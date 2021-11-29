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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Онлайн-курсы для гуманитариев. Бесплатное образование от зарубежных вузов
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Сегодня в 17:45

Онлайн-курсы для гуманитариев. Бесплатное образование от зарубежных вузов

Увлекаетесь социальными науками? Собрали для вас онлайн-курсы, которые помогут прокачать знания в этой области.


Anthropology: Understanding Societies and Cultures от University of Newcastle


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Здесь вы познакомитесь с антропологической наукой, ее основными теоретическими и аналитическими моделями. Курс предназначен для начинающих, поэтому специальных знаний от студентов не потребуется. Главные темы: история, культура и социум.


Corpus Linguistics от Lancaster University

На этом курсе изучают лингвистику как методологию анализа языка. Будет интересно для тех, кто занимается этим профессионально или просто увлекается изучением языков. Основные темы: анализ дискурса, социолингвистика, изучение и преподавание языков.


The Scientific Revolution: Understanding the Roots of Modern Science от University of Groningen


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Курс для тех, кто хочет заниматься наукой. Здесь опытные преподаватели расскажут вам о том, когда и как зародилась наука в современном смысле этого слова и научат основным научным методам.


Cultures and Identities in Europe от European University Institute

Отличный курс, если вы собираетесь жить или учиться в Европе или просто интересуетесь ее культурой. Здесь вам расскажут о том, что такое европейская идентичность. Основные темы: европейская политика в области культуры, творчества и средств массовой информации, экономика.


Introduction to Media Literacy and Representation от University of Newcastle


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Медиа и социальные сети окружают нас всегда. С их помощью мы живем, учимся, работаем и развлекаемся. Этот курс поможет вам развить медиаграмотность, научит критическому мышлению и исследовательским навыкам.


Introduction to Intercultural Studies: Language and Culture от University of Leeds

На курсе вы узнаете, что такое язык, как он соотносится с нашим мышлением и как его формирует культура, из которой он произошел.

Это часть большого курса про то, как проводятся межкультурные исследования, если заинтересовало, можно продолжить обучение.


People Management Skills от Chartered Institute of Personnel and Development


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За пять недель расскажут о том, как быть настоящим лидером, слушать и вести за собой людей. Есть не только теория, но и практика в виде домашних заданий. Пригодится тем, кто поступает за рубеж — там нередко просят проявить лидерские качества.


An Introduction to Sociolinguistics от University of York

Вы познакомитесь с рядом социолингвистических методов исследования. Также узнаете о том, откуда взялось наше отношение к языку, как оно формируется и что это говорит нам об обществе.


Skills For Creative Thinking от Central Queensland University


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На курсе вы изучите нейробиологические принципы, лежащие в основе творческого мышления. Также преподаватели расскажут о научных методах, которые помогут развить креативные навыки.


Logic: The Language of Truth от University of York

Курс для тех, кто хочет говорить и логично аргументировать свои мысли. За четыре недели преподаватели научат вас основным законам и концепциям логики.


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