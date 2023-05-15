Как работать в DHL, Google или Karl Lagerfeld. Вдохновляющие истории соотечественников за рубежом

Делимся историями молодых людей из Центральной Азии, которые построили карьеру в Чехии, Нидерландах, Германии и других странах.







О работе в DHL

Алиаскар Сатылды, 21 год, город — Прага, Data Analytics Auditor в DHL, @alli_askar





В настоящее время я работаю аудитором по аналитике данных в DHL. Эта компания — мировой лидер в сфере логистики.

Я счастлив быть частью глобальной компании. Наша команда работает в разных странах мира, таких как США, Сингапур, Германия и Чехия.

Мне нравится, что мы больше, чем коллеги. Часто тусуемся и веселимся вместе.

Подробнее по ссылке.

О работе в Karl Lagerfeld

Анель Сайфуллина, 23 года, город — Амстердам, бизнес аналитик в Karl Lagerfeld, @anel.saifullina





Я бизнес-аналитик в IT, в сфере моды. Главная особенность моей работы в том, что я вижу, как работает компания на 360°: от процесса зарождения коллекции до доставки сумки домой клиенту. В основном я помогаю понять бизнес-процессы во время новых проектов и то, как мы можем их улучшить, какой новый software можем выбрать или что нужно поменять в самом процессе. Бизнес-аналитик — это мост между бизнесом и IT.

Особенность работы в Karl Lagerfeld — практическое отсутствие иерархии. Здесь важно каждое мнение и неважно, сколько ты работаешь и какая у тебя позиция. В офисе мы все сидим там, где захотим. У нас нет фиксированных мест. Мне это нравится. Из-за этого складывается спокойная и дружелюбная атмосфера.

Еще одна особенность — это креатив. Каждый месяц у нас проходят тематические вечеринки, организуемые компанией, где мы собираемся с коллегами со всех отделов и просто наслаждаемся едой, напитками. У нас большой офис, поэтому это отличная возможность познакомиться со всеми.

Подробнее по ссылке.

О работе в Google

Вохид Каримов, город — Мюнхен, Software Engineer в Google, @vovopap, vovopap.com





Я часть команды Android Auto в Google. Мне повезло с командой из-за характера работы, которую мы выполняем. В отличие от обычной работы по разработке программного обеспечения, которая предполагает многочасовое сидение за компьютером, в Android Auto наша работа динамична. Мы много взаимодействуем с аппаратным обеспечением, водим автомобили, постоянно общаемся с производителями автомобилей.

В Google много замечательных сторон рабочей культуры, но для меня самой сложной и полезной для адаптации была система самостоятельного вождения.

В моих предыдущих командах всегда был кто-то, кто продвигал проект вперед — либо менеджер проекта, либо руководитель группы. Всегда найдется кто-нибудь, кто скажет мне, над чем работать и как должна выглядеть каждая функция. Но только не в Google. Никто не предоставляет вам полный набор требований к функциям. Вы должны управлять своей работой, расставлять приоритеты. Единственное, что у вас есть — это OKR, который определяет общее направление проекта.

Это одновременно и страшно, и здорово. Страшно, потому что есть много неопределенностей, с которыми приходится иметь дело. Здорово, потому что ты сильно растешь. Это похоже на взросление в качестве инженера-программиста.

Подробнее по ссылке.

О работе в Ami Labs

Азиз Муртазаев, город — Лондон, Senior Engineer в Ami Labs





После четырех месяцев отдыха друг пригласил меня в стартап Ami Labs. Мне импонировало, что это совершенно другой опыт и вызов. Работа в стартапах отличается от деятельности в больших корпорациях. Мне нравится, что процессы здесь еще не поставлены, можно создавать их самому.

Я занимаюсь не только Android-разработкой, но и iOS, Backend и иногда Frontend. В стартапе присутствует целый спектр инженерии, и это намного интереснее, чем узко специализированная деятельность. Работа в стартапе, особенно на ранних этапах, бывает сумбурной, хаотичной, но это дает возможность быстрее учиться и экспериментировать.

Работа полностью удаленная. У нас работают люди из восьми стран. Мне нравится, что нам дают большую автономию, а роли бывают гибкими. Важно быстро учиться, приветствуется содействие и помощь направлениям, которые напрямую не входят в вашу зону ответственности. Удаленная работа требует постоянной коммуникации, и мы балансируем между асинхронным общением через Slack Zoom-собраниями.

Подробнее по ссылке.

О работе в Bloomberg

Айя Дарбаева, 24 года, город — Лондон, программист в Bloomberg, @yegnb





Время перед Рождеством и ближе к Новому году — самое неблагоприятное для поиска работы. Но нужно было идти до последнего, что и привело меня к трем офферам. Один из них оказался неплохим — теперь я в Bloomberg.

Важно составить план, с которым ты готовишься к подачам. Подготовка начинается за полгода-год в зависимости от вашего бэкграунда. Поэтому важно упорство и точное понимание того, куда именно вы хотите попасть.

Для программистов важны навыки решения алгоритмических задач, знание английского языка, наличие проектов для CV и базовые знания в System Design.

Подробнее по ссылке.