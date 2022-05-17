Я подкастер. Как создать свой проект, найти интересную тему и лояльную аудиторию

В последнее время тема подкастов актуальна как никогда. Мы взяли интервью у подкастеров из Казахстана и Кыргызстана и спросили, с чего они начинали, какое оборудование используют, и что могут посоветовать начинающим.





Сейтек Тюменбаев, 24 года, город — Бишкек, продюсер цифрового контента, @seyteq , Seyteq





О себе

Я продюсер цифрового контента. Организую процесс создания цифрового продукта: видео, аудио или фото. В Москве у нас с командой был продакшн, где мы продюсировали медиапроекты, например, музыкальные клипы, подкасты, документальные проекты. Теперь я в Бишкеке, где работаю с зарубежными проектами на удаленке.

О создании подкаста

Мои друзья часто говорили, что я интересный собеседник. Еще в моей голове часто появляются интересные мысли, которыми хочется поделиться с людьми. Поэтому я подумал, что подкаст мог бы стать одной из рубрик для моего канала.

Я веду подкаст о молодых амбициозных ребятах, которые развиваются и добиваются своих успехов вопреки всем «но». Мы показываем молодежи, что границы только в нашей голове, и мы вправе заниматься тем, что нам нравится. Взрослому поколению хочу показать, что есть молодые люди, которые мыслят совсем иначе.

Целевая аудитория подкаста — люди 17-25 лет. Своего слушателя найти сложно. На моих видео немного просмотров, но радует фидбэк. Часто ко мне подходят молодые ребята и респектуют за контент. Иногда даже говорят, что он лучший в Кыргызстане. Есть вырезки из подкастов на моем TikTok-канале, которые набрали более миллиона просмотров. Это отличная платформа для продвижения.

Подкасты, которые мне нравятся: Kuji, Zamandas, Talk

Просмотры подкастов зависят от популярности гостя, но мне интересно раскрывать не особо популярных личностей. Например, у меня есть серия документальных фильмов про обычных мигрантов, которые набирали 200-400 тысяч просмотров.

Процесс сьемок проходит стандартно. Я ищу гостя, приглашаю его. Готовлю съемочную локацию: камеры, свет, микрофоны. Я использую камеры Sony A6500 и микрофоны Shure. Снимать помогает друг Филипп. Съемка длится примерно полтора часа. В финальный монтаж попадает 60-70% материала. Убираю воду и повторения. Монтирую все сам.

Рекомендации

Чтобы записать подкаст, нужно минимальное количество оборудования.

Рекомендую просмотреть разные подкасты и уловить, как строятся диалоги, как создается химия между собеседниками.

Главное — это желание. Зовите в гости людей, которые действительно вам интересны.

О себе

Я с 18 лет жила на две страны. Сначала обучалась в штате Нью-Йорк по специальности Computer Science. Потом вернулась и прожила три года в Казахстане. Позже снова уехала в США, уже для обучения в магистратуре. Живу здесь семь лет. Занимаюсь бизнес-консалтингом.

О создании подкаста

Во время пандемии я запустила подкаст Open School of Business, где беру интервью у предпринимателей.

Поскольку у меня обучающий подкаст, я начала программу для двух разных аудиторий. Одна для людей, у которых есть бизнес и они хотят его улучшить, а вторая — для молодых людей, которые собираются начать свое дело.

Подкаст на английском языке. Среди слушателей есть представители разных стран. В первую очередь моя аудитория — это США. Вторая страна — Казахстан.

Находить своих слушателей не сложно. Если знать целевую аудиторию, нужно сразу освещать темы, которые будут интересны им. Тогда слушатели сами к вам придут.

Мне нравятся подкасты Marketing School, Entrepreneurs on Fire, Indie Hackers

В начале я ездила к своим гостям, и мы делали видео-интервью. Во время пандемии записывали интервью по Zoom. Так у меня сразу увеличился охват потенциальных гостей и уже не было привязки к одному месту.

У меня профессиональное оборудование. Я сделала звукоизоляцию в комнате. Использую профессиональный софт Riverside. Он помогает с качеством звука.

Рекомендации

Определите свою цель, прежде чем создавать подкаст. Также поработайте над развитием голоса и речи. Чтобы поддерживать гостя во время интервью, нужен хороший словарный запас. Желательно иметь навыки редактирования аудиоматериала.

Жаныбек Мукашов, 26 лет, город — Бишкек, подкастер, фотограф, основатель платформы «Контентчи», @janybekmukash , @kazhykuzhu





О себе

Я подкастер, фотограф и основатель творческой платформы «Контентчи». Фотографирую и записываю подкасты с дружной командой «Кажы-Кужу» в Бишкеке.

О создании подкаста

В 2019 году мы с партнером по «Контентчи» планировали открытие клуба под открытым небом «Кажы-Кужу», но началась пандемия. Однажды вечером мне написал Азамат Токтакунов и предложил организовать Zoom talk. Так, «Кажы-Кужу» превратился в первый кыргызоязычный подкаст.





Наш подкаст о жизни, профессиях и хобби. Целевая аудитория — люди из регионов и наши соотечественники за рубежом.

3 любимых подкаста: The Joe Rogan Experience, Джессика Кобейси, Nick Chernobaev

Поскольку подкасты записываются в Германии и в Бишкеке, записи производятся по-разному. У меня съемка происходит так: сначала подготовка — устанавливаю в студии свет и камеру, тестирую звук. Наливаю чай собеседнику. Потом идет сама запись. На всякий случай звук пишется на два или три источника. Сначала стартует запись в компьютере в программе Reaper, потом камера. Дальше включаю запасной диктофон. И подкаст начинается.

Для записи звука мы используем XLR микрофон от компании Audio-Technica и камеру Nikon для видео.

Рекомендации

Порог вхождения для подкастинга низкий. В техническом плане нужны микрофон, тихое помещение, ПК или телефон.

Начинающим я бы советовал принять себя и нести людям пользу, а также выбирать темы, которые вам близки. Подкаст — это круто!