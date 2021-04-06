Duolingo. Где 300 миллионов человек бесплатно изучают иностранные языки

Как все начиналось

Льюис фон Ан — сооснователь платформы Duolingo. До создания сервиса он работал в университете Карнеги-Меллон в качестве профессора компьютерных наук.

Над Duolingo Льюис фон Ан работал вместе с аспирантом Северином Хакером. Изначально они собирали информацию из учебников о том, как изучать иностранные языки. Постепенно разработчики улучшали свои методы на основе результатов тестов и экспериментов. В итоге появился сервис, который позволяет пользователям изучать более 30 языков мира бесплатно. Он работает с 2012 года.





Об особенностях платформы

В основе работы платформы Duolingo лежит подход, что каждый человек учится по-своему, в своем темпе. Поэтому задача разработчиков состоит в том, чтобы проанализировать, как учатся миллионы людей по всему миру, и создать самую результативную образовательную систему, которая сможет индивидуально адаптироваться под каждого пользователя. Для этого используются алгоритмы машинного обучения.

Задача сервиса — предоставить желающим свободный доступ к изучению при помощи технологий. А чтобы сохранить мотивацию учеников, все задания подаются в развлекательном формате.

Задача сервиса — предоставить желающим свободный доступ к изучению при помощи технологий







Еще одна особенность в том, что методология обучения Duolingo фокусируется не на изучении правил грамматики. Она дает обучающимся возможность изучать язык «косвенно», так, как мы изучаем его в детстве. То есть пользователи в ходе решения задач выявляют определенные языковые закономерности и формируют самостоятельное интуитивное понимание языка и его правил.

Про контент

Весь контент представлен в виде коротких бесплатных уроков, которые напоминают игру. Такой подход позволяет удерживать внимание и интерес пользователей. При этом учебная программа соответствует международным стандартам обучения иностранным языкам.

Удобно, что темы касаются реальных жизненных ситуаций: поход в ресторан или магазин, свидание или путешествие. Обучающиеся изучают лексику и грамматику, читают тексты, слушают предложения на иностранном языке, связанные с той или иной темой.





Пользователи сразу могут увидеть, какие задания они выполнили правильно, а в каких совершили ошибку. Также можно зарабатывать виртуальную валюту, открывать новые уровни, изучать новые слова, фразы.

Помимо курсов на платформе можно найти другие форматы: живые встречи, интерактивные истории и подкасты.

Для кого

У Duolingo более 300 миллионов пользователей. По данным платформы, ее используют одновременно и богатейшие люди мира, и звезды Голливуда, и учащиеся бесплатных средних школ в развивающихся странах.

У Duolingo более 300 миллионов пользователей







Языковые курсы есть не только для носителей английского или русского языка. Также Duolingo предлагает изучение иностранных языков тем, кто говорит на испанском, украинском, французском, голландском, корейском и других — всего около 30 вариантов. Количество курсов постоянно пополняется.

Что дает людям

Возможность изучать иностранные языки интересно и без больших финансовых затрат.

Источники: duolingo.com, incrussia.ru





Бекзат Булатов, студент Назарбаев Университета





На данный момент я изучаю на Duolingo французский язык. Искал подходящую платформу для самостоятельного обучения и по совету друзей выбрал ее.

Платформа доступная, помогает на сто процентов. Она удобная, ею могут пользоваться как дети, так и взрослые. Из особенностей могу выделить направляющие картинки, шкалу достижения целей, уроки, разделенные на мелкие темы, комфортный и красивый интерфейс.

Преимущества в том, что в процессе обучения много повторений. В случае совершения ошибки можно заново повторить материал так, чтобы слова остались в памяти. Главное преимущество — бесплатный доступ.

Знания, которые я получил, уже начал использовать и понимать хоть что-то на французском. На мой взгляд, приложение помогает изучить основу. А для более продвинутого уровня нужно будет искать что-то новое.





Аида Есимова, студентка Университета Центральной Азии





В средней школе я учила на Duolingo английский, а с прошлого года начала изучение немецкого языка. Сейчас есть много разных платформ, например, Lingualeo, для отдельных секций. Но в Duo есть все секции, и они равномерны. Прокачиваются все навыки — от говорения до письма

Платформа удобна. Приятный цвет и звуки. Вы можете видеть свой прогресс, когда ваш уровень пользователя повышается. Тратить на обучение по несколько часов, чтобы достичь нового уровня. Главное, уделять 15-30 минут в день. Параллельно с этим открываются новые задания поинтереснее.

Из недостатков можно отметить, что, если вы пропускаете несколько дней, некоторые темы приходится проходить снова. Было бы круто, если на платформе появилась возможность общаться в чатах с другими ребятами, которые так же учат языки, или с носителями языка.





Алан Сексенали, software developer





На платформе Duolingo я изучаю испанский язык. Выбрал ее из-за удобства — можно в любой момент подключиться к обучению.

По моему мнению, главной особенностью данной программы является организация курса, которая очень удобна и интересна. Процесс обучения похож на игру, где ты получаешь бонусы за прогресс.

Изученный контент был полезен, я получил хорошую базу.