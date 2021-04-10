Как учиться онлайн. 5 историй людей, которые изучают иностранные языки, маркетинг и алгебру

edX

Самал Утепова, студент Toulouse Business School





Курсы, представленные на платформе EdX, дают возможность послушать лекции лучших специалистов. Я брала программу CS50's Web Programming with Python and JavaScript от Гарварда.

Могу отметить удобный интерфейс без отвлекающих и назойливых деталей, качественные видеоматериалы. Удобно, что видео и транскрипт — текстовый вариант видео — можно скачать в удобном формате. По окончании курса есть возможность приобрести сертификат от таких учебных заведений, как Harvard, Yale, Stanford и других. Также на платформе есть форум для обсуждений.

На сайте можно найти курсы не только на английском языке. На выбор есть самые разные дисциплины, уровни сложности от базового до продвинутого, широкий спектр курсов от коротких до долгосрочных. И даже есть возможность получить степень бакалавра или магистра.

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Udacity

Мурат Алиханов, предприниматель и диджитал-стратег, СЕО стартапа 1Fit





Я проходил на платформе Udacity такие программы, как Digital Marketing Nanodegree, Digital Marketing Analytics Nanodegree и много бесплатных курсов. На мой взгляд, этот сервис один из лучших для образования в сфере цифровых специальностей.

Мне нравится, что Udacity удобна для использования. Еще один плюс — к вам прикрепляется ментор, который постоянно взаимодействует, отвечает на вопросы, если нужно — мотивирует к занятиям.

Из недостатков можно отметить высокую стоимость. Например, за один из них я отдал около 1000 $. Но я не пожалел, так как полученных знаний было достаточно, чтобы начать разбираться в отрасли.

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Skyeng

Аяжан Сергазина, студентка института филологии





Я выбрала Skyeng по рекомендации подруги. Она уже изучала английский на этой платформе.

Платформа удобна в использовании. Понравилось, что методисты заботятся об оформлении материалов. Во время обучения на почту приходили полезные чек-листы, информация из которых легко и быстро запоминалась.

Особенность контента в том, что преподаватели дают не обычную грамматику, которую мы изучаем в школе и в университете, а ту лексику, которую используют носители языка.

Контент на платформе полезный. Чувствуешь, что после обучения тебе будет не стыдно использовать изученные слова и выражения в процессе общения с носителями языка.

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MIT Open CourseWare





Асхат Балтабаев, реализация проектов в горно-металлургическом секторе





Я изучал на платформе такие курсы, как «Болезни и климатические потрясения», «История. Реакция социума на кризисы» и «Линейная алгебра». Я работаю в другой сфере, контент выбирал больше для личного развития, по интересам. Давно хотел почитать линейную алгебру МИТ, в частности, Гилберта Стренга.

Сайт удобный для использования. Но есть недостаток — студенты не получают никаких сертификатов о прохождении курсов.

Преимущества — ресурсы доступны всем в 100 % объеме, так же как студентам MIT. Есть медиаматериалы, лекции. Но не всегда можно было найти алгоритм решения и ответы на задачи в домашних заданиях. Соответственно, не всегда было понятно, где ты совершил ошибку.

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Duolingo

Бекзат Булатов, студент Назарбаев Университета





На данный момент я изучаю на Duolingo французский язык. Искал подходящую платформу для самостоятельного обучения и по совету друзей выбрал ее.

Платформа доступная, помогает на сто процентов. Она удобная, ею могут пользоваться как дети, так и взрослые. Из особенностей могу выделить направляющие картинки, шкалу достижения целей, уроки, разделенные на мелкие темы, комфортный и красивый интерфейс.

Преимущества в том, что в процессе обучения много повторений. В случае совершения ошибки можно заново повторить материал так, чтобы слова остались в памяти. Главное преимущество — бесплатный доступ.

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