edX. Где бесплатно послушать онлайн-лекции от профессоров Гарварда, Стэнфорда и MIT

Как все начиналось

Платформа edX была создана в 2012 году. Изначально она появилась как эксперимент профессоров MIT и Гарварда. Инициатором стал профессор электротехники и информатики Массачусетского технологического института Анант Агарвал.





Идея проекта заключалась в том, чтобы создать платформу, которая будет предлагать университетские курсы онлайн и даст возможность любому человеку получить доступ к ним бесплатно.

В феврале 2012 года был запущен первый курс профессора Агарвала по схемам и электронике MIT. Затем были добавлены курсы от Гарварда и Беркли. В 2013 году была создана открытая платформа edX в виде программного обеспечения с открытым исходным кодом. Постепенно к edX стали присоединяться другие крупные учебные заведения.

Об особенностях проекта

У проекта edX есть определенная миссия. Она включает в себя три обязательства:

— расширение повсеместного доступа к высококачественному образованию

— повышение уровня преподавания и обучения на территории кампуса и онлайн

— продвижение идеи преподавания и обучения через исследования.

Идея проекта состоит в том, что у каждого человека есть определенный потенциал. И чтобы его раскрыть, людям необходим толчок. Таким толчком может стать качественное образование, которое когда-то являлось привилегией. Сегодня же благодаря платформе edX обучение у лучших преподавателей в лучших учебных заведениях стало доступно не некоторым людям, а всем. А значит, у всех людей появилась возможность раскрыть свой потенциал и создать что-то значимое.

Обучение на платформе основано на трех принципах:

1. Опыт — вы можете получать новые знания и навыки различными способами: от видеолекций и графики до визуализации данных и интерактивных элементов

2. Практика — программы предоставляют пространство для практики с викторинами, открытыми оценками ответов другим.

3. Применение — обучение подразумевает использование своих новых возможностей в работе.

Про контент

На платформе можно найти более 3000 курсов от 160 партнеров. Контент на edX создают представители лучших университетов со всего мира: Boston University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Sorbonne Université и других.





Наиболее популярные темы: Data Science, бизнес, Computer Science, инженерия, дизайн, языки, гуманитарные науки.

Для кого

На платформе обучается 35 миллионов пользователей. За все время было выдано 1,4 миллиона подтвержденных сертификатов.

edX подходит для учащихся, которые хотят расширить свои знания или даже получить научную степень. Также она подходит для педагогов, которые хотят создать собственные онлайн-курсы или добавить в свои занятия лекции других профессоров. И, наконец, она будет полезна представителям бизнеса, чтобы развивать своих сотрудников.

Что дает людям

Платформа дает людям возможность прокачать свои компетенции, углубить знания, продвинуться по карьерной лестнице или создать свое дело.

Студенты могут закрывать кредиты, проходя курсы на edX. В 2017 году появилась возможность получить степень магистра, обучаясь на платформе. В 2020 году учащиеся получили шанс получить и степень бакалавра онлайн.

Помимо этого, она открывает новые возможности для преподавательской деятельности.





Самал Утепова , студент Toulouse Business School









Курсы, представленные на платформе EdX, дают возможность послушать лекции лучших специалистов. Я брала программу CS50's Web Programming with Python and JavaScript от Гарварда.

Пандемия научила нас проходить курсы в формате онлайн, поэтому у меня не было никаких проблем с использованием платформы edX. Могу отметить удобный интерфейс без отвлекающих и назойливых деталей, качественные видеоматериалы. Удобно, что видео и транскрипт — текстовый вариант видео — можно скачать в удобном формате. По окончании курса есть возможность приобрести сертификат от таких учебных заведений, как Harvard, Yale, Stanford и других. Также на платформе есть форум для обсуждений.

На сайте можно найти курсы не только на английском языке. На выбор есть самые разные дисциплины, уровни сложности от базового до продвинутого, широкий спектр курсов от коротких до долгосрочных. И даже есть возможность получить степень бакалавра или магистра.

Стоит отметить, что выбор курсов для гуманитариев невелик. Но контент был полезен, а сертификат — большой бонус в резюме.





Азат Калимбаев, проектный инженер





Я проходил на платформе edX курс по Data Science. Выбрал его, потому что он был бесплатным, от Гарвардского университета.

Платформа удобная, интуитивная, но требует знания английского языка, что может подходить не всем.

Главное преимущество в том, что можно пройти курсы от лучших университетов мира за доступную цену или вообще бесплатно. Недостаток, как и у остальных подобных платформ, в том, что из-за большого количества разных курсов сложно выбрать подходящий. Надо знать, за чем идешь.

Курс был интересный и полезный, но мне пока не пригодился, так как был узко специализированным.





Акан Жусупов, образование и наука









Я проходил на edX курс по программированию и до сих пор нахожу там полезные программы в этой сфере. Выбрал эту платформу, потому что она дает возможность для более углубленного обучения.

Большинство курсов являются самостоятельными, то есть вы сами решаете, когда начать обучение. Есть аккредитованные сертификаты от престижных организаций, университетов и компаний, таких как Гарвард, Беркли, Microsoft и другие.

Если вы начали платный курс, но он вам не понравился, можно в течение 14 дней отказаться и вернуть деньги.

Один из больших минусов — интерфейс сайта. Бывали моменты, когда сайт зависал сам по себе.

Тем не менее, контент edX будет полезен тем, кто хочет получить качественное образование. Навыки, которые я там получил, планирую использовать в ближайшем будущем.