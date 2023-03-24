Алиаскар Сатылды о том, как в 17 лет переехал в Европу, а теперь строит карьеру в DHL

Алиаскар Сатылды из Шымкента поделился опытом жизни и учебы в Германии, а также рассказал о том, как строит карьеру в компании — мировом лидере в сфере логистики.





Алиаскар Сатылды, 21 год, город — Прага, Data Analytics Auditor в DHL, @alli_askar

О переезде

Я родился в городе Шымкент. После окончания школы в 2018 году переехал в Германию для учебы в Constructor University. Это американский университет, который находится в городе Бремен. Я изучал там промышленную инженерию и менеджмент, а также международный бизнес. На сайте университета даже есть интересная статья обо мне.

Об адаптации и сложностях

Наиболее частые проблемы, с которыми иммигранты могут столкнуться в Германии:

— языковой барьер. Знание немецкого языка может быть необходимо для многих аспектов жизни, включая поиск работы, учебу и социальную адаптацию. Иммигрантам, которые не говорят по-немецки, может быть трудно общаться и интегрироваться. В моем случае было несложно, потому что основным языком общения в университете был английский

— культурный шок. Культурные различия могут вызвать чувство изоляции и стресс, привести к недопониманию, конфликтам и трудностям в социальной адаптации. Например, еда, образ жизни и мировоззрение людей в Германии сильно отличаются от казахстанских

— жилье. Здесь высокий спрос на жилье. Цены могут затруднить поиск квартиры для иммигрантов, особенно если они впервые в стране и не имеют стабильного источника дохода

— работа. Несмотря на то что Германия — одна из ведущих стран Европы, иммигрантам может быть сложно найти работу, особенно если у них нет специальных навыков или знаний языка. Также возможны различия в рабочей культуре и требованиях к квалификации.

Когда я впервые приехал в Германию, был еще несовершеннолетним. Из-за этого у меня возникали дополнительные трудности. Например, требовалось разрешение и дополнительные действия со стороны родителей, когда я хотел открыть счет в немецком банке. Помню, однажды они даже ездили в Алматы из Шымкента, чтобы подписать документы.

Было трудно общаться с людьми за пределами кампуса, поскольку большинство людей в Бремене не говорит по-английски. Иногда приходилось изображать «цирк», чтобы объяснить то, что я хотел сказать. Но после того, как я выучил часто употребляемые немецкие слова и выражения, ситуация изменилась.

Больше всего в Германии мне нравится:

— чистота и уход за окружающей средой, забота об экологии. Города и деревни выглядят чистыми и ухоженными

— высокий уровень жизни. Германия — одна из самых развитых стран. Это заметно в качестве жилья, развитости общественного транспорта, доступности медицинской помощи и других аспектах жизни

— вежливость и уважительное отношение.

Иммигрантам советую изучать немецкий язык. Это поможет вам быстро адаптироваться к культуре и повседневной жизни в новой стране. Будьте проактивны: планируйте каждый следующий шаг, предотвращая проблемы на раннем этапе. Например, если вы ищете работу, запустите процесс минимум за пять месяцев. Изучайте транспортную систему, расписание и схемы движения общественного транспорта. Используйте онлайн-карты и навигаторы. Будьте готовы к бюрократии.

Как искать работу в Германии

В начале первого семестра в университете произошло событие, которое стало поворотным моментом в моей студенческой жизни. Благодаря моим академическим достижениям и успеваемости я был приглашен на «Возвращение Выпускников». Представлял наш университет и получил возможность выступить перед всеми выпускниками. После знакомства с успешными людьми у меня появилась цель стать одним из них.

В результате я получил работу после первого семестра. Работал ассистентом профессора до окончания университета. На третьем курсе получил предложение от DHL работать в штаб-квартире, расположенной в городе Бонн, в качестве стажера-аналитика по стратегии глобальных операций. Я согласился, но параллельно продолжал работу в качестве ассистента профессора. После успешного завершения стажировки вернулся в Бремен, получил диплом, а затем вошел в кураж и начал бизнес в области E-Commerce. Кроме того, я какое-то время работал над перспективным стартапом. В конце концов судьба снова привела меня в DHL, но на этот раз компания предложила мне постоянную работу. С тех пор я работаю аудитором по аналитике данных в Праге.

Советую прокачивать следующие навыки:

— технические знания. Знание программирования, компьютерных наук, математики, механики и других технических навыков может помочь вам найти работу в технологической или научной области

— гибкие навыки. Soft Skills не менее важны. Они открывают перед вами большинство дверей

— умение управлять временем и приоритизировать задачи

— последнее, но не менее важное: уверенность — ключ к успеху.

О работе в DHL

В настоящее время я работаю аудитором по аналитике данных в DHL. Эта компания — мировой лидер в сфере логистики.

Я счастлив быть частью глобальной компании. Наша команда работает в разных странах мира, таких как США, Сингапур, Германия и Чехия.

Мне нравится, что мы больше, чем коллеги. Часто тусуемся и веселимся вместе.

Как повлиял переезд

Жизнь в другой стране многому меня научила. Я стал самостоятельнее, смелее, общительнее и любознательнее.