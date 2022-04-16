Как вести блог в TikTok: блогер с миллионной аудиторией о продвижении и частых ошибках

Поговорили с тиктокером-миллионником том, с чего начать блог в TikTok, как его продвигать и быстро найти свою аудиторию.
Алишер Бейсебай, 21 год, город — Алматы, TikTok-блогер, маркетолог, владелец TikTok-студии Funrooms
О себе
Я с детства мечтал о том, чтобы быть блогером. Как и многие другие TikTok-блогеры, создал аккаунт и записал первые видео во время карантина в 2020 году. Сначала делал монтажи и эдиты, позже начал съемку информативных видео.
Что поможет развить блог
1. Оформите профиль качественно
2. Можно подключить PRO-аккаунт, чтобы отслеживать статистику
3. Рекомендую придумать легкий, но запоминающийся ник
5. Важно правильно выбрать тематику
Если вы человек без каких-либо экспертных знаний, выберите тему по душе. Но если вы эскперт в чем-либо, лучше стартовать в данной нише, нежели в той, в которой вы не разбираетесь.
6. Публикуйте видео стабильно
Нестабильный постинг видео — это самая распространенная ошибка по ведению TikTok-аккаунта у начинающих. Рекомендую выкладывать видео каждый день.
TikTok — строгая социальная сеть. Если вы опубликовали видео, которое освещает запрещенные темы, например, насилие или оружие, оно попадет в бан. А если будете нарушать правила часто, то пострадает ваш аккаунт. После трех банов видео блокируют ваш блог.
Я сталкивался с этим два раза. В первый раз восстановил страницу через поддержку, а во второй раз на восстановление ушел месяц. Нужно внимательно читать правила сообщества и не нарушать их. Не заливать видео других авторов.
8. Уделяйте больше внимания контенту
Когда я начинал, просто брал ролики с YouTube и укорачивал их. Теперь читаю статьи, книги, ищу интересную информацию. Делаю более познавательные ролики. Копаюсь в разных англоязычных и русскоязычных ресурсах. Но когда показываешь людям действительно полезный контент, чувствуешь вдохновение.
9. Взаимодействуйте со зрителями
Аудиторию можно набрать благодаря взаимодействию со зрителями. Проводите прямые эфиры, после них приходит много лояльной аудитории. Снимайте вопрос-ответ на комментарии