Как я стал руководителем. О работе и карьерном росте в компании «Делойт» в Казахстане





Мы запустили серию интервью с менеджерами компаний, которые прошли путь со стартовой позиции до руководящей.

Будем общаться с людьми, которые решили развиваться в компании как лидеры, и рассказывать об их отношении к работе и качествах, которые помогли им расти. Недавно мы публиковали интервью с коммерческим директором компании korzinka.uz. Сегодня рассказываем историю старшего менеджера департамента налогов и права компании «Делойт» в Казахстане.





Елена Цурка, город — Алматы, старший менеджер департамента налогов и права, «Делойт» в Казахстане









Выбор компании

Работа в «Большой четверке» всегда была привлекательной для студентов в финансовом мире. В 2011 году я закончила учебу в Великобритании и вернулась в Казахстан. Точно знала, что работа сотрудником в финансовом отделе компании или в банке не для меня. Удивительно, но в то время я уже представляла, чем хочу заниматься, хотя большинство людей попадают в налоговый консалтинг случайно. Мне кажется, это и подкупило моих интервьюеров на первом собеседовании.





Карьерный путь

Я начала работу в «Делойте» со стартовой позиции консультанта «первого года» в 2011 году. На тот момент у меня уже был диплом магистра. Некоторые ребята, которые еще не успели получить диплом, присоединяются к команде в качестве интернов.

За десять лет работы в «Делойте» я получила две международные квалификации в области финансов и налогообложения и пять раз получала повышение. Я благодарна компании за возможность профессионально развиваться и старшим коллегам, которые давали возможность совмещать учебу и работу.

Сейчас я старший менеджер в департаменте налогов и права в «Делойт» в Казахстане. Занимаюсь налоговым консалтингом, а именно специализируюсь на вопросах международного налогообложения и трансфертного ценообразования. Простыми словами, мы помогаем большим международным корпорациям эффективно решать вопросы налогообложения, консультируем по нестандартным вопросам, структурируем сделки или даже защищаем наших клиентов в суде.





Мне нравится то, чем занимаюсь. Наверное, в этом и заключается залог успеха. Работа в команде настоящих профессионалов вдохновляет. Думаю, мне помогла также определенная степень перфекиционизма. Хоть это и не всегда хорошо, но позволяет держать высокую планку качества работы. На своем текущем уровне я стараюсь бороться со своим перфекционизмом больше, чем культивировать его в себе.





Особенности работы руководителя

Развитие в качестве менеджера в моем случае — естественный, постепенный процесс. Каждый консультант после года работы в компании уже в каком-то смысле становится менеджером: начинает делегировать, управлять своим временем, искать лучшие пути решения поставленных задач. Со временем функционал сотрудника в компании становится шире, а команда — больше, благодаря чему развивается навык управления. Руководящая должность дает большую степень свободы, возможность влиять на принимаемые решения и развитие компании в целом.

Навыки управления должны быть надстройкой над экспертными качествами сотрудника, а не существовать отдельно





Для меня, прежде всего, важно быть экспертом в какой-либо области. Думаю, навыки управления должны быть надстройкой над экспертными качествами сотрудника, а не существовать отдельно. По крайней мере, это важно для работы в консалтинге.

Также важно уметь делегировать, расставлять приоритеты и коммуницировать как с клиентами, так и с командой.





Корпоративная культура

«Делойт» объединяет огромное сообщество профессионалов. Возможность быть его частью очень заряжает. Мы работаем с компаниями и людьми со всего мира. Каждый день решаем новые интересные и нестандартные задачи. Наверное, поэтому работа в одной и той же компании не кажется монотонной.

«Делойт» дает большие возможности для развития. Например, каждый менеджер может выбрать для себя интересное ему направление для развития бизнеса. Успех любого сотрудника в компании зависит только от него самого, и тот факт, что ты сам управляешь своей карьерой, сильно мотивирует.





В отличие от работы в корпоративном секторе, карьерная лестница в «Делойте» предельно прозрачна. Для роста важны базовые качества хорошего сотрудника: исполнительность, внимание к деталям и желание учиться. Дальше все зависит от способности человека внести свой вклад в развитие компании.

В «Делойте» любят идейных и энергичных людей. В долгосрочной перспективе здоровый энтузиазм и креативный подход к решению задач вознаграждается — все хотят иметь таких людей в своей команде. Помимо этого, компания славится дружелюбной атмосферой. Большинство бывших сотрудников компании остаются друзьями на много лет или становятся ее клиентами.





Рекомендации

Я не думаю, что есть какая-то волшебная таблетка. Общий кругозор и любознательность, стремление учиться — это те качества, которые, прежде всего, стоит развивать в себе.





Где начать карьеру





Intern в департамент FRM, Deloitte, Caspian Region





Опыт работы: не требуется

Требования:

— степень бакалавра в области финансов, бухгалтерского учета, экономики, делового администрирования

— интерес к получению CFA, FRM, PRM-квалификации

— интерес методам управления рисками.

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Консультант в аудиторский отдел, ТОО NURTEAM AUDIT





Опыт работы: не требуется

Требования:

— высшее образование в области бухгалтерского учета/аудита/финансов/экономики

— знание бухгалтерского/налогового учета/финансов

— высокий GPA

— знание английского языка не ниже intermediate.

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Финансовый консультант, АО «Евразийский банк»





Опыт работы: не требуется

Требования:

— высшее, среднее специальное образование

— знание казахского и русского языков.

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