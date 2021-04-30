Как я стал руководителем. Что помогает расти по карьерной лестнице и быть успешным

Мы запустили серию интервью с менеджерами компаний, которые прошли путь со стартовой позиции до руководящей. Делимся с вами историями людей, которые решили развиваться как лидеры и стали руководителями.





Юлия Исакина, руководитель Aviasales.kz









Я пришла в Aviasales как перформанс-специалист, потом стала тимлидером и впоследствии руководителем Aviasales.kz.

Считаю, продвинуться по карьерной лестнице мне помогло одно важное качество, которое необходимо для роста — это умение нести ответственность за свои решения.

Я поняла, что мои знания и опыт довольно многогранны. Мне хотелось, чтобы они пригодились в полной мере, быть полезной на 100%. Еще я почувствовала себя достаточно зрелой, чтобы нести ответственность не только за свои решения, но и за результаты команды.

Мне нравится расти в компании, потому что я люблю наш продукт и нашу команду, разделяю общие ценности. Работаю над тем, что помогает людям путешествовать и дарит эмоции.

Подробнее здесь.

Александр Бондаренко, город — Караганда, директор компании Wooppay

Когда мы открылись, я стал инженером технической инфраструктуры. Постепенно появился отдел технической инфраструктуры, мы начали собирать команду. В 2013 году я стал техническим директором компании. В 2014 году — директором.

Развитие любого человека зависит от тех качеств, которые в нем развиты. Мне всегда нравилось работать с людьми, организовывать процесс работы, делегировать задачи, что-то объяснять, отслеживать результаты. Мне было интересно применять новые инструменты, методики. Я активно проявлял свои лидерские качества. У меня получалось заряжать идеей других людей, общаться с ними.

Еще один важный фактор — мне нравится погружаться во все новое, изучать аспекты любой деятельности. Мне довольно скучно развиваться в одном направлении. Поэтому путь узкоспециализированного профессионала мне не подходил, и я решил развиваться вертикально — как менеджер.

Подробнее здесь.

Шерзод Махмудов, 31 год, город — Ташкент, коммерческий директор сети магазинов korzinka.uz

Моя первая позиция в компании — ассистент младшего бухгалтера, я занимался сверкой данных. Через год меня перевели на должность менеджера в одном из проектов. Затем я работал в отделе снабжения, отделе маркетинга, где стал руководителем. После этого занял позицию руководителя отдела категорийного менеджмента. А в 2020 году меня назначили коммерческим директором сети.

По своему опыту могу сказать, что в компании нет никаких ограничений для роста. Есть обычные понятные правила: усердно работаешь, достигаешь результатов и растешь.

Я всегда ставил перед собой высокие планки, искал новые идеи, возможности для масштабирования, способы решения вопросов. Меня восхищало, как менеджеры компании умели грамотно распределять имеющиеся ресурсы и достигать результатов. Поэтому я тоже решил развиваться как руководитель.

Мне помогло то, что я всегда учился. Никогда не боялся брать на себя ответственность. Четко понимал, какие ресурсы, полномочия и компетенции нужны моей команде для достижения цели.

Подробнее здесь.

Елена Цурка, город — Алматы, старший менеджер департамента налогов и права, «Делойт» в Казахстане













Я начала работу в «Делойте» со стартовой позиции консультанта «первого года» в 2011 году. За десять лет работы получила две международные квалификации в области финансов и налогообложения и пять раз получала повышение.

Сейчас я старший менеджер в департаменте налогов и права в «Делойт» в Казахстане. Занимаюсь налоговым консалтингом, а именно специализируюсь на вопросах международного налогообложения и трансфертного ценообразования.

Мне нравится то, чем занимаюсь. Наверное, в этом и заключается залог успеха. Работа в команде настоящих профессионалов вдохновляет. Думаю, мне помогла также определенная степень перфекционизма. Хоть это и не всегда хорошо, но позволяет держать высокую планку качества работы. На своем текущем уровне я стараюсь бороться со своим перфекционизмом больше, чем культивировать его в себе.

Подробнее здесь.

Игорь Распопов, 38 лет, город — Алматы, заместитель управляющего директора информационных технологий ТОО JMart













Я пришел на должность главного администратора приложений. Мы строили процессинг с нуля и реализовали этот проект за четыре месяца. После этого я получил повышение и стал начальником отдела эксплуатации процессингового центра. А когда группа компаний Jusan приобрела «Цесна Банк», два процессинга объединили, и мне предложили стать проектным менеджером в JMart.

Сначала я был один, затем нас стало трое, а сейчас как оборот, так и количество сотрудников у нас растет из месяца в месяц. А я продолжаю свою деятельность в должности заместителя управляющего директора по IT.

Развитие в карьере зависит от характера человека. Мне всегда нравилось работать на стыке технологий и людей. Поэтому я стал развиваться как менеджер.

Считаю, что, если сотрудник вовлечен, он будет работать с полной самоотдачей. И карьерный рост всегда будет напрямую с этим связан. На мой взгляд, мне помогли такие качества, как любознательность, высокая степень ответственности, отсутствие страха перед совершением ошибок.

Подробнее здесь.