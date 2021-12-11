Как учиться за рубежом. В лучших вузах. Бесплатно. 7 полезных ссылок

Собрали список ресурсов, которые помогут вам обучиться в лучших университетах мира бесплатно.





Онлайн-курсы для гуманитариев













Anthropology: Understanding Societies and Cultures от University of Newcastle





Здесь вы познакомитесь с антропологической наукой, ее основными теоретическими и аналитическими моделями. Курс предназначен для начинающих, поэтому специальных знаний от студентов не потребуется. Главные темы: история, культура и социум.





Corpus Linguistics от Lancaster University





На этом курсе изучают лингвистику как методологию анализа языка. Будет интересно для тех, кто занимается этим профессионально или просто увлекается изучением языков. Основные темы: анализ дискурса, социолингвистика, изучение и преподавание языков.

Больше курсов в области социальных наук по ссылке.





Онлайн-курсы с субтитрами на русском языке









Game Theory от Stanford University и University of British Columbia





Теория игр представляет собой математическое моделирование разных ситуаций, от политических и экономических отношений до конкуренции между фирмами. Она позволяет наметить наиболее вероятные исходы каждого отдельного случая. На курсе вы познакомитесь с основами теории игр и вариантами применяемых стратегий.





Model Thinking от University of Michigan





Курс рассматривает такое понятие, как «модель». Модели необходимы для структурирования информации, построения прогнозов, объяснения происходящих в мире процессов. Таких моделей много, на каждом занятии авторы подробно разбирают одну из них, переходя от простого к сложному. Всего курс длится около 27 часов.

Больше курсов с субтитрами на русском языке по ссылке.





Онлайн-курсы для тех, кто хочет изучать IT









Digital Skills от Accenture





Большой образовательный проект, который состоит из восьми частей: от искусственного интеллекта до социальных сетей. Каждой теме посвящен отдельный курс, в котором детально разбираются основные концепты.





Embracing Digital Technology от King's College London





В этом курсе вы узнаете о цифровых технологиях, которые можно использовать, чтобы облегчить себе жизнь, работу и учебу. Учат искать достоверный контент и находить нужную информацию.

Больше курсов в области IT и программирования по ссылке.





Гайд по программе Chevening Scholarship









Chevening Scholarship — международная система стипендий, позволяющая студентам со всего мира, проходить обучение по программам магистратуры в университетах Великобритании.

Стипендия была основана в 1983 году. С этого времени обучение прошли более 50 000 человек.

Какие требования

— вернуться в родную страну не позднее, чем через два года после окончания обучения по программе Chevening Scholarship

— степень бакалавра или выше

— опыт работы от двух лет, включая стажировки и волонтерство

— подать заявку в три вуза Великобритании

— не иметь гражданство Великобритании и не обучаться ранее по какой-либо государственной стипендии в этой стране.

Подробнее о программе Chevening Scholarship по ссылке.





Гайд по программе DAAD









DAAD или Германская служба академических обменов начала свою работу как студенческая инициатива в 1925 году. Это общественная организация, которая объединяет в себе 242 немецких вуза и 104 студенческие организации. За все время существования DAAD профинансировала обучение больше двух миллионов студентов.

Стипендия предназначена для участия в языковых, страноведческих, а также профессионально ориентированных языковых курсах.

Участвовать могут студенты всех специальностей, обучающихся на бакалавриате — второй-третий курс или магистратуре — первый год обучения.

Языковой курс длится не менее 18 учебных дней и включает в себя по меньшей мере 25 учебных часов в неделю.

Сумма стипендии составляет 950 евро и не зависит от фактических финансовых затрат стипендиата, связанных с посещением языкового курса в Германии, проживанием в общежитии или транспортными расходами.

Дополнительно выплачивается фиксированная сумма в качестве компенсации дорожных расходов — 825 евро.

Подробнее о программе DAAD по ссылке.





Гайд по программе Erasmus Plus









Erasmus Plus — это программа Европейского Союза, которая направлена на модернизацию и развитие систем образования, молодежной политики и спорта.

Она предоставляет финансовые возможности для сотрудничества во всех этих областях как между европейскими странами, так и между странами-партнерами по всему миру.

Первые студенты начали обучение по программе в 1987 году. С тех Erasmus Plus выделила больше трех миллионов грантов.

Несколько фактов о программе Erasmus Plus на 2021-2027:

— ориентировочный бюджет программы составляет больше €26 миллиардов

— большое внимание уделяется сферам социальной инклюзии, экологии и цифровизации

— некоторые проекты программы продолжаются уже больше 30 лет.

Подробнее о программе Erasmus Plus по ссылке.