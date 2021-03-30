MIT Open CourseWare. Как бесплатно учиться у лучших профессоров США

Как все начиналось

MIT OpenCourseWare или MIT OCW — проект Массачусетского технологического института, где в открытом доступе опубликованы практически все курсы учебного заведения.





Дик К. П. Юэ, профессор инженерной школы Массачусетского технологического института, описывает проект так: «Идея проста: опубликовать все материалы нашего курса в Интернете и сделать их широко доступными для всех».

В 2002 году была запущена пилотная версия сайта, а в 2003 произошло официальное открытие. К 2007 году на платформе было опубликовано уже 1800 курсов. А к 2010 году всем желающим были доступно примерно 80 % всей учебной программы MIT.

Об особенностях проекта

MIT стал первым институтом, который еще в начале 2000-х создал онлайн-базу образовательных материалов по своим предметам. Тем самым учебное заведение предоставило уникальную возможность для всех, у кого ранее не было доступа к качественному образованию, получить знания от лучших профессоров.

Платформа получила несколько премий и наград. После этого в сети появились и другие образовательные сайты и онлайн-курсы от топовых университетов.

Сегодня OpenCourseWare выполняет и рекрутинговую функцию. Примерно 35 % студентов MIT отмечают, что на выбор университета повлияли курсы, которые они прошли ранее.

Про контент

Сейчас на платформе доступно 2500 курсов. Материалы помимо видеолекций включают в себя план курса, конспекты, домашние задания, экзаменационные вопросы.





Основные направления: технические и прикладные науки, программирование, химия, биология и другие. Практически все курсы доступны на английском языке.

Еще одна особенность — MIT OCW не выдает учащимся никаких сертификатов, подтверждающих прохождение обучения.

Для кого

Сегодня у платформы более 500 миллионов посещений со всего мира. Наибольшее количество пользователей из США, Китая, Индии и Европы.

MIT OpenCourseWare подходит тем, кто хочет получить качественные знания в области научно-технического образования и естественных наук бесплатно.

Что дает людям

Преподаватели могут сделать свои занятия более эффективными и наполненными, усовершенствовать свои учебные программы.

Студенты могут получить дополнительные знания и навыки для более успешной учебы и дальнейшей карьеры.

Источники: wikipedia.org, ocw.mit, 4brain.ru





Ерлан Шайхали, учитель математики





Я проходил на платформе MIT OpenCourseWare курс Introduction to Probability. На тот момент я готовился работать в области Data Science, для этого мне нужно было знать фундаментальные принципы теории вероятности.

Платформа довольно удобная. Есть возможность скачивать видеолекции. Понравилось, что есть субтитры на английском языке.

На MIT OpenCourseWare можно найти почти любой курс по математике. Дается много дополнительных материалов для самостоятельной работы.

Самое большое преимущество — качественный контент. Недостаток — нет возможности проверить свои знания после прохождения курса в формате, например, тестов.

Несмотря на то, что это было только введение в теорию вероятности, было трудно усваивать некоторые моменты. Предполагалось, что слушатель уже знает базовые принципы, поэтому преподаватель поверхностно объяснял некоторые темы.

Мне пригодились полученные знания. Недавно мы начали проект по теореме Байеса, которую хорошо раскрывают в данном курсе.





Асхат Балтабаев, реализация проектов в горно-металлургическом секторе





Я изучал на платформе такие курсы, как «Болезни и климатические потрясения», «История. Реакция социума на кризисы» и «Линейная алгебра». Я работаю в другой сфере, контент выбирал больше для личного развития, по интересам. Давно хотел почитать линейную алгебру МИТ, в частности, Гилберта Стренга.

Сайт удобный для использования. Но есть недостаток — студенты не получают никаких сертификатов о прохождении курсов.

Преимущества — ресурсы доступны всем в 100 % объеме, так же как студентам MIT. Есть медиаматериалы, лекции. Но не всегда можно было найти алгоритм решения и ответы на задачи в домашних заданиях. Соответственно, не всегда было понятно, где ты совершил ошибку.





Neil Bryan Closa, petroleum engineering





Я выбрал платформу MIT OpenCourseWare для обучения, в первую очередь, из-за высокого качества контента. Использовал ее, чтобы освежить в памяти некоторые математические темы во время подготовки к получению степени магистра нефтяного машиностроения. Даже если забыть про бренд MIT, содержание курса было лучшим по сравнению с другими уроками на YouTube или платных сайтах.

Навигация простая и удобная. Материалы для чтения и конспекты лекций легко загружаются.

Большое преимущество в том, что контент можно изучать в удобном тебе темпе. Даже сейчас, когда я работаю, время от времени смотрю видео о возобновляемых источниках энергии.

Недостаток — отсутствие сертификации или другого подтверждения того, что ты прошел самостоятельное обучение на платформе.

MIT OCW дает людям понимание, каким должно быть качественное образование. Задает высокую планку того, как должно выглядеть обсуждение разных тем. Кроме того, для людей, которые действительно увлечены своим предметом, платформа помогает задать направление для развития, так как учебная программа охватывает широкий спектр тем.