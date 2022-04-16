Как вести блог в TikTok: блогер с миллионной аудиторией о продвижении и частых ошибках

Поговорили с тиктокером-миллионником том, с чего начать блог в TikTok, как его продвигать и быстро найти свою аудиторию.





Алишер Бейсебай, 21 год, город — Алматы, TikTok-блогер, маркетолог, владелец TikTok-студии Funrooms

О себе

Я с детства мечтал о том, чтобы быть блогером. Как и многие другие TikTok-блогеры, создал аккаунт и записал первые видео во время карантина в 2020 году. Сначала делал монтажи и эдиты, позже начал съемку информативных видео.

Что поможет развить блог

1

. Оформите профиль качественно

2. Можно подключить PRO-аккаунт, чтобы отслеживать статистику

3. Рекомендую придумать легкий, но запоминающийся ник

4. Не публикуйте видео рано утром или поздно ночью





5. Важно правильно выбрать тематику

Если вы человек без каких-либо экспертных знаний, выберите тему по душе. Но если вы эскперт в чем-либо, лучше стартовать в данной нише, нежели в той, в которой вы не разбираетесь.

6. Публикуйте видео стабильно

Нестабильный постинг видео — это самая распространенная ошибка по ведению TikTok-аккаунта у начинающих. Рекомендую выкладывать видео каждый день.

7. Строго соблюдайте правила сообщества

TikTok — строгая социальная сеть. Если вы опубликовали видео, которое освещает запрещенные темы, например, насилие или оружие, оно попадет в бан. А если будете нарушать правила часто, то пострадает ваш аккаунт. После трех банов видео блокируют ваш блог.

Я сталкивался с этим два раза. В первый раз восстановил страницу через поддержку, а во второй раз на восстановление ушел месяц. Нужно внимательно читать правила сообщества и не нарушать их. Не заливать видео других авторов.

8. Уделяйте больше внимания контенту

Когда я начинал, просто брал ролики с YouTube и укорачивал их. Теперь читаю статьи, книги, ищу интересную информацию. Делаю более познавательные ролики. Копаюсь в разных англоязычных и русскоязычных ресурсах. Но когда показываешь людям действительно полезный контент, чувствуешь вдохновение.

9. Взаимодействуйте со зрителями

Проводите прямые эфиры, после них приходит много лояльной аудитории. Снимайте вопрос-ответ на комментарии