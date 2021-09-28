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Гайд по программе Erasmus Plus. Все, что нужно знать для получения стипендии
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Сегодня в 16:16

Гайд по программе Erasmus Plus. Все, что нужно знать для получения стипендии

В мире существует много возможностей, которые помогут вам учиться и путешествовать по всему миру. Сегодня мы расскажем о программе Erasmus Plus.


Что это такое


Erasmus Plus — это программа Европейского Союза, которая направлена на модернизацию и развитие систем образования, молодежной политики и спорта.

Она предоставляет финансовые возможности для сотрудничества во всех этих областях как между европейскими странами, так и между странами-партнерами по всему миру.

Программа определяет свои цели так:

— развивать студентов образовательно, лингвистически и культурно, с помощью обучения в других европейских странах

— расширять сотрудничество между институтами и обогащать образовательную среду принимающих учебных заведений

— способствовать развитию молодых людей как высококвалифицированных будущих профессионалов с международным опытом.

Первые студенты начали обучение по программе в 1987 году. С тех Erasmus Plus выделила больше трех миллионов грантов.

Несколько фактов о программе Erasmus Plus на 2021-2027:

— ориентировочный бюджет программы составляет больше €26 миллиардов

— большое внимание уделяется сферам социальной инклюзии, экологии и цифровизации

— некоторые проекты программы продолжаются уже больше 30 лет.


Какие возможности


Erasmus Plus предлагает несколько возможностей для студентов.

1. Международная Кредитная Мобильность — обучение или стажировка в Европе, длительностью от трех до 12 месяцев.

Условия:

— ежемесячная стипендия — 800-900 евро в зависимости от принимающей страны, также возмещение расходов на перелет

— в мобильности могут принимать участие студенты бакалавриата, магистранты и докторанты

— период обучения в зарубежном вузе должен соответствовать специальности и образовательной программе в направляющем вузе.

— до начала периода мобильности заключается соглашение с указанием дисциплин / видов учебной деятельности, которые вы должны освоить.

Посмотреть все программы, доступные по кредитной мобильности можно здесь.

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2. Erasmus Mundus Joint Master Degrees — это международная образовательная программа на 60, 90 или 120 кредитов ECTS, продолжительностью от 12 до 24 месяцев, совместно реализуемая международным консорциумом высших учебных заведений. Магистрант обучается как минимум в двух вузах разных стран.

Условия:

— после успешного завершения программы вы получите совместный диплом двух или более вузов

— стипендия EMJMD покрывает все расходы на участие, включая плату за обучение, библиотечные и лабораторные расходы, страховку, расходы на проезд и обустройство, а также ежемесячное пособие на весь срок обучения

— студенты со всего мира могут подать заявки на поступление

— необходимо иметь высшее образование или продемонстрировать эквивалентный уровень обучения в соответствии с национальным законодательством и практикой.

Посмотреть все программы Erasmus Mundus Joint Master Degrees можно здесь.


Какие документы нужны


Требования и пакет документов для подачи заявки на стипендию Erasmus:

— сертификат IELTS или TOEFL. Некоторые программы принимают результаты Duolingo English Test Proficiency

— рекомендательные письма, обычно требуется предоставить два письма

— справка о проживании — этот документ гарантирует, что вы не проживали в Европе в течение года или более за последние пять лет и должен быть подтвержден юристом

— предыдущие дипломы и транскрипты

— мотивационное письмо — длина и формулировка варьируется в зависимости от программы

— разработка учебного плана или исследовательского проекта

— не требуется опыт работы, нет ограничений по возрасту.

Подробный гайд по программе на английском языке можно найти здесь.

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