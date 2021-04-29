Как я стал руководителем. О работе на стыке технологий и общения с людьми в компании JMart

Мы запустили серию интервью с менеджерами компаний, которые прошли путь со стартовой позиции до руководящей.

Будем общаться с людьми, которые решили развиваться в компании как лидеры, и рассказывать об их отношении к работе и качествах, которые помогли им расти. Недавно мы публиковали интервью со старшим менеджером департамента налогов и права компании «Делойт» в Казахстане. Сегодня рассказываем историю заместителя управляющего директора информационных технологий ТОО JMart.





Игорь Распопов, 38 лет, город — Алматы, заместитель управляющего директора информационных технологий ТОО JMart









Выбор компании

Я работаю в компании JMart. Отвечаю за техническую реализацию проекта. На текущий момент занимаю должность заместителя управляющего директора по информационным технологиям.

В свое время я достаточно долго работал в банковской сфере. Но в 2018 году мне предложили вакансию в тогда еще компании Almanit. Меня заинтересовало это предложение по ряду причин. Во-первых, привлекло, что у команды высокая степень свободы по принятию решений, в отличие от банков. Во-вторых, проекты компании были достаточно амбициозными. Сначала это был проект процессинга, куда меня пригласили, а сейчас он перерос в проект маркетплейса. Мне нравилось, что мы будем делать что-то новое, создавать ценный для людей продукт.





Карьерный путь

Я пришел на должность главного администратора приложений. Мы занимались самыми разными вещами, потому что строили процессинг с нуля. А это достаточно сложное направление. Вместе с командой нам удалось реализовать этот проект всего за четыре месяца. Компания MasterCard признала, что для Казахстана это рекорд.

После этого я получил повышение и стал начальником отдела эксплуатации процессингового центра. А когда группа компаний Jusan приобрела «Цесна Банк», два процессинга объединили, и мне предложили стать проектным менеджером в JMart. Я видел перспективу в развитии маркетплейсов, поэтому приступил к реализации данного проекта.

Сначала я был один, затем нас стало трое, а сейчас как оборот, так и количество сотрудников у нас растет из месяца в месяц. А я продолжаю свою деятельность в должности заместителя управляющего директора по IT.

Мне всегда нравилось работать на стыке технологий и людей





Развитие в карьере зависит от характера человека. Мне всегда нравилось работать на стыке технологий и людей. Без второго не бывает первого. Люди — это основной актив любой компании. И мне хотелось работать с людьми, организовывать их работу. Поэтому я стал развиваться как менеджер.

Считаю, что, если сотрудник вовлечен, он будет работать с полной самоотдачей. И карьерный рост всегда будет напрямую с этим связан. На мой взгляд, мне помогли такие качества, как любознательность, высокая степень ответственности, отсутствие страха перед совершением ошибок. Мне достаточно комфортно работать в этой компании. Нравится открытость, возможность обсудить любой вопрос.





Особенности работы руководителя

Мне нравится видеть, как сотрудники успешно реализуют задачи, развиваются, достигают новых вершин. Нравится, когда я могу выступить посредником между разными сотрудниками, помочь им объединить усилия и сделать что-то крутое.





На мой взгляд, грамотные узкоспециализированные специалисты уровня senior работают над общей целью на одном уровне, что и руководители. Мне важно организовать работу команды так, чтобы она достигла результата.

Важно развивать в себе навык общения с людьми, эмоциональный интеллект, эмпатию. Это поможет лучше понимать свою команду.

Также отмечу умение корректно работать с информацией. Сегодня ее вокруг очень много, нужно уметь находить важное во всем объеме. Делать выводы и принимать решения без потери времени.

Один из наиболее важных навыков — тайм-менеджмент. Этот навык необходим именно менеджеру. Если он умеет спланировать свое время, сможет спланировать и время команды.

И последнее — умение работать с задачами. Важно уметь правильно поставить задачу, ее делегировать и проконтролировать.





Корпоративная культура

Корпоративная культура JMart базируется на трех основных ценностях: честность, открытость, нацеленность на результат.

Мне нравится предпринимательский дух внутри команды, который позволяет постоянно расти, развиваться. У нас живая, гибкая, не забюрократизированная компания, поэтому мы можем не только изучать теорию, но и пробовать какие-то вещи на практике.





В JMart поощряется рост сотрудников. Если сотрудник работает с отдачей, то обязательно будет оценен. Есть примеры, когда люди, находясь на испытательном сроке и доказывая, что они приносят пользу компании, досрочно получали повышение и материальное вознаграждение.

У нас обширные возможности для роста. Сотрудники могут развиваться в рамках своих профильных направлений, проходить обучение за счет компании. Можно прийти к своему менеджеру и обсудить план дальнейшего индивидуального развития. Например, ко мне часто приходят junior-разработчики.

Когда мы совмещаем цели компании и развитие команды, получается хорошая синергия





Когда мы совмещаем цели компании и развитие команды, получается хорошая синергия. Потому что ценности бренда совпадают с ценностями людей.

Если ты растешь в рамках компании, значит, у тебя есть определенный уровень доверия к бренду, а у него есть доверие к тебе. Это говорит о том, что человек надежный. Я рекомендую работать в разных местах, если вы чувствуете, что закостенели в одном. Нам повезло, что JMart — гибкая компания. Если кто-то чувствует застой, всегда можно переключиться на другую работу и продолжить приносить пользу.





Рекомендации

В первую очередь, нужно определиться, хотите ли вы быть менеджером. Работа руководителя отличается от работы высококлассного специалиста. Но они обе важны.

Если вы решили, что хотите строить карьеру в роли менеджера, будьте проактивны. Есть книжка, которая не теряет своей актуальности — «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Она о том, как воспитать в себе проактивность.

Чтобы научиться общаться с людьми, рекомендую книгу «Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана.

Для работы с задачами обязательно изучите технологию SMART. Также можно пройти курсы по тайм-менеджменту.

И самое главное, постоянно развиваться, учиться новому, заимствовать опыт коллег.

Где начать карьеру





Junior -разработчик Angular , Golang , SQL , АО «Страховая компания Халык»





Опыт работы: не требуется

Требования:

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