«Все мы прекрасны по-своему», — подростки о красоте, внешности и самовыражении





О себе





Я обычный подросток, который любит экспериментировать со своей внешностью. Учусь в Карагандинском Высшем Колледже Bolashaq. Моя специальность — учитель иностранных языков.

Я увлекаюсь разными вещами. В основном это рисование, лепка. Еще нравится мастерить различные изделия из бумаги и редактировать фото и видео.

Про современные стандарты красоты





Сейчас в тренде естественная красота. Если раньше в моде были худые, тоненькие и хрупкие, то сегодня все склоняются к максимальной естественности. Стандарты изменились и я рада этому. Никто не разделяет внешность на «странную» и «нормальную». Все мы прекрасны по-своему.

Я начала красить волосы в 14 лет, когда окончила школу, ибо тогда поняла, что никто мне не запретит и не будет осуждать за это. Я насмотрелась на разных подростков в интернете. Также разные мультфильмы и аниме дали какое-то вдохновение. За это время мои волосы были самых разных цветов, начиная с красного и заканчивая голубым.

Любые эксперименты со внешностью — что-то интересное







Для меня покраска волос — это какое-то выражение креативности. У меня такое же отношение к тату и пирсингу. Любые эксперименты со внешностью — что-то интересное. Можно сделать просто миллионы разных образов! И еще это дает мне плюс к своей самооценке.

О реакции окружающих





К такому самовыражению мои друзья относятся положительно. Они даже помогают мне подбирать новый цвет и с самим процессом окрашивания. У меня есть несколько друзей и знакомых, которые тоже любят это дело.

Родители и родственники старше среднего возраста относятся нейтрально. Они не запрещают, но и не поддерживают. Думают, что краска вредит волосам. С чем я, конечно, соглашусь, но если вы ухаживаете за волосами, больших проблем не возникнет.

Иногда родители считают такое самовыражение странным и неуместным. Но несмотря на это, они все равно любят меня и считают, что я все такая же красивая.

Жания Ыбрахым , 18 лет, @i.am_darkness

О себе





Я специалист в области IT. На данный момент учусь в университете «Туран» по специальности «Информационные системы». Увлекаюсь рисованием, являюсь диджитал-художником. Также я музыкант.

Про современные стандарты красоты





В нынешнее время нет стандартов красоты. Современные подростки очень «комфортные» и выглядят так, как хотят. Да и разнообразие стилей одежды говорит само за себя. И круто, что у нас нет разделения одежды на мужское или женское. Ты можешь выбирать себе одежду, зайдя в любой отдел.

Впервые я покрасила волосы в ярко красный цвет в 13 лет, когда это было еще не особо актуально. В тот момент я загорелась идеей выглядеть в глазах людей ярко. Сегодня покраска волос уже для меня обыденное дело.

В нынешнее время нет стандартов красоты







Тату я просто оцениваю как нечто красивое и эстетичное. Многие вкладывают в свои тату смысл. Я же делаю их ради эстетики. Мне нравится, как это выглядит на коже, как сочетается с моей внешностью.

О реакции окружающих





Родители относятся к этому скептически. Им не нравятся тату, для них это что-то из раздела «порчи кожи». Но моим друзьям нравится, так как мое окружение похоже на меня.

Люди пожилого возраста не всегда одобряют, но некоторые положительно оценивают. Тут уже у каждого свое мнение.





О себе





Три месяца назад я окончила школу, не поступила в университет и планирую работать. Увлекаюсь рисованием и пением. Даже если не рисую, то в голове от прослушивания музыки сами по себе возникают сценарии или образы персонажей.

Про современные стандарты красоты





У современной молодежи никаких стандартов нет. Все просто пытаются самовыражаться и чувствовать себя максимально комфортно. Если еще пять лет назад были какие-то стандарты моды, стиля и поведения, то сейчас люди пытаются жить не для общества, а для себя.

Это прилив вдохновения и некий эксперимент с внешностью — способ самовыражения







Я крашу волосы уже год. Изначально я хотела это сделать, потому что это как будто что-то запретное. И после того, как я их осветлила, у меня в голове возникло много образов, которые я могла бы реализовать. Поэтому покраска волос — это прилив вдохновения и некий эксперимент с внешностью — способ самовыражения.

О реакции окружающих





Друзья относятся как к чему-то обыденному и восторженно удивляются, когда я крашу волосы в другой цвет. Родители одобряют, так как мама сама красится и красит меня. А папа уже привык, что вся семья, включая меня и сестру, красит волосы в ненатуральные цвета. Родственники же не осуждают, а порой опускают забавные комплименты в сторону моих волос. В общем, окружение относится к этому с одобрением, ведь от цвета волос не зависит то, как я мыслю.