Мария Ильницкая о том, как успешно совмещает искусство и бизнес в Казахстане

Мария Ильницкая — художник, иллюстратор из Алматы. Рассказала, как пришла к творчеству, где находит вдохновение и какие сложности есть у представителей искусства в Казахстане.





Мария Ильницкая, 34 года, город — Алматы, художник, иллюстратор, @mimi.ilnitskaya





О себе





Я художница, иллюстратор и владелица небольшого бренда Mimi Ilnitskaya.

Занимаюсь тем, что все свои мысли излагаю в картинках и анимации. Тем самым нахожу созвучных мне людей.

Мне с детства пророчили творческий путь. Поэтому учиться на художницу я начала с седьмого класса. Долгий путь обучения в КазНАИ, а потом в КазГАСА привели меня к рекламному бизнесу. В этой индустрии я попробовала себя в роли коммерческого иллюстратора. И по сей день занимаюсь этим делом.

О творчестве





Мое творчество — это дневник жизни! Все, что я переживаю в каждый момент, все мои реакции, влюбленности, смена места жительства — отражаются в иллюстрациях. Если книжные иллюстраторы изображают на картинке абзац из произведения, то я переношу в художественный формат свою жизнь.





Уловить вдохновение можно от всего: песни, разговора, знакомства, природы, кинокартины или аниме. Как только ты уловил отклик внутри себя, как только почувствовал свою интерпретацию или реакцию — самое время садиться и творить.

О деятельности





У меня много проектов — они любят меня, а я обожаю их! Для своего бренда я запускаю капсульный дроп одежды по январским событиям, где будет всего 100 единиц. Но если сложить все вещи коллекции, мы получим один рисунок. Это интерпретация одного события, которое коснулось сразу многих.

Для клиентов, мы с командой готовим участие в трех ивентах. Это три добрых праздника, которые растянутся на весь теплый период, на несколько городов и напомнят всем, как прекрасно, когда мы есть друг у друга, наполненные искусством, музыкой и общением.





На постсоветском пространстве есть одна особенность: не все хотят платить за произведения искусства. Но еще интереснее, что в Казахстане не хотят платить за самое важное — идею! Идея, концепция, выдумка креатора не оценивается, а принимается как приложение к чему-то материальному, реализованному после оглашения мысли. Это меня расстраивает. Хотелось бы изменить ситуацию. Ведь идея — основа успеха любого проекта или рисунка.

О планах





На будущее мои планы чудесны. Это обучение.

Пришло время делиться накопленными и проверенными на практике знаниями, воодушевить и передать скилы следующим подрастаюшим иллюстраторам и креативным предпринимателям нашей страны.