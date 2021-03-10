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Udacity. Об онлайн-курсах, после которых вы сможете найти работу
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Сегодня в 19:50

Udacity. Об онлайн-курсах, после которых вы сможете найти работу

Как все начиналось

Udacity — это образовательная онлайн-платформа, которая помогает людям получить необходимые навыки и построить карьеру мечты.

Udacity — частная компания, которая была основана преподавателями Стэнфорда: Себастьяном Труном, Дэвидом Ставенсом и Майклом Сокольски в 2012 году. Сначала это был эксперимент в онлайн-обучении. Себастьян и его коллега открыли доступ к своему курсу «Введение в искусственный интеллект» онлайн всем желающим бесплатно. Его просмотрели более 100 000 человек со всего мира. Основатели оценили перспективу онлайн-обучения. Поэтому постепенно количество курсов росло, платформа развивалась с целью демократизации образования, расширения свободного доступа к нему.

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Сегодня Udacity делает упор на обучении востребованным навыкам, профессиональном и карьерном росте. Особенно в области технологий и инноваций.

Об особенностях проекта

Миссия проекта — обучить людей по всему миру профессиям будущего.

Чтобы обучающиеся достигали результата, Udacity выделяет несколько критически важных факторов:

1. Реальные навыки трудоустройства

Учебные программы на платформе разработаны с участием ведущих отраслевых партнеров. Поэтому студенты изучают навыки, которые нужны ведущим компаниям.

2. Активное обучение на основе проектов

Процесс обучения включает в себя выполнение реальных проектов и других практических упражнений.

3. Формирование собственного расписания

Вы можете обучаться в удобное для вас время в удобном месте.

4. Поддержка наставников

Вы можете обращаться к наставникам в любое время суток и получить все ответы на свои вопросы по процессу обучения. Представители проекта будут поддерживать вас на каждом этапе.

Про контент

Udacity сотрудничает с ведущими технологическими компаниями и на основе их запросов формирует свои курсы. Предлагает критически важные и актуальные технические навыки, которые нужны для успешной карьеры в таких компаниях.

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Программы направлены на устранение пробелов в навыках, с которыми сталкиваются современные предприятия: Data Science, Artificial Intelligence, Cloud Computing, кибербезопасность, программирование, бизнес.

Для кого

Студенты Udacity — это сообщество учеников по всему миру, которые объединены общей целью развития. На платформе обучается более 100 000 человек, а у компании более 100 корпоративных клиентов.

Udacity подойдет вам, если вы хотите прокачать свои личные навыки и карьеру.

Также она подходит для предпринимателей, которые хотели бы обучить своих сотрудников для развития бизнеса.

Помимо этого, одна из целевых аудиторий — это государственные структуры, которые работают над цифровой трансформацией. Udacity может помочь правительству преодолеть разрыв между современными технологичными возможностями и навыками людей, стимулировать рост рабочих мест и достичь новых экономических высот.

Что дает людям

В первую очередь, это быстрый и эффективный способ получить практический опыт для карьеры. Во-вторых, платформа дает возможность быть востребованным специалистом в мире будущего.


Мурат Алиханов, предприниматель и диджитал-стратег, СЕО стартапа 1Fit


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Я проходил на платформе Udacity такие программы, как Digital Marketing Nanodegree, Digital Marketing Analytics Nanodegree и много бесплатных курсов. На мой взгляд, этот сервис один из лучших для образования в сфере цифровых специальностей.

Мне нравится, что Udacity удобна для использования. Еще один плюс — к вам прикрепляется ментор, который постоянно взаимодействует, отвечает на вопросы, если нужно — мотивирует к занятиям.

Все домашние задания были из реального мира. Например, мы выбирали определенный сервис и занимались настройкой рекламных инструментов Facebook, Google. Для этого нам специально выделяли бюджет. Понравилось, что преподавали люди, которые сами работают в этих компаниях, например, в Google.

Из недостатков можно отметить высокую стоимость. Например, за один из них я отдал около 1000 $. На тот момент для меня это была достаточно существенная сумма. Но я не пожалел, так как полученных знаний было достаточно, чтобы начать разбираться в отрасли.

Я CEO стартапа, поэтому мне нужно разбираться во многих смежных специальностях. Контент был полезным, обучение ускорило мое развитие как специалиста и предпринимателя. Сейчас я понимаю, как успешно управлять процессами маркетинга.


Айдана Калимбекова, студентка Назарбаев Университета


Айдана

Я проходила на Udacity программу Android Basics Nanodegree. Хотела изучать направление разработки мобильных приложений и наткнулась на бесплатные курсы на этой платформе. Мне понравился формат, поэтому я приобрела платный курс.

Платформа удобна для использования. Но мне немного не хватило взаимодействия и общения с тьюторами. В основном они давали ответ онлайн в письменном виде, было бы более интересно созваниваться с ними.

Контент на самом деле был полезным и структурированным. Нам давали много полезных ссылок после каждого урока. Также на платформе есть форум, где можно задавать вопросы, и чаты по проектам. И самое главное — качественная обратная связь.

Обучение помогло мне начать свои мини-проекты в дальнейшем.


Зульфия Темиргалиева, руководитель отдела PR и маркетинга Invictus Fitness


Зульфия

Я проходила курс по Digital marketing. Выбрала Udacity по рекомендации руководителя.

Платформа удобна для использования. Большое преимущество — персональный ментор, который выступал как коуч, мотивировал делать задания.

Из недостатков могу отметить, что времени на курс дается маловато.

Контент был очень полезен, так как моя работа тесно связана с цифровым маркетингом.

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#образование #онлайн #карьера #онлайнкурсы #udacity
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