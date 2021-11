Как бесплатно учиться в Великобритании. Гайд по программе Chevening Scholarship

Хотите учиться в Великобритании? С программой Chevening Scholarship это можно сделать бесплатно! Собрали полезную информацию о документах, дедлайнах и основных этапах подачи заявки в нашем материале.





Что это такое





Chevening Scholarship — международная система стипендий, позволяющая студентам со всего мира, проходить обучение по программам магистратуры в университетах Великобритании.

Стипендия была основана в 1983 году. С этого времени обучение прошли более 50 000 человек.

Приоритетные сферы:

— политика и международные отношения

— право и государственное управление

— экономика, бизнес и инновации

— изменение климата, изучение окружающей среды и энергетическая безопасность

— наука и космос

— журналистика.





Что оплачивает стипендия:



— ежемесячные выплаты

— транспортные расходы

— грант на диссертационные исследования

— стоимость оформления визы

— стоимость обучения.

Какие требования

— вернуться в родную страну не позднее, чем через два года после окончания обучения по программе Chevening Scholarship

— степень бакалавра или выше

— опыт работы от двух лет, включая стажировки и волонтерство

— подать заявку в три вуза Великобритании

— не иметь гражданство Великобритании и не обучаться ранее по какой-либо государственной стипендии в этой стране.

Какие документы нужны





— два рекомендательных письма, написанных на английском языке

— паспорт или другое удостоверение личности

— транскрипт

— три выбранные программы магистратуры

— сертификаты, подтверждающие владение английским языком:

Academic IELTS. Общий балл — 6,5, минимальный балл в каждой секции — 5,5

Pearson PTE Academic. Общий балл — 58, минимальный балл в каждой секции — 42

TOEFL iBT. Общий балл — 79, минимальный балл в каждой секции — 17.

Этапы подачи заявки

1. Загрузка документов. На первом этапе понадобится заполнить заявление и написать четыре небольших эссе на темы: leadership and influence, networking, studying in the UK, careerplan.

2. Собеседование. В январе-феврале кандидаты, успешно прошедшие первый этап, получают приглашение на интервью, обычно оно проходит с февраля по апрель. На этом этапе нужно предоставить рекомендательные письма.

3. Предварительные результаты. Здесь вы должны предоставить подтверждение о зачислении в британский университет.

4. Получение стипендии, оформление визы, медицинской справки, вылет в Великобританию.