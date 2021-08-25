«Важно слушать себя, а не других», — подростки о выборе будущей профессии

Амина Ибадулла, 16 лет, @amina_ibadulla

Я учусь в Назарбаевской Интеллектуальной школе в городе Петропавловск. Увлекаюсь биологией. Прохожу курсы по индустриальной биоинженерии и науке о продуктах питания от ведущих зарубежных университетов. В будущем, думаю, связать свою жизнь с этим направлением.

Я не мало думала о выборе будущей профессии. Мир так быстро меняется, что профессия, которая на данный момент актуальна, через несколько лет, может стать никому не нужной. А в юном возрасте не просто выбрать ту самую сферу, которая поистине будет тебе подходить. Но я считаю, что через путь проб и ошибок, каждый найдет свою дорогу.





Думаю, при выборе, во-первых, важно учитывать свои интересы. Во-вторых, собственные наклонности и способности. А затем можно проанализировать, соответствуют ли ваши способности требованиям выбранной вами специальности.

Может звучит банально, но важно слушать себя. Никто другой не знает, чего вы хотите на самом деле, какие у вас желания, что вы хотите получить от жизни и дать этому миру!





Ардак Ерик-Бидас, 14 лет, @ardak.listless

Я учусь в школе, пишу коды, фотографирую, занимаюсь монтажом.

Думаю, о выборе профессий задумывался каждый. Для меня это оказалось по настоящему сложным решением, но на данный момент я хочу попробовать комбинировать IT и медиа индустрию.





Хорошо, когда твоя профессия связана с хобби. Это позволяет в какой-то мере работать в удовольствие.

Мо-моему скромному, субъективному мнению, не нужно слушать исключительно родителей, когда приходит время выбора профессий и вуза. Просто слушайте себя и верьте в себя.





Аян Исабеков, 17 лет





Я родился и вырос в Бишкеке. Сейчас чусь в Московском физико-техническом институте по направлению «Прикладная математика и информатика». В этом году окончил первый курс. В основном занимаюсь математикой и программированием. Больше всего меня интересуют такие разделы, как дискретная математика и топология. Еще я пишу на языках Python, C++, C.

Помимо этого, меня интересуют криптовалюты и в целом блокчейн технологии. В этом году я начал майнить. В плюс, пока не вышел, но осталось немного. Также играю на гитаре, пою, подумываю начать писать песни.

О профессии в свое время я думал много. Сначала долго не мог выбрать, затем выбрал, но передумал, сомневался. Хотел пойти в медицину, меня интересовали трансплантология и кардиохирургия. Но шесть лет в вузе и четыре года ординатуры и интернатуры я бы не выдержал.

Зимой, когда я учился в десятом классе, меня отправили на олимпиаду по математике, которую проводил МФТИ. Там я познакомился с одним из организаторов олимпиады, студентом третьего курса, задал ему интересующие вопросы. Благодаря этому случаю определился с вузом и направлением обучения. Меня всегда интересовали математика и программирование, поэтому я решил поступать на соответствующее направление.

При выборе будущей профессии нужно учитывать, что ты должен любить свое дело, кайфовать от него. Просыпаться по утрам и радоваться, ведь скоро ты поедешь на любимую работу. Поэтому к выбору дела нужно отнестись серьезно, определить свои сильные и слабые стороны, понять, что тебе нравится, а что нет. Зачастую под давлением родителей, общества и стереотипов выпускники школ, ничего не зная о будущей профессии, поступают в вузы по указке родителей. Но если человек не знает, чем хочет заниматься, наилучшим решением будет взять gap year — перерыв в один год.

Помимо этого, профессия должна быть востребованной, иначе работу потом найти будет сложновато. Вряд ли в наше время нужно много востоковедов или астрономов.

Если вы еще не определились с профессией, не спешите, у вас впереди целая жизнь. Лучше потратить пару лет на раздумья, чем сделать необдуманный выбор и потом жалеть о нем. Разберитесь в себе, найдите свои сильные и слабые стороны, преимущества и недостатки, постарайтесь найти несколько дел, которые приносят вам удовольствие. Никого не слушайте, ведь все вокруг, а особенно родители, думают, что знают лучше вас. От выбора профессии зависит слишком многое, поэтому сделать его должны именно вы.





Инкар Сабыргалиева, 15 лет, @sb.inr

Я из Атырау. На данный момент работаю в качестве SMM-специалиста.

Думаю, каждый подросток задумывается о своем будущем, и я не исключение. В планах поступить на переводческое дело. Этот выбор был не сложным, но меня огорчает тот факт, что на этой профессии мало грантов.

Главное при выборе профессии, чтобы она тебе нравилась. Также важно, чтобы в будущем ты смог работать в этой сфере. Мне нравится изучать языки, поэтому выбрала переводческое дело. Думаю, эта профессия будет востребована в будущем.

Сегодня многие подростки, в том числе выпускники, переживают из-за ЕНТ и выбора профессии. Нужно помнить, что даже если вы ошибетесь, то сможете все изменить. Сегодня в мире много возможностей. Главное, чтобы ваше дело приносило вам удовольствие.