Как я стал руководителем. Директор Wooppay о том, почему не все должны стремиться управлять





Мы запустили серию интервью с менеджерами компаний, которые прошли путь со стартовой позиции до руководящей.

Будем общаться с людьми, которые решили развиваться в компании как лидеры, и рассказывать об их отношении к работе и качествах, которые помогли им расти. Первое интервью было с руководителем Aviasales.kz. Сегодня публикуем историю директора компании Wooppay.





Александр Бондаренко, город — Караганда, директор компании Wooppay









Выбор компании

Я директор компании Wooppay — это международная финансово-технологическая компания. Наш главный офис находится в городе Караганда. Сейчас в компании работает больше 150 человек. Мы осуществляем деятельность в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане. В планах открытие представительств еще в двух странах.

Я в компании занимаюсь вопросами, связанными с операционным управлением. Плюс каждый из управляющих директоров Wooppay берет в курирование одно из бизнес-направлений. Я курирую OpenAPI, Insurtech, новые продукты.

Компания был основана в марте 2012 года. Перед этим шли подготовительные работы, поиск инвесторов, формирование бизнес-плана. Я попал в команду именно на этом этапе. Мы с Александром Дорошенко вместе играли в футбол, а он как раз искал айтишника, специалиста по безопасности. Мне стало интересно поучаствовать в проекте, в процессе создания технической инфраструктуры приложения. Так, в ноябре 2011 года мы начали сотрудничать.





Компании на тот момент еще не было. Была только идея и люди. Именно это меня привлекло. Было интересно попробовать силы в новом на тот момент направлении финтех. Также мне импонировала команда основателей.





Карьерный путь

Когда мы открылись, я стал инженером технической инфраструктуры. Постепенно появился отдел технической инфраструктуры, мы начали собирать команду. В 2013 году я стал техническим директором компании. В 2014 году — директором.

Развитие любого человека зависит от тех качеств, которые в нем развиты. Мне всегда нравилось работать с людьми, организовывать процесс работы, делегировать задачи, что-то объяснять, отслеживать результаты. Мне было интересно применять новые инструменты, методики. Я активно проявлял свои лидерские качества. У меня получалось заряжать идеей других людей, общаться с ними.

Мне нравится погружаться во все новое, изучать аспекты любой деятельности





Еще один важный фактор — мне нравится погружаться во все новое, изучать аспекты любой деятельности. Мне довольно скучно развиваться в одном направлении. Поэтому путь узкоспециализированного профессионала мне не подходил, и я решил развиваться вертикально — как менеджер.

Сейчас я стал партнером компании, одним из акционеров. Мне нравится то, чем мы занимаемся. Нравится, что Wooppay первая запустила в Казахстане много интересных продуктов в области электронных денег.





Особенности работы руководителя

Говорить о том, что работа руководителя подойдет всем, что все должны к этому стремиться — неправильно. Не обязательно первоклассный программист станет хорошим руководителем, и, наоборот, специалист среднего уровня может найти себя в управлении. Поэтому надо заниматься тем, что нравится, тем, от чего вы заряжаетесь.





Когда бизнес и процессы требовали полного погружения, я, как руководитель, работал без выходных. Постепенно компания росла, часть операционных вопросов перешла на средний менеджмент. Поэтому сейчас я перешел в стратегическое управление, но график все равно ненормированный, а степень ответственности стала только выше.

Основные Soft Skills, которые помогут стать руководителем: лидерство, инициативность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, самостоятельное стремление к знаниям, управление конфликтами. Из Hard Skills можно выделить навыки презентации, питчинга, делегирования, знание основ финансов, маркетинга, аналитики. Также важно разбираться в области, в которой работает ваша компания.





Корпоративная культура

В Wooppay неформальная обстановка и открытая атмосфера. Все сотрудники общаются друг с другом на «ты». Нет строгих требований по поводу рабочего графика. Главное, чтобы каждый хорошо выполнял свою работу и помнил, что он работает в команде. Весь второй этаж главного офиса отдан под зону отдыха. Там стоят два теннисных стола, есть столовая, зона с PlayStation, Xbox, VR, книгами.





Мы за то, чтобы человек мог развиваться, самореализовываться. Мы не говорим «идти на работу», мы говорим «идти в офис». Мы не любим слово «работник», предпочитаем «член команды».

По карьерной лестнице развиваться в компании довольно просто. Если сотруднику надоело заниматься тем, чем он занимается, можно прийти к HR или к руководителю. Вместе с ним попытаться понять, что не получается, почему, определить, где еще нужно прокачаться, подтянуться.

Мы считаем, что нет глупых людей, есть люди не на своем месте. Мы отбираем лучших: умных и инициативных, тех, кто умеет грамотно говорить. Поэтому при необходимости даже готовы подобрать для кандидата наиболее подходящее место работы. Выбрать для него те задачи, которые ему интересы.

Мы считаем, что нет глупых людей, есть люди не на своем месте





Мы не боимся экспериментировать, пробовали и выращивать руководителей внутри команды, и приглашать. В первом случае сотрудники более лояльны, подходят нам по стилю работы и по духу. Многие специалисты вырастают из службы поддержки — это стартовая площадка, откуда выходят и будущие экономисты, и модераторы, и разработчики, и project-менеджеры.

Во втором случае приходят состоявшиеся личности и профессионалы, при этом они дороже. Но мне нравится, что, когда ты берешь человека со стороны, то покупаешь опыт, новую точку зрения, обучение и новые знания для своих сотрудников.





Рекомендации:





— не бойтесь брать на себя ответственность

— не бойтесь общаться с людьми

— проявляйте инициативу

— лучше сделать и ошибиться, чем не сделать ничего.





Что почитать начинающим специалистам:





1. Бизнес-роман «Цель»





Книга о новых глобальных принципах управления производством.





2. Люк де Брабандер, «Думай в других форматах»





Авторы книги помогут вам создать пять собственных шагов для удовлетворения личных и профессиональных потребностей.





3. Роберт Фитцпатрик, «Спроси маму: Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если Элияху М. Голдратта все кругом врут?»





Главное для начинающего предпринимателя — «выйти из офиса», то есть начать напрямую узнавать у клиентов, что им нужно.





Где начать карьеру





Специалист службы технической поддержки, Wooppay





Опыт работы: не требуется

Заработная плата: от 100 000 тг

Требования:

— грамотная речь

— приветливость и желание помогать людям

— готовность брать на себя ответственность.

Подробнее здесь.





Remote Software developer, Apicbase





Опыт работы: не требуется

Заработная плата: 1300-1700 евро

Требования:

— открытость

— опыт работы с Scrum и Git

— опыт работы с Python и/или Django

— опыт написания веб-приложений с использованием веб-фреймворков.

Подробнее здесь.





Менеджер проекта, HeadHunter Казахстан





Опыт работы: не требуется

Заработная плата: 150 000-300 000 тг

Требования:

— опыт в общении с людьми и ведении переговоров

— компетенции в области HR и рекрутинга, внутренних коммуникаций и продаж.

Подробнее здесь.