Вохид Каримов из Узбекистана о переезде в Европу, поиске работы за рубежом и карьере в Google​ ​

Вохид Каримов из Узбекистана рассказал о том, почему переехал в Европу, с какими сложностями столкнулся в процессе и как строит карьеру в международной компании.​

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Вохид Каримов, город — Мюнхен, Software Engineer в Google, @vovopap, vovopap.com

О переезде

Я нетипичный узбекский парень из типичной узбекской семьи. Работаю инженер-программистом в Google и живу в Мюнхене уже более года.

Я нетипичный узбекский парень из типичной узбекской семьи





Я инженер по автомобилестроению на базе Android в команде Android Auto от Google. Мы делаем вождение безопасным и увлекательным, выводя ваши любимые приложения с телефона на экран автомобиля наилучшим из возможных способов.

Об адаптации и сложностях

Мюнхен — не первый европейский город, где я живу. До этого я жил в Роттердаме и Амстердаме. В Роттердам, мой первый город за пределами Узбекистана, переехал в декабре 2020 года.

Я не особо задумывался над выбором «идеального» города для переезда, лишь хотел познакомиться с жизнью и карьерой за пределами Узбекистана. Чувствовал, что достиг потолка у себя на родине, и знал, что могу переехать в любой другой город, если он мне не понравится. Обратился в первую компанию, которая предложила мне хорошую зарплату и поддержку в переезде. Прежде чем переехать в Германию, работал Full stack инженер-программистом в Swisscom более года.

Мюнхен — не первый европейский город, где я живу





Иммигрант в Нидерландах может столкнуться с некоторыми сложностями. В целом погода в Роттердаме и в Европе может быть облачной и дождливой. Для человека, приехавшего из солнечного региона, это большая проблема. Я помню, как регулярно пил витамин D и другие витамины, чтобы компенсировать недостаток солнца.





Подружиться с местными жителями сложно или даже невозможно. Знание местного языка тоже не помогает. Голландцы неохотно заводят дружбу с иностранцами. Они дружелюбные и добрые. Но у местных жителей уже есть солидная группа друзей по школе или университету. Они не хотят заводить новых. Поэтому чаще всего эмигранты общаются с другими эмигрантами.

Люди в Европе хладнокровны в том, что касается их целей и карьеры. Они серьезно относятся к балансу между работой и личной жизнью и всегда следят за тем, чтобы не перегружать себя работой. Но нужно быть осторожным, чтобы не пустить под откос свои карьерные цели и амбиции.





Мой переезд произошел в разгар пандемии. Я сделал следующие вещи, чтобы преодолеть эти трудности:

— погода: регулярно принимал витамины, чтобы приспособиться к погоде, занимался спортом​

— социальный пузырь: прилагал активные усилия для расширения круга друзей. Поддерживал постоянную связь со своей семьей. Старался, насколько это было возможно, поддерживать связь с близкими друзьями, проживающими в Узбекистане.

Динамика повседневной жизни в Нидерландах иная





Динамика повседневной жизни в Нидерландах иная. В стране есть правила, и люди им следуют. Даже если посреди ночи на светофоре горит красный свет и в радиусе километра не видно ни одной машины, люди переходят улицу, когда загорается зеленый. Мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к этому. Но мне это нравится.

Здесь настолько красиво, что начинаешь немного сердиться на местных жителей за то, что они принимают это как должное.

Тем, кто недавно переехал за рубеж, я советую изучать местный язык. Это открывает много новых аспектов города, которые вы раньше не видели, и может изменить качество жизни.





Потратьте первые шесть месяцев на то, чтобы активно знакомиться с городом: поговорите с соседями, заведите новых друзей, прогуляйтесь по району. Познакомьтесь с общими и важными правилами, касающимися города. Был случай, когда я получил штраф за то, что оставил бумажные коробки рядом с мусорным ведром, когда они были полны. В Нидерландах вы никогда не оставляете мусор за пределами мусорного ведра, особенно если на нем указано ваше имя и адрес. Многие эмигранты получают штрафы в размере 100-200 евро, когда впервые приезжают в страну.

Как искать работу в Европе

Я начал карьеру в качестве full-stack веб-разработчика. Моя первая оплачиваемая работа составляла 30 долларов в месяц. Благодаря постоянным усилиям эта сумма росла довольно быстро. Не привыкший к такому количеству денег, я и не знал, что с ними делать.

Нахождение в окружении нужных людей помогло мне приобрести необходимые навыки и дать толчок карьере. Вот мой блог, где я писал об этом кругу друзей.

Чтобы легче было найти работу, я советую прокачать следующие навыки:

— навыки написания резюме. Ваше резюме важно для получения новых возможностей. По сути, это ваша реклама в сфере труда. Вопрос, перейдут ли люди по вашему объявлению, зависит от его качества и презентации

— навыки письма. Умение писать четко и лаконично имеет огромное значение для вашей карьеры. Донести свою точку зрения до кого-то другого так же важно, как и качество этой точки зрения

— навыки интервью. Это особенно важно в первые пять лет вашей карьеры. Получение работы — это, по сути, сочетание отличного резюме и потрясающих навыков проведения собеседований.

О карьере в Google

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Я часть команды Android Auto в Google. Мне повезло с командой из-за характера работы, которую мы выполняем. В отличие от обычной работы по разработке программного обеспечения, которая предполагает многочасовое сидение за компьютером, в Android Auto наша работа динамична. Мы много взаимодействуем с аппаратным обеспечением, водим автомобили, постоянно общаемся с производителями автомобилей.

В Google много замечательных сторон рабочей культуры, но для меня самой сложной и полезной для адаптации была система самостоятельного вождения.





В моих предыдущих командах всегда был кто-то, кто продвигал проект вперед — либо менеджер проекта, либо руководитель группы. Всегда найдется кто-нибудь, кто скажет мне, над чем работать и как должна выглядеть каждая функция. Но только не в Google. Никто не предоставляет вам полный набор требований к функциям. Вы должны управлять своей работой, расставлять приоритеты. Единственное, что у вас есть — это OKR, который определяет общее направление проекта.

Я часть команды Android Auto в Google





Это одновременно и страшно, и здорово. Страшно, потому что есть много неопределенностей, с которыми приходится иметь дело. Здорово, потому что ты сильно растешь. Это похоже на взросление в качестве инженера-программиста.

Помимо работы, у меня есть Telegram-канал, где я регулярно делюсь полезным контентом о разработке программного обеспечения.

Спорт теперь тоже стал важной частью моей жизни. Я люблю играть в футбол, настольный теннис, волейбол, кататься на лыжах, ходить в походы и заниматься несколькими другими видами спорта.

Как повлиял переезд​

Переезд познакомил меня со многими взглядами и культурами. Я стал человеком без предубеждений. Благодаря переезду я больше забочусь о здоровье, ценю семью и друзей. Переезд сделал меня лучше.