Среди них могу отметить:

— «Дело храбрых», 2017

— «Основатель», 2016

— «Одержимость», 2014

— «Боль и слава», 2019.

Также могу посмотреть фильмы с любимым актерским составом, например, «Джентльмены», 2019.





Так как обычно сериалы долгие, я выбираю те, что с острым сюжетом:

— «Побег», 2005

— «Элита», 2018

— «Бумажный дом», 2017.