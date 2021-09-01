Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/3d4/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/3d42bc999943ad080c72bdb27c4fc3b4.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
vse-my-prekrasny-po-svoemu-podrostki-o-krasote-vneshnosti-i-samovyrazhenii
«Все мы прекрасны по-своему», — подростки о красоте, внешности и самовыражении
75
Главная
/
Люди WE
/
Новые люди

Сегодня в 18:45

«Все мы прекрасны по-своему», — подростки о красоте, внешности и самовыражении

Марал Тлепберген, 18 лет, @_mar.tl


Марал Тлепберген

О себе


Я обычный подросток, который любит экспериментировать со своей внешностью. Учусь в Карагандинском Высшем Колледже Bolashaq. Моя специальность — учитель иностранных языков.

Я увлекаюсь разными вещами. В основном это рисование, лепка. Еще нравится мастерить различные изделия из бумаги и редактировать фото и видео.

Про современные стандарты красоты


Сейчас в тренде естественная красота. Если раньше в моде были худые, тоненькие и хрупкие, то сегодня все склоняются к максимальной естественности. Стандарты изменились и я рада этому. Никто не разделяет внешность на «странную» и «нормальную». Все мы прекрасны по-своему.

Я начала красить волосы в 14 лет, когда окончила школу, ибо тогда поняла, что никто мне не запретит и не будет осуждать за это. Я насмотрелась на разных подростков в интернете. Также разные мультфильмы и аниме дали какое-то вдохновение. За это время мои волосы были самых разных цветов, начиная с красного и заканчивая голубым.

Любые эксперименты со внешностью — что-то интересное

Для меня покраска волос — это какое-то выражение креативности. У меня такое же отношение к тату и пирсингу. Любые эксперименты со внешностью — что-то интересное. Можно сделать просто миллионы разных образов! И еще это дает мне плюс к своей самооценке.

О реакции окружающих


К такому самовыражению мои друзья относятся положительно. Они даже помогают мне подбирать новый цвет и с самим процессом окрашивания. У меня есть несколько друзей и знакомых, которые тоже любят это дело.

Родители и родственники старше среднего возраста относятся нейтрально. Они не запрещают, но и не поддерживают. Думают, что краска вредит волосам. С чем я, конечно, соглашусь, но если вы ухаживаете за волосами, больших проблем не возникнет.

Иногда родители считают такое самовыражение странным и неуместным. Но несмотря на это, они все равно любят меня и считают, что я все такая же красивая.

Жания Ыбрахым, 18 лет, @i.am_darkness


i.m_darkness

О себе


Я специалист в области IT. На данный момент учусь в университете «Туран» по специальности «Информационные системы». Увлекаюсь рисованием, являюсь диджитал-художником. Также я музыкант.

Про современные стандарты красоты


В нынешнее время нет стандартов красоты. Современные подростки очень «комфортные» и выглядят так, как хотят. Да и разнообразие стилей одежды говорит само за себя. И круто, что у нас нет разделения одежды на мужское или женское. Ты можешь выбирать себе одежду, зайдя в любой отдел.

Впервые я покрасила волосы в ярко красный цвет в 13 лет, когда это было еще не особо актуально. В тот момент я загорелась идеей выглядеть в глазах людей ярко. Сегодня покраска волос уже для меня обыденное дело.

В нынешнее время нет стандартов красоты

Тату я просто оцениваю как нечто красивое и эстетичное. Многие вкладывают в свои тату смысл. Я же делаю их ради эстетики. Мне нравится, как это выглядит на коже, как сочетается с моей внешностью.

О реакции окружающих


Родители относятся к этому скептически. Им не нравятся тату, для них это что-то из раздела «порчи кожи». Но моим друзьям нравится, так как мое окружение похоже на меня.

Люди пожилого возраста не всегда одобряют, но некоторые положительно оценивают. Тут уже у каждого свое мнение.

София Колесник, 17 лет, @peppermintfennec


София Колесник

О себе


Три месяца назад я окончила школу, не поступила в университет и планирую работать. Увлекаюсь рисованием и пением. Даже если не рисую, то в голове от прослушивания музыки сами по себе возникают сценарии или образы персонажей.

Про современные стандарты красоты


У современной молодежи никаких стандартов нет. Все просто пытаются самовыражаться и чувствовать себя максимально комфортно. Если еще пять лет назад были какие-то стандарты моды, стиля и поведения, то сейчас люди пытаются жить не для общества, а для себя.

Это прилив вдохновения и некий эксперимент с внешностью — способ самовыражения

Я крашу волосы уже год. Изначально я хотела это сделать, потому что это как будто что-то запретное. И после того, как я их осветлила, у меня в голове возникло много образов, которые я могла бы реализовать. Поэтому покраска волос — это прилив вдохновения и некий эксперимент с внешностью — способ самовыражения.

О реакции окружающих


Друзья относятся как к чему-то обыденному и восторженно удивляются, когда я крашу волосы в другой цвет. Родители одобряют, так как мама сама красится и красит меня. А папа уже привык, что вся семья, включая меня и сестру, красит волосы в ненатуральные цвета. Родственники же не осуждают, а порой опускают забавные комплименты в сторону моих волос. В общем, окружение относится к этому с одобрением, ведь от цвета волос не зависит то, как я мыслю.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#красота #молодежь #стиль #подростки #тату
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как стать Insta-mom блогером, бросить карьеру юриста и сотрудничать с крупными брендами
1135
7 белорусов, которые преодолели международные марафонские дистанции
5425
10 спортсменов до 21 года, которыми гордятся в Казахстане
9511