Как вести блог в TikTok или записывать подкасты — интервью с креативными людьми из Центральной Азии

Рассказываем о представителях креативных профессий, которые занимаются любимым делом и добиваются успехов.





Как вести блог в TikTok: блогер с миллионной аудиторией о продвижении и частых ошибках









Алишер Бейсебай, 21 год, город — Алматы, TikTok-блогер, маркетолог, владелец TikTok-студии Funrooms





Я с детства мечтал о том, чтобы быть блогером. Как и многие другие TikTok-блогеры, создал аккаунт и записал первые видео во время карантина в 2020 году. Сначала делал монтажи и эдиты, позже начал съемку информативных видео.

Что поможет развить блог





1. Оформите профиль качественно

2. Можно подключить PRO-аккаунт, чтобы отслеживать статистику

3. Рекомендую придумать легкий, но запоминающийся ник

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Мария Ильницкая о том, как успешно совмещает искусство и бизнес в Казахстане









Мария Ильницкая, 34 года, город — Алматы, художник, иллюстратор, @mimi.ilnitskaya





Я художница, иллюстратор и владелица небольшого бренда Mimi Ilnitskaya.

У меня много проектов — они любят меня, а я обожаю их! Для своего бренда я запускаю капсульный дроп одежды по январским событиям, где будет всего 100 единиц. Но если сложить все вещи коллекции, мы получим один рисунок. Это интерпретация одного события, которое коснулось сразу многих.

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Я подкастер. Как создать свой проект, найти интересную тему и лояльную аудиторию









Сейтек Тюменбаев, 24 года, город — Бишкек, продюсер цифрового контента, @seyteq, Seyteq

Я продюсер цифрового контента. Организую процесс создания цифрового продукта: видео, аудио или фото.

Я веду подкаст о молодых амбициозных ребятах, которые развиваются и добиваются своих успехов вопреки всем «но». Мы показываем молодежи, что границы только в нашей голове, и мы вправе заниматься тем, что нам нравится.





Анара Умурзакова, город — Вашингтон, основатель подкаста Open School of Business, @anaranshi





Во время пандемии я запустила подкаст Open School of Business, где беру интервью у предпринимателей.

Поскольку у меня обучающий подкаст, я начала программу для двух разных аудиторий. Одна для людей, у которых есть бизнес и они хотят его улучшить, а вторая — для молодых людей, которые собираются начать свое дело.

Определите свою цель, прежде чем создавать подкаст. Также поработайте над развитием голоса и речи.

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Crush House. О первом центрально-азиатском TikTok-хаусе









Аселя Амираева, город — Бишкек, Исполнительный продюсер Crush House

В Кыргызстане блогинг в TikTok только набирает популярность. Но мы видим, что появляется много перспективных и талантливых блогеров, которые постепенно находят свою лояльную аудиторию.

Crush House — пока единственный TikTok-хаус в Кыргызстане. Это первый Международный Центрально-Азиатский TikTok-хаус. Он собрал блогеров из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. На данный момент у нас 3,6 миллионов подписчиков на странице в TikTok.

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