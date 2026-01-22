Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
В Новом Ташкенте на продажу выставили отель «Каракалпакстан»
Новости Центральной Азии и мира

19.01.2026

В Новом Ташкенте на продажу выставили отель «Каракалпакстан»

Компания BRB-InvestDevelopment выставила на продажу здание гостиницы в Новом Ташкенте. Банк развития бизнеса оценивает здание почти в 81 миллиард сумов.

Пятиэтажное здание располагается в махалле Чингельды, на территории гостиничного комплекса возле парка «Новый Узбекистан». В здании имеется 62 номера на 124 места в состоянии, готовом к сдаче в эксплуатацию.

Общая площадь помещений составляет 5488 квадратных метров., прилегающей территории — 0,32 гектара. Имеются все коммуникации — электроэнергия, водопровод, газ и канализация.

Источник: spot.uz

Фото: E-auksion

#узбекистан #ташкент #отель
