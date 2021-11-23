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University of Michigan, Stanford и British Columbia: 8 онлайн-курсов с субтитрами на русском языке
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Вчера в 20:00

University of Michigan, Stanford и British Columbia: 8 онлайн-курсов с субтитрами на русском языке

Хорошее образование может быть бесплатным. Мы собрали онлайн-курсы от лучших университетов мира, которые будут доступны русскоговорящим.


Game Theory от Stanford University и University of British Columbia
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Студентов на курсе: 360 000

Теория игр представляет собой математическое моделирование разных ситуаций, от политических и экономических отношений до конкуренции между фирмами. Она позволяет наметить наиболее вероятные исходы каждого отдельного случая. На курсе вы познакомитесь с основами теории игр и вариантами применяемых стратегий.


Model Thinking от University of Michigan

Студентов на курсе: 170 000

Курс рассматривает такое понятие, как «модель». Модели необходимы для структурирования информации, построения прогнозов, объяснения происходящих в мире процессов. Таких моделей много, на каждом занятии авторы подробно разбирают одну из них, переходя от простого к сложному. Всего курс длится около 27 часов.


Understanding International Relations Theory от Высшей Школы Экономики


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Студентов на курсе: 65 000

Курс направлен на ознакомление с ключевыми положениями теории международных отношений. Его первая часть показывает историческую эволюцию теории от части политической философии до ее появления в качестве особой ветви науки. Лекции также включают в себя широкий обзор концепций и дискуссий в контексте современной политической ситуации.


Financial Markets от Yale University

Студентов на курсе: больше миллиона

Обзор на идеи, институты и методы, созданные в сфере предпринимательства. Лекции здесь вводят в принципы управления рисками и финансирования, рассказывают о таких секторах, как банковское дело, страхование, инвестиции. К концу курса студент овладеет необходимыми навыками для свободного ориентирования в этих сферах.


Brand Management от University of London


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Студентов на курсе: 230 000

На курсе разбираются традиционные подходы к брендингу и предлагаются современные теории и стратегии. Здесь вы узнаете о том, как создать личный бренд с нуля, подобрать необходимые инструменты и провести правильную кадровую политику.


Introduction to Philosophy от University of Edinburgh

Студентов на курсе: 540 000

Вводный курс для тех, кто хочет разобраться в основных философских темах. Занятия ведут профессиональные преподаватели, которые знают, как сделать лекцию действительно увлекательной. В конце каждой недели студентов ждет обзор с самыми важными тезисами. Это помогает лучше усвоить материал.


Machine Learning от Stanford University


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Студентов на курсе: больше четырех миллионов

Машинное обучение — это наука о том, как заставить компьютеры работать без явного программирования. Здесь вы познакомитесь с основами технологии, которая меняет современность и создает будущее.


Introduction to User Experience Design от Georgia Tech

Студентов на курсе: 230 000

Вводный курс в пользовательский дизайн. Студенты здесь познакомятся с циклами разработки интерфейса, научатся проектировать и моделировать данные так, чтобы это было удобно в использовании. Так как занятия ориентированы на начинающих, то специальных знаний для прохождения курса не требуется.

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#образование #stanforduniversity #русскийязык #онлайн #бесплатныйкурс
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