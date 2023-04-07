Анель Сайфуллина о переезде в Амстердам, учебе в Европе и работе в Karlf Lagerfeld

Казахстанка поделилась опытом учебы и жизни в Европе, а также рассказала о том, как строит карьеру бизнес-аналитика в Karl Lagerfeld.





Анель Сайфуллина, 23 года, город — Амстердам, бизнес аналитик в Karl Lagerfeld, @anel.saifullina

О переезде

Я живу в Европе уже 10 лет. До переезда в Нидерланды жила в Италии. Поработав там полтора года, поняла, что не довольна перспективами, ведь качество жизни в странах Северной Европы намного лучше. Также мне захотелось перемен. Поэтому я живу в Амстердаме с августа прошлого года. Учусь и работаю в сфере моды.

Об адаптации и сложностях

Самая главная проблема в Нидерландах, а особенно в Амстердаме — поиск жилья. Нидерланды — страна с самой высокой плотностью населения в Европе. Здесь много иммигрантов и студентов, которые приезжают каждый год. Поиск жилья может занять несколько месяцев, и не факт, что вы найдете что-то в центре города. Амстердам — самый дорогой город в стране. Цены на комнату начинаются от 800-1000€ в месяц.

Я планировала переезд за несколько месяцев и не столкнулась с особыми трудностями. Подала заявку на жилье через университет, и это мне в первый год помогло.

Я знала, что здесь все говорят на английском, но была удивлена, что голландский язык совершенно не нужен. Люди могут жить в стране десятилетиями и не знать ни слова на местном языке. Мне нравится, что здесь чувствуешь себя безопасно. Могу возвращаться домой поздно ночью и не чувствовать дискомфорт. Здесь хорошо работает полиция, а люди честные.

Перед переездом советую начать поиск жилья заранее и не попадаться на мошенников в Facebook





Перед переездом советую начать поиск жилья заранее и не попадаться на мошенников в Facebook. Надо иметь ввиду, что в стране наполовину частная система здравоохранения, поэтому нужно обязательно делать страховку. Это отличается от других стран Европы, где медицина в основном бесплатная. Государство помогает оплачивать ее в зависимости от вашей зарплаты. Страховка стоит 130€ в месяц.

Как искать работу в Нидерландах

Я работала в сфере маркетинга и развития зарубежных рынков около полутора лет. Затем полгода работала как бизнес-аналитик в сфере страхования.

Перед переездом подала несколько заявок на работу через LinkedIn. Karl Lagerfeld стала одна из компаний, которая откликнулась на мою заявку и назначила интервью. После трех этапов отбора мне сделали offer.

Я бы не сказала, что в Нидерландах сложно найти работу. Здесь много открытых вакансий в самых разных сферах. Страна открыта для иммигрантов, а ваш background играет большую роль в поиске работы.

В наше время важно быть agile и flexible. Уметь адаптироваться и быстро находить решения, особенно в сфере бизнеса. К этому я бы добавила time management — умение грамотно распределять свое время и заниматься чем-то еще, помимо учебы и работы. Это поможет быть более организованным и прокачать новые навыки. Последнее, но не менее важное — teamwork. Если вы работаете на международную компанию, это может быть трудно, так как вы постоянно взаимодействуете с людьми с разным опытом и культурой.

О работе в Karl Lagerfeld

Я бизнес-аналитик в IT, в сфере моды. Главная особенность моей работы в том, что я вижу, как работает компания на 360°: от процесса зарождения коллекции до доставки сумки домой клиенту. В основном я помогаю понять бизнес-процессы во время новых проектов и то, как мы можем их улучшить, какой новый software можем выбрать или что нужно поменять в самом процессе. Бизнес-аналитик — это мост между бизнесом и IT.

Особенность работы в Karl Lagerfeld — практическое отсутствие иерархии





Особенность работы в Karl Lagerfeld — практическое отсутствие иерархии. Здесь важно каждое мнение и неважно, сколько ты работаешь и какая у тебя позиция. В офисе мы все сидим там, где захотим. У нас нет фиксированных мест. Мне это нравится. Из-за этого складывается спокойная и дружелюбная атмосфера.

Еще одна особенность — это креатив. Каждый месяц у нас проходят тематические вечеринки, организуемые компанией, где мы собираемся с коллегами со всех отделов и просто наслаждаемся едой, напитками. У нас большой офис, поэтому это отличная возможность познакомиться со всеми.

Как повлиял переезд

Переезд открыл для меня новую страну, новую культуру и совершенно новый опыт работы в международной компании. Я стала более открытой и коммуникабельной.

Переезд в другую страну — это бесценный опыт, который открывает новые возможности и способствует личностному росту.