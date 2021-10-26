Что нужно знать о бесплатной учебе в Германии по программе DAAD

В рамках стипендиальной программы DAAD существуют разные возможности для бесплатного обучения в Германии. Подробнее о каждой из них, читайте в нашем материале.





DAAD или Германская служба академических обменов начала свою работу как студенческая инициатива в 1925 году. Это общественная организация, которая объединяет в себе 242 немецких вуза и 104 студенческие организации. За все время существования DAAD профинансировала обучение больше двух миллионов студентов.





Летние вузовские курсы немецкого языка в Германии









Стипендия предназначена для участия в языковых, страноведческих, а также профессионально ориентированных языковых курсах.

Участвовать могут студенты всех специальностей, обучающихся на бакалавриате — второй-третий курс или магистратуре — первый год обучения.

Языковой курс длится не менее 18 учебных дней и включает в себя по меньшей мере 25 учебных часов в неделю.

Сумма стипендии составляет 950 евро и не зависит от фактических финансовых затрат стипендиата, связанных с посещением языкового курса в Германии, проживанием в общежитии или транспортными расходами.

Дополнительно выплачивается фиксированная сумма в качестве компенсации дорожных расходов — 825 евро.

Из документов потребуются: резюме, мотивационное письмо и транскрипт с оценками за весь период обучения на английском или немецком языках.

Посмотреть актуальные летние курсы по программе DAAD можно здесь .





Магистратура для всех специальностей









Участвовать могут выпускники вузов всех специальностей, получившие диплом бакалавра или магистра, не ранее чем шесть лет назад на момент подачи заявки на стипендию. Также рассматриваются соискатели, которые на момент подачи заявки уже начали обучение в Германии на первом курсе двухгодичной магистратуры.

Длительность стипендии зависит от программы, в среднем от 10 до 24 месяцев.

DAAD покрывает стоимость обучения, перелета и страховки, а также предоставляет стипендию в размере 861 евро.

Из документов потребуются: мотивационное письмо, рекомендация, сертификат о знании языка обучения, резюме. В некоторых случаях, необходимо приглашение от университета.

Выбрать программу магистратуры можно здесь .





Программа EPOS — совместные магистратура и PhD









Программа рассчитана на специалистов и руководителей из развивающихся стран в области экономики, экологии, инженерных наук и многих других специальностей. Минимальный опыт работы, необходимый для участия — два года.

В зависимости от выбранной программы, обучение продолжается от 12 до 24 месяцев.

Стипендия покрывает стоимость обучения, перелета и страховки, а также предоставляется стипендия в размере 861 евро для магистрантов и 1200 евро для докторантов.

Из документов потребуются: резюме, мотивационное эссе, рекомендательное письмо, сертификат о знании языка обучения — английского или немецкого и копии всех дипломов и транскриптов.

Выбрать программу EPOS можно здесь .





Научные стажировки для ученых и преподавателей





Подать заявку могут преподаватели университетов, а также ученые, которые имеют докторскую степень и работают в университете или исследовательском институте в родной стране.

Стажировка длится от одного до трех месяцев.

Стипендия покрывает стоимость обучения, перелета и страховки, а также предоставляется стипендия в размере 2000 евро для доцентов и преподавателей и 2150 евро для профессоров.

Из документов потребуются: резюме, список научных публикаций, план исследовательского проекта, копия PhD диплома, сертификат о знании языка.