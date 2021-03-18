Что такое Skyeng, как организовано обучение, и что платформа дает студентам и преподавателям

Как все начиналось

Skyeng — российская онлайн-школа по изучению английского языка. Обучение осуществляет при помощи учебной платформы Vimbox, мобильного приложения, расширений для браузера и обучающих рассылок.

Компания была создана группой друзей. Все началось с того, что один из сооснователей Skyeng — Георгий Соловьев — нашел в родном городе Чебоксары хорошего репетитора по английскому языку. Когда Георгий вернулся в Москву, он продолжил занятия со своим преподавателем по Skype, так как репетиторы в столице стоили гораздо дороже. Так появилась идея создания скайп-школы английского языка.





В 2012 году Георгий вместе с партнерами Харитоном Матвеевым, Андреем Яунземом и Денисом Сметневым начали поиск преподавателей и создали компанию.

Сегодня Skyeng — самая большая онлайн-школа в Европе. У нее 100 тысяч учеников и 11 тысяч учителей, десятки авторских курсов и собственная платформа для занятий. В феврале 2021 года Forbes назвал школу одной из самых дорогих компаний Рунета.

Об особенностях проекта

Главное преимущество Skyeng — онлайн-формат. И преподаватель, и ученик могут не тратить время на дорогу и заниматься в комфортных условиях.

Чтобы создать комфортные условия для занятий и иметь возможность контролировать процесс уроков, в 2014 году была создана собственная платформа Vimbox для виртуальных занятий. У учителей и учеников есть возможность общаться по видеосвязи, которая встроена в платформу, отправлять и получать упражнения, выполнять их в режиме онлайн. Также система автоматически проверяет домашнее задание, а ученик сразу видит свои ошибки.

И преподаватель, и ученик могут не тратить время на дорогу и заниматься в комфортных условиях







Платформа может собирать статистику: сколько говорит преподаватель, а сколько ученик, какая часть урока проходит на английском, а какая — на русском. На основе этого методисты Skyeng помогают учителю, присылают рекомендации.

Учитель постоянно отслеживает ваш прогресс и при необходимости корректирует план обучения.

Платформа также работает на мобильных телефонах в специальном приложении.

О контенте

Skyeng — это целая экосистема сервисов для изучения английского языка, которая включает:

— разговорные онлайн-клубы, которые ученики могут посещать бесплатно и общаться с другими студентами вашего уровня

— формат Talks, когда ученик созванивается с преподавателем — носителем языка и 15 минут болтает о чем угодно.

Для желающих есть возможность получить бесплатный пробный урок, чтобы определить уровень знания английского языка и посмотреть, как проходят занятия.





Есть премиум-тариф, когда к вам прикрепляется персональный менеджер для решения всех вопросов, вы можете выбрать любое время для занятий, получаете индивидуальный план, доступ к IT-курсу, можете посещать встречи разговорного премиум-клуба и скрининг-тесты.

Для кого

Платформа подходит людям, которые хотят выучить английский и преследуют разные цели:

— использовать английский в жизненных ситуациях

— преодолеть языковой барьер и научиться без стеснения говорить

— выучить английский для продвижения по карьерной лестнице

— общаться с друзьями-иностранцами и смотреть видеоролики на английском

— сдать IELTS и TOEFL.

Что дает людям

Skyeng дает возможность преподавателям зарабатывать и находить учеников независимо от местоположения. Студентам — добиваться поставленных целей, экономить время и деньги, заводить новые знакомства.

Источники: magazine.skyeng.ru, skyeng.ru





Аяжан Сергазина, студентка института филологии





Я выбрала Skyeng по рекомендации подруги. Она уже изучала английский на этой платформе.

Платформа удобна в использовании. Понравилось, что методисты заботятся об оформлении материалов. Во время обучения на почту приходили полезные чек-листы, информация из которых легко и быстро запоминалась.

Особенность контента в том, что преподаватели дают не обычную грамматику, которую мы изучаем в школе и в университете, а ту лексику, которую используют носители языка.

Контент на платформе полезный. Чувствуешь, что после обучения тебе будет не стыдно использовать изученные слова и выражения в процессе общения с носителями языка.





Енлик Алимхан, студентка Nazarbayev University





Я работаю со Skyeng c 2020 года, с момента начала карантина. Выбрала эту платформу, потому что она дает возможность работать из любой точки мира, а я на тот момент была в Европе. Также там можно выбрать удобное расписание.

Платформа удобная, понятная. Есть туториалы и дополнительное обучение. К каждому преподавателю прикрепляется куратор, который помогает, поддерживает, отвечает на вопросы.

Еще одно преимущество — хорошие материалы под любой уровень владения языком. Можно расширить словарный запас, подтянуть уровень чтения, так как платформа предлагает бесплатные книжки с аудио.

Но заработная плата довольно низкая. Она начинается с 250 рублей, но система бонусная. В Казахстане зарплата преподавателя за час начинается примерно с 2500 тенге.

На мой взгляд, если студенту повезет с учителем, можно научиться многому. А если нет, можно потратить деньги зря.