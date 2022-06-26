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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как вести блог в TikTok или записывать подкасты — интервью с креативными людьми из Центральной Азии
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26.06.2020

Как вести блог в TikTok или записывать подкасты — интервью с креативными людьми из Центральной Азии

Рассказываем о представителях креативных профессий, которые занимаются любимым делом и добиваются успехов.


Как вести блог в TikTok: блогер с миллионной аудиторией о продвижении и частых ошибках



Алишер Бейсебай, 21 год, город — Алматы, TikTok-блогер, маркетолог, владелец TikTok-студии Funrooms

Алишер Бейсебай.jpeg

Я с детства мечтал о том, чтобы быть блогером. Как и многие другие TikTok-блогеры, создал аккаунт и записал первые видео во время карантина в 2020 году. Сначала делал монтажи и эдиты, позже начал съемку информативных видео.

Что поможет развить блог


1. Оформите профиль качественно

2. Можно подключить PRO-аккаунт, чтобы отслеживать статистику

3. Рекомендую придумать легкий, но запоминающийся ник

Подробнее здесь.

Мария Ильницкая о том, как успешно совмещает искусство и бизнес в Казахстане



Мария Ильницкая, 34 года, город — Алматы, художник, иллюстратор, @mimi.ilnitskaya

Мария Ильницкая.jpg

Я художница, иллюстратор и владелица небольшого бренда Mimi Ilnitskaya.

У меня много проектов — они любят меня, а я обожаю их! Для своего бренда я запускаю капсульный дроп одежды по январским событиям, где будет всего 100 единиц. Но если сложить все вещи коллекции, мы получим один рисунок. Это интерпретация одного события, которое коснулось сразу многих.

Подробнее здесь.

Я подкастер. Как создать свой проект, найти интересную тему и лояльную аудиторию



Сейтек Тюменбаев, 24 года, город — Бишкек, продюсер цифрового контента, @seyteq, Seyteq

Сейтек Тюменбаев.png

Я продюсер цифрового контента. Организую процесс создания цифрового продукта: видео, аудио или фото.

Я веду подкаст о молодых амбициозных ребятах, которые развиваются и добиваются своих успехов вопреки всем «но». Мы показываем молодежи, что границы только в нашей голове, и мы вправе заниматься тем, что нам нравится.


Анара Умурзакова, город — Вашингтон, основатель подкаста Open School of Business, @anaranshi

Анара Умурзакова.jpg

Во время пандемии я запустила подкаст Open School of Business, где беру интервью у предпринимателей.

Поскольку у меня обучающий подкаст, я начала программу для двух разных аудиторий. Одна для людей, у которых есть бизнес и они хотят его улучшить, а вторая — для молодых людей, которые собираются начать свое дело.

Определите свою цель, прежде чем создавать подкаст. Также поработайте над развитием голоса и речи.

Подробнее здесь.

Crush House. О первом центрально-азиатском TikTok-хаусе



Аселя Амираева, город — Бишкек, Исполнительный продюсер Crush House

Аселя Амираева.jpg

В Кыргызстане блогинг в TikTok только набирает популярность. Но мы видим, что появляется много перспективных и талантливых блогеров, которые постепенно находят свою лояльную аудиторию.

Crush House — пока единственный TikTok-хаус в Кыргызстане. Это первый Международный Центрально-Азиатский TikTok-хаус. Он собрал блогеров из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. На данный момент у нас 3,6 миллионов подписчиков на странице в TikTok.

Подробнее здесь.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.