Как бесплатно учиться в Великобритании. Гайд по программе Chevening Scholarship

Хотите учиться в Великобритании? С программой Chevening Scholarship это можно сделать бесплатно! Собрали полезную информацию о документах, дедлайнах и основных этапах подачи заявки в нашем материале.
Chevening Scholarship — международная система стипендий, позволяющая студентам со всего мира, проходить обучение по программам магистратуры в университетах Великобритании.
Стипендия была основана в 1983 году. С этого времени обучение прошли более 50 000 человек.
Приоритетные сферы:
— политика и международные отношения
— право и государственное управление
— экономика, бизнес и инновации
— изменение климата, изучение окружающей среды и энергетическая безопасность
— наука и космос
— журналистика.
Подобрать подходящий университет и программу можно здесь.
Что оплачивает стипендия:
— ежемесячные выплаты
— транспортные расходы
— грант на диссертационные исследования
— стоимость оформления визы
— стоимость обучения.
— вернуться в родную страну не позднее, чем через два года после окончания обучения по программе Chevening Scholarship
— степень бакалавра или выше
— опыт работы от двух лет, включая стажировки и волонтерство
— подать заявку в три вуза Великобритании
— не иметь гражданство Великобритании и не обучаться ранее по какой-либо государственной стипендии в этой стране.
— два рекомендательных письма, написанных на английском языке
— паспорт или другое удостоверение личности
— транскрипт
— три выбранные программы магистратуры
— сертификаты, подтверждающие владение английским языком:
Academic IELTS. Общий балл — 6,5, минимальный балл в каждой секции — 5,5
Pearson PTE Academic. Общий балл — 58, минимальный балл в каждой секции — 42
TOEFL iBT. Общий балл — 79, минимальный балл в каждой секции — 17.
1. Загрузка документов. На первом этапе понадобится заполнить заявление и написать четыре небольших эссе на темы: leadership and influence, networking, studying in the UK, careerplan.
2. Собеседование. В январе-феврале кандидаты, успешно прошедшие первый этап, получают приглашение на интервью, обычно оно проходит с февраля по апрель. На этом этапе нужно предоставить рекомендательные письма.
3. Предварительные результаты. Здесь вы должны предоставить подтверждение о зачислении в британский университет.
4. Получение стипендии, оформление визы, медицинской справки, вылет в Великобританию.
Подробный англоязычный гайд можно найти здесь.