8 бесплатных онлайн-курсов для тех, кто хочет изучать IT

8 курсов, которые помогут войти в IT-профессию или прокачать уже существующие навыки.





Digital Skills от Accenture













Большой образовательный проект, который состоит из восьми частей: от искусственного интеллекта до социальных сетей. Каждой теме посвящен отдельный курс, в котором детально разбираются основные концепты.





Embracing Digital Technology от King's College London





В этом курсе вы узнаете о цифровых технологиях, которые можно использовать, чтобы облегчить себе жизнь, работу и учебу. Учат искать достоверный контент и находить нужную информацию.





Computer Programming for Everyone от University of Leeds













Отличный курс, который поможет разобраться с основами кодинга. Здесь вы изучите различные типы языков программирования и откроете для себя множество полезных приложений. А в конце курса можно написать свою первую компьютерную программу.





Big Ideas in Programming: Expressing Yourself with Python от University of Michigan





Четырехнедельный курс от Мичиганского университета, который поможет освоить навыки Python — одного из самых популярных языков программирования. Создатели курса обещают, что студенты смогут написать первый код к концу занятий.





Video Game Design and Development от Abertay University





Сегодня видеоигры — одно из самых популярных развлечений в мире. На этом курсе вы познакомитесь с основными концепциями программирования игр. Темы обширные, они включают ввод данных пользователем, рендеринг обнаружение ошибок и многое другое.





Introduction to Creative AI от Institute of Coding





Из этого курса вы узнаете, что такое творческие индустрии и как их меняет искусственный интеллект. Вы узнаете о последних достижениях в области машинного обучения, а также о навыках, необходимых для развития творческих вычислений.





MedTech: AI and Medical Robots от University of Leeds













Курс направлен на изучение влияния искусственного интеллекта на медицину. Здесь вы узнаете, как искусственный интеллект используется в хирургических процедурах и для повышения точности диагностики.





Cryptocurrency and Blockchain Technology Explained от University of Michigan





На этом курсе вы познакомитесь с технологией, лежащей в основе блокчейна, и рассмотрите ее ключевые концепции, такие как децентрализация и алгоритмы консенсуса. Авторы рассказывают о блокчейне как активе, на котором можно заработать.