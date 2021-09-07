3 истории подростков, которые создали бизнес и не хотят на кого-то работать

В Казахстане растет количество не просто молодых, а юных предпринимателей. Подростки не хотят идти в наемный труд, начиная собственные бизнес-проекты. Этому способствует не только продвижение технологий и доступность инструментов, но и глобальное изменение в мышлении. Сегодня создать успешную компанию или запустить бизнес может любой увлеченный подросток.





Алишер, 18 лет, front-end разработчик, @rando_mobileapp

Алтынай, 17 лет, дизайнер приложения

Арман, 17 лет, разработчик приложения





Как все началось

У нас была идея для проекта, которая позже переросла в готовую бизнес-модель. Мы хотели создать продукт, который будет решать конкретную проблему и даст нам возможность продемонстрировать свои умения.

В ходе мозгового штурма поняли, что многие люди лишены возможности проводить досуг на улице. Но данная потребность никуда не исчезла, поэтому мы предложили собственную альтернативу стандартной прогулке или катанию на велосипеде. Так появилось мобильное приложение Rando — это платформа для качественного досуга на улице.

Мы считаем, что для предпринимательства требуются не академические, а специфические знания. Потому что предпринимательская деятельность предполагает полною осведомленность о том, что и как ты или твоя команда будут делать. Нужно понимать сильные и слабые стороны собственного продукта, а также, есть ли на него спрос в принципе. Поэтому для предпринимателя важен опыт и знания в собственной среде, а не конкретное образование.

Большинство навыков предпринимательства мы приобрели в Назарбаев Интеллектуальной Школе, в которой учимся уже на протяжении пяти лет. И курс BOOT CAMP от Atlas School оказал значительное влияние на наши умения как предпринимателей.

О сложностях





Самой главной трудностью было сформировать полную картину своего продукта. Чтобы каждый член команды осознавал свои задачи, понимал, какие проблемы мы решаем, кто наша целевая аудитория. Полное понимание этих аспектов заняло больше всего времени.

Благодаря ведению бизнеса, мы постоянно осваиваем новые навыки и применяем знания на практике. Учимся на своих ошибках и стараемся избегать их в дальнейшем. Это помогает выходить из зоны комфорта.

Родители всячески нас поддерживают. Иногда мы обращаемся к ним за помощью или советом, так как сами еще недостаточно знакомы с некоторыми нюансами.

О себе и предпринимательстве





Большинство людей из нашего окружения сконцентрировано на академической успеваемости. Мало кто занимается ведением каких-либо проектов или бизнеса.

Подростка-предпринимателя от других отличает умение быстрее адаптироваться к новым изменениям, понимание трендов и нужд людей здесь и сейчас. Мы считаем это плюсами. Но нехватка опыта в ведении бизнес-проектов, а также недостаточная осведомленность о законах, ставит подростка-предпринимателя в сложное положение.

Мы берем пример с Илона Маска и его проектов, таких как Tesla, SpaceX. Хотим сочетать в себе умение создавать инновационные идеи и навыки успешного ведения бизнеса.

Станислав Галантцев, 15 лет, основатель репетиторского агентства и образовательной платформы CLOUDBRAIN, @cloudbrain.kz





Как все началось

CLOUDBRAIN — это репетиторское агентство и образовательная платформа, которая облегчает процесс обучения, делая его увлекательным.

Я планировал развивать социальный проект. Придумал его случайно, просматривая видео в TikTok. Позже адаптировал идею под нынешние запросы и добавил новые фишки. А постепенно понял, что благодаря этому проекту можно зарабатывать.

Опыт и знания приходят к предпринимателям, с годами. Я три раза участвовал в бизнес-инкубаторах: дважды в Ozgeris и один раз в бизнес-инкубаторе AtlasJAR. Далее прошел курс BOOT CAMP, который закрепил во мне навыки предпринимателя и помог двигаться дальше. Также по окончанию курса, после презентации своего проекта, я получил небольшое финансирование от Atlas School.

О сложностях





Бизнес — это постоянные переживания, которые помогают обрести новые «хард скилы» и выйти из зоны комфорта. Но если правильно относиться к своим ошибкам, они помогут сделать бизнес, еще лучше. Думаю, когда я совершаю ошибки, это делает меня сильнее.

Самые главные сложности — финансы и знания. Без материальных вложений сложнее создать хорошую образовательную платформу, а без знаний я не могу грамотно продвигать бизнес.

Родители постоянно поддерживают меня и помогают в бизнесе.

О себе и предпринимательстве





В основном мое окружение не занимается бизнесом и не интересуется им. Большинство занимается учебой и своими хобби. Но у меня есть группа единомышленников, которые этим увлечены. К сожалению, я не всегда могу с ними встречаться, так как они находятся в разных городах и странах.

Взрослого человека от подростка предпринимателя отличает наличие опыта, знаний и отношение к рискам. Подросток будет рисковать больше, чем взрослый, потому что ему нечего терять. При этом подросток-предприниматель легкомысленнее и его решения могут дать успех бизнесу или наоборот, погубить его.

Как предприниматели, мне нравится троица основателей Starbucks. Пример, я беру со Стива Джобса, потому что это тот человек, который не просто смог построить самую дорогую компанию в мире, но и совершить революцию в информационных технологиях.

Рысали Алыханов, 15 лет, основатель онлайн магазина аниме фигурок и игрушек Fushugi Shop, @fushugi_shop





Как все началось





FushugiShop — магазин аниме товаров по доступной цене.

Раньше я сам ходил в аниме-маркет, хотел себе такие же вещи. Поэтому мне было интересно это направление. У меня был выбор — продолжать тратить время на бесконечные просмотры аниме или монетизировать свое увлечение. Идею до проекта я развил уже на курсе BOOT CAMP в Atlas School. Уверен, что в будущем расширю свой магазин и стану дизайнером собственного бренда.

Я думал, что открыть бизнес — это легко. Но на различных курсах узнал много полезного. Начал предпринимать конкретные действия и обретать опыт. Думаю, запустить бизнес без образования можно. Главное —найти баланс между знаниями и практикой.

О сложностях





Я столкнулся с тем, что было сложно раскрутить Instagram-аккаунт. Но в Atlas School мне посоветовали подписаться на людей, которые подписаны на другие аниме-маркеты. Это сработало. Далее я уже сам стал находить креативные решения для раскрутки.

Бизнес помогает выйти из зоны комфорта. Бывает, что хочется все бросить, но каждый раз ставишь новые цели, что-то начинает получаться, что-то нет. Главное — не останавливаться и принимать вызовы. Ошибки всегда бывают, нужно понять, почему так случилось, найти решение и идти дальше.

Меня поддерживают родители. Часто делятся советами.

О себе и предпринимательстве





Я рано просыпаюсь, легко договариваюсь с людьми, всегда ищу новые знания и сразу же применяю их.

Думаю, подростки-предприниматели находятся в поиске новых идей для своего бизнеса, решения проблем. Они не тратят время, думают наперед.

Я с детства хотел быть успешным, беру пример с дяди. Меня всегда вдохновляло, что он работает на себя. Благодаря своим интересам, я стал ближе к своей мечте, которую воплощаю в реальность.