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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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8 бесплатных онлайн-курсов для тех, кто хочет изучать IT
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Образование

15.11.2020

8 бесплатных онлайн-курсов для тех, кто хочет изучать IT

8 курсов, которые помогут войти в IT-профессию или прокачать уже существующие навыки.


Digital Skills от Accenture


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Большой образовательный проект, который состоит из восьми частей: от искусственного интеллекта до социальных сетей. Каждой теме посвящен отдельный курс, в котором детально разбираются основные концепты.


Embracing Digital Technology от King's College London


В этом курсе вы узнаете о цифровых технологиях, которые можно использовать, чтобы облегчить себе жизнь, работу и учебу. Учат искать достоверный контент и находить нужную информацию.


Computer Programming for Everyone от University of Leeds


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Отличный курс, который поможет разобраться с основами кодинга. Здесь вы изучите различные типы языков программирования и откроете для себя множество полезных приложений. А в конце курса можно написать свою первую компьютерную программу.


Big Ideas in Programming: Expressing Yourself with Python от University of Michigan
Четырехнедельный курс от Мичиганского университета, который поможет освоить навыки Python — одного из самых популярных языков программирования. Создатели курса обещают, что студенты смогут написать первый код к концу занятий.


Video Game Design and Development от Abertay University

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Сегодня видеоигры — одно из самых популярных развлечений в мире. На этом курсе вы познакомитесь с основными концепциями программирования игр. Темы обширные, они включают ввод данных пользователем, рендеринг обнаружение ошибок и многое другое.


Introduction to Creative AI от Institute of Coding

Из этого курса вы узнаете, что такое творческие индустрии и как их меняет искусственный интеллект. Вы узнаете о последних достижениях в области машинного обучения, а также о навыках, необходимых для развития творческих вычислений.


MedTech: AI and Medical Robots от University of Leeds


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Курс направлен на изучение влияния искусственного интеллекта на медицину. Здесь вы узнаете, как искусственный интеллект используется в хирургических процедурах и для повышения точности диагностики.


Cryptocurrency and Blockchain Technology Explained от University of Michigan


На этом курсе вы познакомитесь с технологией, лежащей в основе блокчейна, и рассмотрите ее ключевые концепции, такие как децентрализация и алгоритмы консенсуса. Авторы рассказывают о блокчейне как активе, на котором можно заработать.

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